Nel sempre più affollato panorama dei robot aspirapolvere, dove innovazione e automazione rappresentano ormai elementi imprescindibili per conquistare gli utenti (sempre attenti sia alle prestazioni che alla praticità d’uso), Roborock torna a far parlare di sé con una nuova iniziativa commerciale che coinvolge uno dei suoi modelli più recenti. A partire da oggi e fino al prossimo 22 aprile, il Roborock Qrevo Curv 2 FlowX è infatti protagonista di una promozione dedicata presso MediaWorld, disponibile sia nei negozi fisici che sullo store online.

Si tratta di un’occasione interessante non solo per il prezzo ribassato, ma anche e soprattutto per le caratteristiche tecniche di un prodotto che punta a distinguersi in maniera piuttosto netta all’interno della gamma dell’azienda.

200 euro di sconto da MediaWorld per Roborock Qrevo Curv 2 FlowX

Il Qrevo Curv 2 FlowX rappresenta un passaggio importante per Roborock, dal momento che introduce per la prima volta un rullo motorizzato all’interno della sua lineup; una soluzione che, almeno sulla carta, promette di migliorare sensibilmente la qualità del lavaggio dei pavimenti, andando oltre il classico sistema a panni rotanti o statici che molti utenti già conoscono.

Entrando un po’ più nel dettaglio, il dispositivo è in grado di raggiungere i 220 giri al minuto, combinando questa velocità con una pressione di lavaggio potenziata. Il risultato, secondo quanto dichiarato, dovrebbe tradursi in una rimozione più efficace anche delle macchie più ostinate, soprattutto su superfici dure.

A contribuire in maniera significativa a questo risultato troviamo anche il rullo motorizzato extra-large da 270 mm, progettato per estendersi fino ai bordi e garantire una copertura più completa, riducendo al minimo le zone trattate (un aspetto che spesso rappresenta uno dei limiti dei robot aspirapolvere tradizionali).

Il cuore tecnologico di Roborock Qrevo Curv 2 FlowX è rappresentato dal sistema SpiraFlow, una soluzione che punta a risolvere uno dei problemi più comuni nella pulizia automatizzata, ossia la gestione dell’acqua sporca.

In questo caso, il rullo viene lavato continuamente durante il funzionamento, creando un ciclo costante di acqua pulita in ingresso e sporco in uscita. Non si tratta dunque di un semplice passaggio umido sul pavimento, ma di un processo più strutturato che mira a mantenere elevati standard di igiene lungo tutta la sessione di pulizia.

A completare il sistema troviamo anche un raschietto dedicato che agisce come una sorta di lama di precisione, rimuovendo l’umidità in eccesso e convogliando lo sporco nel serbatoio di recupero; una soluzione che, almeno nelle intenzioni, dovrebbe contribuire a evitare la dispersione di residui e a migliorare l’efficacia complessiva.

Un altro elemento interessante riguarda la gestione dei tappeti, spesso criticati per i dispositivi di questo tipo. Roborock Qrevo Curv 2 FlowX integra infatti una sorta di scudo protettivo che copre il rullo quando il robot si avvicina a queste superfici, creando una barriera fisica che impedisce il contatto con umidità e sporco.

Si tratta di un accorgimento che, almeno sulla carta, potrebbe rendere il dispositivo più versatile nell’uso quotidiano, soprattutto in ambienti domestici misti dove convivono pavimenti duri e tappeti.

Come anticipato in apertura, la promozione è già attiva e resterà valida fino al 22 aprile prossimo venturo; durante questo periodo il Roborock Qrevo Curv 2 FlowX viene proposto al prezzo di 699 euro, con uno sconto di 200 euro rispetto al listino.

Non solo, l’offerta include anche un piccolo bundle aggiuntivo composto da un filtro e due sacchetti raccogli-polvere, un extra che può risultare particolarmente utile per iniziare subito a utilizzare il prodotto senza ulteriori acquisti.

Nel complesso, Roborock Qrevo Curv 2 FlowX si presenta come una proposta piuttosto interessante, soprattutto per chi è alla ricerca di un robot aspirapolvere capace di spingersi oltre la semplice aspirazione e offrire una pulizia più approfondita dei pavimenti. Il rullo motorizzato e il sistema SpiraFlow rappresentano, almeno sulla carta, due elementi distintivi che potrebbero fare la differenza nell’utilizzo quotidiano.