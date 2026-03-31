Il team di WhatsApp continua a cercare di migliorare l’esperienza utente: dopo l’app nativa per Apple Watch e l’app nativa per gli smartwatch Garmin, dovrebbe presto arrivare l’app nativa per Apple Carplay.

Parallelamente, l’ultima versione di WhatsApp Beta per iOS anticipa ai beta tester una novità: nel caso in cui un nostro contatto non abbia impostato un’immagine del profilo sulla popolare app di messaggistica, verrà visualizzata l’immagine salvata in rubrica. Scopriamo tutti i dettagli.

WhatsApp: arriva l’app nativa per Apple CarPlay

Come anticipato in apertura, WhatsApp sta mettendo a punto un’app nativa per Apple CarPlay, la piattaforma che consente di avere l’iPhone a portata di mano sul sistema di infotainment delle automobili (via WaBetaInfo).

Finora, la popolare app di messaggistica non ha mai offerto un’app nativa per la piattaforma, affidandosi all’integrazione tramite Siri per gestire le funzioni di base (notifiche, ascoltare i messaggi, rispondere tramite dettatura vocale) senza potere visualizzare l’elenco delle chat.

L’app nativa, già disponibile per alcuni beta tester con le ultime versioni in anteprima dell’app per iOS, include una schermata dedicata all’elenco delle chat (prima immagine). Non è però possibile aprire una conversazione specifica per leggerne la cronologia ma ciò è abbastanza normale, considerando che un conducente non dovrebbe distrarsi mentre è alla guida.

La versione di WhatsApp per Apple CarPlay servirà dunque a dare un’indicazione su quali siano i contatti con le interazioni più recenti, semplificando l’interazione senza dover dipendere interamente dai comandi vocali. Nella schermata vengono mostrate informazioni di base (se la chat è silenziata o fissata e l’orario dell’ultimo messaggio).

Selezionando un contatto dall’elenco delle chat, invece, gli utenti potranno scegliere se mandare un messaggio o chiamare il contatto (seconda immagine). La seconda scheda dell’app è quella della cronologia delle chiamate (terza immagine).

Questa schermata include le chiamate in entrata, in uscita, perse e senza risposta, mostrando il nome del contatto, l’immagine del profilo, la data e l’ora della chiamata. Da questa schermata è inoltre possibile avviare direttamente una chiamata: se il contatto è presente nella cronologia, basterà selezionarlo; in caso contrario, è presente in alto una barra di collegamento a Siri per sfruttare i comandi vocali.

Alcuni beta tester hanno poi accesso a una terza scheda chiamata “Preferiti” (quarta immagine) che, come facilmente intuibile, mostra i contatti che l’utente ha contrassegnato come preferiti dallo smartphone. Da questa scheda è possibile avviare una chiamata o inviare un messaggio ai contatti preferiti.

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WhatsApp per iOS: l’ultima beta anticipa una novità

Al netto dell’app nativa per Apple CarPlay, l’ultima versione di WhatsApp Beta per iOS (versione 26.12.10.71) dona ai beta tester un’altra novità (via WaBetaInfo).

Quando un contatto non dispone di un’immagine del profilo (perché magari non l’ha impostata o perché la tiene nascosta per ragioni di privacy), l’app mostrerà automaticamente l’immagine del profilo che l’utente ha scelto per il contatto quando lo ha salvato in rubrica.

Questa modifica non ha alcun effetto sull’immagine del profilo del contatto: è solo un effetto “visivo” che si concretizza sul dispositivo dell’utente.

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Come aggiornare WhatsApp per iOS

Per non rischiare di perdervi le ultime novità introdotte dal team di sviluppo, vi consigliamo comunque di mantenere aggiornata l’app di WhatsApp: per farlo, vi basterà verificare la presenza di aggiornamenti tramite l’App Store di Apple o, in alternativa, raggiungere la pagina dell’applicazione tramite questo link.

Sfortunatamente, come spesso accade, il programma beta tramite TestFlight di WhatsApp per iOS è attualmente al completo, anche se qualche giorno fa erano disponibili alcuni slot per accedervi. Pertanto, solamente i pochi fortunati che già eseguono WhatsApp Beta potranno aggiornarla ed accogliere la nuova funzionalità.