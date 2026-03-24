Anche Roborock ha deciso di cedere al fascino del panno a rullo e lo fa con un prodotto molto concorrenziale dal punto di vista del rapporto qualità prezzo, andando a colpire strategicamente una fascia poco presidiata da questa tecnologia. Si chiama Roborock Qrevo Curv 2 FlowX e la sua caratteristica principale è proprio il rullo motorizzato, al posto dei più classici mop rotanti, che si lava da solo costantemente durante la corsa. Il prezzo di lancio, aggressivo rispetto ai concorrenti dotati di sistemi analoghi, rende la proposta particolarmente interessante per chi cerca prestazioni di lavaggio avanzate senza sfondare il budget. Vale davvero la spesa rispetto a un robot con moci tradizionali? Lo abbiamo provato per voi e adesso vi raccontiamo come va.

Video recensione Roborock Qrevo Curv 2 FlowX

Design, costruzione e caratteristiche

Il robot Qrevo Curv 2 FlowX ha una forma classica e dimensioni da 353 × 353 mm con un’altezza di 119 mm, torretta LiDAR inclusa. Il profilo non è tra i più sottili della categoria e impedisce al robot di infilarsi sotto i mobili più bassi, ma la scelta di mantenere il modulo laser in posizione rialzata garantisce una mappatura stabile e precisa anche in ambienti complessi. Il peso contenuto consente di spostarlo agevolmente tra i piani, mentre la finitura opaca della scocca superiore trattiene meno le impronte rispetto ai gusci lucidi che si trovano spesso in fascia.

Sotto il robot c’è il vero elemento distintivo. Il rullo motorizzato misura 270 mm in larghezza, ben più ampio rispetto ai doppi panni rotanti o ai pad vibranti montati sulla maggior parte dei concorrenti nella stessa fascia di prezzo, e copre una superficie maggiore a ogni passata. Il cassetto della polvere integrato ha una capacità di 324 ml, sufficiente per sessioni complete in appartamenti di medie dimensioni, mentre il serbatoio d’acqua interno da 100 ml alimenta gli otto punti di erogazione distribuiti lungo il rullo. Il raschietto integrato separa costantemente l’acqua sporca da quella pulita, convogliandola in un percorso dedicato per evitare contaminazione incrociata. Un meccanismo a cerniera permette di inclinare il rullo fino a 75° per la pulizia manuale, un dettaglio di manutenibilità poco comune in fascia che riduce il tempo necessario a rimuovere residui e capelli accumulati.

Il sistema Dual Anti-Tangle gestisce peli e capelli attraverso un doppio meccanismo: la spazzola principale convoglia i filamenti verso il centro del rullo, mentre le spazzole laterali indirizzano lo sporco verso l’aspirazione senza creare grovigli. La soluzione riduce sensibilmente la formazione di matasse attorno alle setole, un problema frequente nelle case con animali domestici o capelli lunghi, e semplifica la manutenzione ordinaria del robot.

La stazione di ricarica completa il sistema con dimensioni di 450 × 450 × 450 mm e la solita forma curvilinea che contraddistingue la linea Curv (perfetta per chi vuole un prodotto bello da vedere e che riesca a inserirsi bene in un contesto abitativo curato). All’interno ospita un sacchetto per la polvere da 2,7 litri con autonomia stimata di circa 65 giorni, un vassoio di lavaggio con doppio raschietto che strofina il rullo in avanti e all’indietro, e un circuito di asciugatura ad aria calda a 55 °C. Il lavaggio del rullo in stazione avviene con acqua riscaldata fino a 75 °C, una temperatura pensata per sciogliere residui grassi e rimuovere fino al 99% dei batteri secondo i dati dichiarati dal produttore. L’interazione tra robot e base è sostanzialmente automatica: al rientro il rullo viene immerso, strofinato, risciacquato e asciugato senza che noi dobbiamo fare nulla, e l’aspirazione svuota il cassetto della polvere nel sacchetto interno. L’asciugatura ad aria calda a 55 °C non si limita a eliminare l’umidità residua, ma previene attivamente la formazione di cattivi odori, un aspetto che distingue nettamente un robot che pulisce bene da uno che pulisce ma lascia odori sgradevoli nel tempo. Chi ha vissuto la routine di smontare e lavare panni in microfibra apprezzerà la differenza.

Come pulisce Roborock Qrevo Curv 2 FlowX

Durante l’uso il robot modula bene la forza senza risultare aggressivo. Il rullo compie fino a 220 giri al minuto e preme sul pavimento con 15 N, valori che traducono in pratica la sensazione di una passata decisa, paragonabile alla pressione che si esercita lavando a mano con un panno ben strizzato. L’acqua arriva al rullo attraverso gli otto punti di erogazione e viene subito gestita dal raschietto, così la superficie a contatto con il pavimento resta pulita metro dopo metro, un comportamento molto diverso da quello dei panni rotanti che accumulano sporco lungo l’intero ciclo e si lavano solo una volta tornati alla base. Sul parquet della camera da letto il flusso d’acqua risulta ben calibrato: il pavimento si asciuga in pochi minuti senza lasciare aloni né ristagni tra le doghe, e la pressione controllata non provoca graffi né segni visibili sulla superficie trattata. Questa gestione del bagnato, unita all’autopulizia continua del rullo, è il tratto che distingue più nettamente il Curv 2 FlowX dalla dotazione tipica della fascia.

Caffè secco sul grès: la prova che mette in difficoltà molti robot con panni tradizionali dà risultati convincenti. La macchia, lasciata asciugare per alcune ore sulle piastrelle in porcellanato, viene aggredita dalla pressione costante del rullo e rimossa quasi completamente al primo passaggio. La combinazione tra velocità di rotazione e flusso d’acqua continuo impedisce al rullo di trascinare lo sporco su aree già pulite, un problema frequente con i moci che tornano sporchi dalla base e redistribuiscono il residuo. Sul grès l’effetto è visibile anche controluce: la superficie risulta uniforme, senza striature né bordi di macchia.

Zuccheri appiccicosi e succo d’arancia, versati sul porcellanato e lasciati rapprendere, rappresentano un banco di prova diverso perché lo sporco diventa adesivo e viscoso. Il rullo, mantenuto costantemente umido dagli erogatori interni, scioglie la pellicola zuccherina mentre la pressione verso il basso la stacca dalla superficie. Il risultato al tatto è un pavimento liscio, senza quella patina leggermente collosa che spesso resiste ai robot con panni a bassa pressione. L’aspetto più pratico è che il rullo non si impregna di zucchero come farebbe un panno in microfibra: il raschietto rimuove il residuo in tempo reale, evitando che lo sporco venga ridepositato nelle passate successive.

I giunti del grès porcellanato, le fughe tra una piastrella e l’altra, accumulano polvere fine e sporco umido che tende a scurire nel tempo. L’aspirazione fino a 20.000 Pa in modalità massima estrae la polvere incrostata dalle fessure prima che il rullo passi a lavare, una sequenza che permette di trattare lo sporco secco e quello umido nello stesso ciclo. Nei test il grigio accumulato nelle fughe si è schiarito in modo apprezzabile dopo tre o quattro sessioni, un miglioramento progressivo più che un risultato istantaneo, ma coerente con ciò che ci si può aspettare da un robot autonomo.

Lungo i bordi e il battiscopa, il rullo si estende oltre la sagoma del robot fino a raggiungere meno di 10 mm dalla parete, una capacità di copertura dei margini che nella maggior parte dei concorrenti si ferma a due o tre centimetri. Sul grès porcellanato del soggiorno la striscia di sporco che di solito rimane lungo il perimetro della stanza risulta sensibilmente ridotta, e i punti più critici come gli angoli interni delle gambe del tavolo vengono raggiunti meglio di quanto ci si aspetterebbe. Il risultato non è perfetto negli angoli più stretti, dove la forma circolare del corpo impedisce un contatto completo, ma il margine residuo è minimo e nettamente inferiore a quello lasciato dai sistemi con panni fissi.

La protezione dei tappeti invece si attiva in automatico grazie al sensore a ultrasuoni. Quando il robot rileva un tessuto sotto di sé, il rullo si solleva fino a 15 mm e viene coperto dalla barriera fisica chiamata Roller Shield, che blocca sia l’umidità sia lo sporco residuo. Nel nostro ambiente di prova la funzione è stata testata su un tappeto a pelo corto posizionato in soggiorno: il passaggio è avvenuto senza lasciare tracce di umidità sul tessuto, e il robot ha ripreso il lavaggio normale appena tornato sul pavimento rigido. Chi possiede tappeti di valore troverà rassicurante il fatto che la protezione sia fisica e non solo software, perché elimina il rischio di gocciolamenti accidentali durante il sollevamento.

Il sistema di riconoscimento dello sporco interviene in modo autonomo durante la sessione. Di fronte a un versamento liquido simulato sul grès, il robot ha disattivato l’aspirazione e sollevato le spazzole per evitare di spargere il liquido, passando alla sola modalità lavaggio. In presenza di polvere concentrata, al contrario, ha aumentato la potenza di aspirazione prima di procedere con il rullo umido. La transizione è fluida e non richiede intervento da parte dell’utente, un comportamento che semplifica la gestione quotidiana soprattutto nelle case con bambini piccoli o animali, dove la natura dello sporco cambia stanza per stanza.

Navigazione e riconoscimento ostacoli

La mappatura laser dall’alto, affidata al modulo LiDAR posizionato sulla torretta, genera una planimetria dell’appartamento già al primo giro esplorativo e la affina nei passaggi successivi. Le stanze vengono identificate e separate in modo coerente, con la possibilità di rinominare gli ambienti e assegnare impostazioni personalizzate a ciascuno di essi direttamente dall’app. I percorsi risultano ordinati e il robot copre la superficie senza tralasciare zone significative, anche in ambienti con molti arredi.

Il sistema di evitamento degli ostacoli combina una telecamera a colori con un emettitore a luce strutturata, una doppia tecnologia che consente il riconoscimento anche al buio. La soglia minima di rilevamento si attesta su oggetti larghi 5 cm e alti 3 cm, sufficiente per evitare cavi di ricarica, ciabatte e piccoli giocattoli lasciati a terra. Nei passaggi tra tavolo e sedie il robot rallenta, corregge la traiettoria e prosegue senza toccare le gambe, con un margine di sicurezza di pochi centimetri che non compromette la copertura. La navigazione funziona bene anche nei corridoi stretti e nei passaggi tra mobile e parete, situazioni dove alcuni concorrenti tendono a bloccarsi o a invertire la marcia troppo presto.

A detta dell’azienda la lista degli oggetti riconosciuti supera le duecento categorie e include elementi domestici comuni come scarpe, ciotole degli animali e borse lasciate sul pavimento. In caso di imprevisti legati agli animali domestici, il robot identifica la situazione ed evita la zona contaminata, un comportamento che funziona correttamente nella quasi totalità dei casi e che da solo giustifica la presenza della telecamera a bordo.

App e funzioni smart

L’applicazione Roborock (disponibile sia su iOS per iPhone sia su Android) offre il controllo completo del robot e della stazione attraverso un’interfaccia chiara, organizzata intorno alla mappa dell’abitazione. Dalla schermata principale è possibile selezionare le stanze da pulire, regolare il livello di aspirazione e il flusso d’acqua per ciascun ambiente, e programmare sessioni ricorrenti con orari e giorni specifici. Il sistema SmartPlan™ 3.0, la funzione di pianificazione intelligente, introduce routine automatiche che modificano il comportamento del robot in base al contesto: l’aspirazione aumenta nelle stanze ad alto traffico, il rullo viene rilavato in stazione dopo aver pulito cucina e bagno, e la potenza si riduce durante le fasce di silenzio impostate dall’utente. La logica è sensata e riduce la necessità di intervenire manualmente sulle impostazioni prima di ogni sessione.

La connettività copre le esigenze di una casa moderna: il robot memorizza fino a cinque reti Wi-Fi, utile per chi lo sposta tra piani serviti da access point diversi, e supporta il protocollo Matter per l’integrazione con ecosistemi domotici più ampi. Il controllo vocale è disponibile tramite Amazon Alexa, Apple Siri Shortcuts e Google Home, con comandi che coprono avvio, pausa e ritorno alla base. La compatibilità Matter, ancora relativamente rara nella fascia, apre la porta a scenari di automazione più articolati rispetto al solo controllo vocale.

Le funzioni dedicate agli animali domestici aggiungono un livello di interazione inaspettato. Il robot riconosce automaticamente cani e gatti, può scattare foto durante la sessione di pulizia e consente di avviare una videochiamata in tempo reale per controllare l’animale quando si è fuori casa. Sono strumenti accessori, ma che sfruttano l’hardware già presente a bordo senza costi aggiuntivi. La certificazione TÜV SÜD per ambienti con neonati e animali conferma i test su eliminazione batterica, bassa rumorosità in modalità bilanciata, fissata a 63 dB, e assenza di materiali tossici. L’autonomia della batteria da 5.200 mAh, con una durata compresa tra 228 e 242 minuti, consente di coprire fino a 303 m² con una singola carica e riduce al minimo le interruzioni per la ricarica, anche negli appartamenti più grandi.

Prezzo, dove acquistarlo e conclusioni

Roborock Qrevo Curv 2 Flow approderà nei principali negozi di elettronica con il nome di Qrevo Curv 2 FlowX al prezzo consigliato di 899€: la versione disponibile presso i principali retailer includerà una dotazione specifica composta da due sacchetti per la polvere e un filtro di ricambio. Le promozioni di lancio specifiche per la versione Qrevo Curv 2 FlowX saranno comunicate direttamente dai singoli rivenditori.

È una cifra che lo posiziona tra le proposte più accessibili tra i robot dotati di rullo autopulente, e in assoluto la più bassa per un modello con un rullo di queste dimensioni. Un rapporto qualità prezzo veramente da far invidia a tutta la concorrenza e che potrebbe migliorare col tempo.

Il valore della proposta si concentra su tre elementi concreti: il sistema di lavaggio a rullo con autopulizia in tempo reale, la copertura dei bordi a meno di 10 mm dalla parete e la protezione fisica dei tappeti con sollevamento e copertura del rullo. Insieme, questi tre aspetti risolvono le principali frustrazioni legate ai robot con panni tradizionali, lo sporco ridistribuito, le strisce lungo il battiscopa e i tappeti bagnati, e lo fanno a un prezzo competitivo per la fascia.

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