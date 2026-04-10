Nel corso degli ultimi mesi abbiamo spesso parlato di sviluppo “coerente” di WhatsApp tra la piattaforma per Android e la piattaforma per iOS della popolare app di messaggistica: lo abbiamo visto già con svariate funzioni in arrivo e, nelle ultime ore, se n’è aggiunta all’appello un’altra.

Nello specifico, con la più recente versione in anteprima del client per iPhone, il team di sviluppo sta lavorando alla possibilità di offrire gli Aggiornamenti di stato (o Storie, per dirla in stile social) direttamente nella scheda delle chat. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

WhatsApp: emerge l’ennesima novità in fase di sviluppo

Analizzando la versione 26.14.10.70 di WhatsApp Beta per iOS, il team di WaBetaInfo ha individuato i lavori in corso per l’implementazione degli Aggiornamenti di stato direttamente nella scheda Chat della popolare app di messaggistica.

La stessa funzione è già in sviluppo da qualche settimana nel client per Android e sottolinea la volontà di WhatsApp di dare maggiore risalto agli Aggiornamenti di stato, chiamati ad assumere un peso specifico maggiore all’interno dell’app, un po’ come le Storie su Instagram.

Come potrete notare dalla seguente immagine, allo stato attuale, l’implementazione risulta simile a quella prevista da Telegram: quando sono disponibili Aggiornamenti di stato, essi saranno mostrati in alto come semplici icone che possono essere premute per l’espansione.

Selezionando l’icona, si espanderà il pannello degli Aggiornamenti di stato che mostrerà le immagini del profilo di tutti gli utenti che hanno condiviso qualcosa nelle ultime 24 ore. Gli aggiornamenti da visualizzare saranno contornati di verde. La prima icona del carosello consentirà all’utente di aggiungere un Aggiornamento di stato.

A quanto pare, l’aggiunta del carosello con gli Aggiornamenti di stato in cima nella scheda Chat non andrà a rimuovere la disponibilità della funzione dalla scheda Aggiornamenti: gli Stati continueranno a vivere sia in quella scheda (assieme agli aggiornamenti provenienti dai Canali) che nell’immagine del profilo dei contatti all’interno della lista delle chat.

Questa novità è attualmente in fase di sviluppo e le evidenze sull’avanzamento dei lavori si nascondono nella versione 26.14.10.70 di WhatsApp Beta per iOS: non sappiamo ancora quando la funzionalità possa essere pronta per il rilascio ma immaginiamo che, nelle prossime settimane, possano emergere ulteriori indizi o possa partire il rollout per i primi beta tester.

Come aggiornare WhatsApp per iOS

Per non rischiare di perdervi le ultime novità introdotte dal team di sviluppo, vi consigliamo comunque di mantenere aggiornata l’app di WhatsApp: per farlo, vi basterà verificare la presenza di aggiornamenti tramite l’App Store di Apple o, in alternativa, raggiungere la pagina dell’applicazione tramite questo link.

Sfortunatamente, come spesso accade, il programma beta tramite TestFlight di WhatsApp per iOS è attualmente al completo, anche se qualche giorno fa erano disponibili alcuni slot per accedervi. Pertanto, solamente i pochi fortunati che già eseguono WhatsApp Beta potranno aggiornarla ed accogliere la nuova funzionalità.