La buona notizia è che per alcune tipologie di prodotti c’è ancora la possibilità di innovazione e sorpresa. Chi pensava che il settore degli e-book reader fosse destinato a non proporre grandi innovazioni deve ricredersi. Xteink X4, infatti, è un piccolo e-reader, realizzato da un’azienda cinese, che ha due peculiarità principali. È estremamente compatto e, soprattutto, ha una struttura tale da poter essere attaccato magneticamente al retro dello smartphone. Il dispositivo sfrutta lo stesso principio dei powerbank con supporto MagSafe o Qi2 o del kit fotografico per OPPO Find X9 Pro.

Come funziona Xteink X4

Xteink X4 pesa appena 74 grammi, misura pochi centimetri e può essere trasportato facilmente in tasca o in una piccola borsa. È disponibile in due colorazioni, Space Black e Frost White, e ha un design minimalista e un’interfaccia semplice composta da quattro tasti fisici tramite i quali sfogliare le pagine e navigare tra i menu. Il display E Ink da 4,3” ha una risoluzione di 220 ppi, più bassa rispetto ai modelli Kindle o Kobo, ma sufficiente per una lettura quotidiana. Non è presente una retroilluminazione, ma è possibile considerare questo dispositivo come una sorta di lettore di e-book da viaggio, da utilizzare senza portarsi dietro un altro device e sfruttando semplicemente lo smartphone, ma con uno schermo adeguato.

Previous Next Fullscreen

Xteink X4 rinuncia volutamente alle funzionalità smart per offrire un’esperienza di lettura pura. Non ci sono app, notifiche o connessioni agli store online. I libri vanno caricati manualmente, tramite connessione Wi-Fi o inserendo una microSD (fino a 512 GB), e devono essere in formato EPUB o TXT senza protezioni DRM. Il dispositivo supporta anche immagini in formato BMP e JPG, e permette di installare font personalizzati per adattarsi ai gusti del lettore. I 32 GB di memoria interna garantiscono spazio sufficiente per migliaia di ebook.

La batteria integrata da 650 mAh offre un’autonomia fino a due settimane con un uso medio di una o due ore al giorno con la ricarica che avviene tramite porta USB-C. Insieme al dispositivo, in vendita sul sito ufficiale a un prezzo di circa 65€ (69,00 USD), è possibile acquistare una serie di accessori, tra cui una custodia in vari colori, una luce di lettura per l’utilizzo notturno, un set di anelli adesivi (tutti rigorosamente magnetici) e una pellicola protettiva per lo schermo.

Non è e non vuole essere un sostituto di un e-book reader, ma un accessorio affascinante per completare l’esperienza di lettura. E in più può rivelarsi utile per livellare il profilo dello smartphone, compensando lo scalino della fotocamera e migliorando la stabilità del dispositivo quando viene appoggiato.