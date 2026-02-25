Con il Festival della Canzone Italiana che monopolizza l’attenzione di tutta Italia, Roborock ha scelto la settimana più musicale dell’anno per sbarcare a Sanremo con uno spazio espositivo dedicato e per lanciare ufficialmente sul mercato italiano due nuovi prodotti. La scelta non è casuale: la settimana del Festival di Sanremo è uno di quei momenti in cui milioni di persone passano ore davanti alla televisione in compagnia, e tenere casa in ordine durante lunghe serate di ascolto è esattamente il tipo di problema che i robot aspirapolvere risolvono senza che voi dobbiate alzarvi dal divano.

Lo spazio allestito al Sorrisi The Beach Club, all’interno di Casa Sorrisi presso il Royal Hotel di Corso Imperatrice, ospiterà fino al 28 febbraio quella che Roborock ha battezzato la “Kermesse del Pulito”. Il concept è semplice e ben costruito: i visitatori vengono guidati, attraverso un percorso ispirato alle hit sanremesi più celebri, a scoprire il proprio profilo di utente.

Chi preferisce delegare tutto alla macchina rientra nella categoria dei “divano lover”, mentre chi vuole mantenere un certo controllo manuale sull’operazione di pulizia si scopre “direttore d’orchestra”. Un modo giocoso per avvicinare il grande pubblico a una gamma di prodotti che, senza una guida, può risultare difficile da orientare.

Saros 20 e Qrevo Curv 2 Flow, debutto italiano per due

Il 26 febbraio, in concomitanza con la presenza a Sanremo, faranno il loro debutto Roborock Saros 20 e Roborock Qrevo Curv 2 Flow. I due nuovi aspirapolvere robot saranno in vendita su Amazon, sull’e-shop di Roborock e nei principali negozi di elettronica, con una serie di offerte di lancio dedicate.

Roborock Saros 20 è il più ambizioso dei due prodotti, con la sua capacità di superare doppie soglie e dislivelli complessivi fino a 8,8 centimetri, grazie a una struttura sollevabile tripla che coordina in modo indipendente il telaio, la spazzola principale e i mop rotanti. Per chi ha in casa soglie tra le diverse stanze, tappeti spessi o piccoli gradini, si tratta di una rivoluzione che risolve uno dei limiti storici dei robot aspirapolvere.

La potenza di aspirazione è decisamente impressionante, visto che raggiunge i 36.000 Pa grazie al motore HyperForce, che risulta particolarmente efficace sui tappeti. Lo spessore del corpo macchina si attesta a soli 7,95 centimetri, consentendo a Saros 20 di passare senza grossi problemi sotto a divani e letti, così da garantire una igiene impeccabile in ogni ambiente domestico.

Il sistema di riconoscimento degli oggetti StarSight 2.0 è in grado di identificare oltre 300 diversi oggetti, inclusi cavi particolarmente sottili, uno dei principali motivi di incagliamento in cui incappano gli aspirapolvere robot.

Roborock Qrevo Curv 2 Flow, dal canto suo, punta su un approccio completamente diverso, utilizzando un rullo extra-large che ruota a 220 giri al minuto. La tecnologia che lo controlla si chiama SpiraFlow e introduce un sistema di autopulizia continua del rullo durante il lavaggio del pavimento. Il rullo viene pulito costantemente e al termine di ogni sessione di pulizia la stazione di ricarica completa l’opera con un lavaggio che utilizza acqua a 75ºC, per sciogliere eventuali residui di grasso e sporco. Il risultato è la rimozione dal pavimento di ogni macchia, anche le più ostinate, in un solo passaggio, senza che sia necessario ripassare sulle stesse aree.

Gli altri protagonisti

Alla Kermesse della pulizia sono presenti anche altri dispositivi Roborock, a partire da Saros Z70, il primo dotato di braccio robotico OmniGrip, capace di raccogliere e riporre oggetti che pesano fino a 300 grammi, una funzione che di fatto trasforma l’aspirapolvere robot in un vero e proprio assistente domestico.

Roborock F25 Ultra ha dimostrato le sue capacità di pulizia a vapore ed acqua calda, mentre Roborock Q10 VF+ rappresenta il punto di ingresso della gamma per chi si avvicina per la prima volta allo smart cleaning e cerca qualcosa di compatto e immediato. Presente anche F25 Ace Pro, già disponibile sul mercato italiano da qualche mese, che ha attirato attenzione per la sua tecnologia JetFoaming: il sistema trasforma 1 ml di soluzione detergente in 167 milioni di microbolle, aumentando la superficie di contatto con lo sporco e la capacità di agire sulle macchie più ostinate.

Giada Lim Country Manager di Roborock Italia, ha così commentato l’evento:

“Siamo davvero entusiasti di poter portare Roborock in una cornice così iconica. L’Italia è un mercato chiave per Roborock, con consumatori attenti alla qualità, al design e all’innovazione. Per questo, siamo particolarmente orgogliosi di scegliere Sanremo come vetrina privilegiata per il lancio delle nostre ultime soluzioni di smart cleaning. Vogliamo ispirare le persone, mostrando loro come la routine delle pulizie possa trasformarsi in un rito di pochi gesti, grazie al supporto di tecnologie smart sulle quali siamo impegnati sin dai nostri esordi e sulle quali continueremo a investire. Siamo convinti che questa attivazione strategica rafforzerà il nostro legame con il pubblico italiano e dimostrerà concretamente come Roborock sia al fianco di chi cerca efficienza, innovazione e più tempo per le proprie passioni.“

Roborock conta sull’Italia come uno dei mercati prioritari in Europa, e la scelta di Sanremo come vetrina per il lancio di questi prodotti riflette una strategia di comunicazione che punta a portare il brand fuori dai canali tradizionali dell’elettronica di consumo, cercando visibilità in un contesto di cultura popolare di massa.