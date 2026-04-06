Il settore degli occhiali smart sembra destinato a divenire sempre più movimentato, ciò anche in vista dell’imminente ingresso di Samsung e Google.

In attesa che questi due colossi lancino le proprie soluzioni, c’è Even Realities che con gli occhiali smart G2 prova non tanto ad aiutare gli utenti ad analizzare meglio l’ambiente circostante con le fotocamere, quanto a fornire loro un supporto più mirato per assimilare informazioni.

Un app store per Even Realities G2

Uno dei principali punti di forza di Even Realities G2 è rappresentato dalla loro capacità di trascrivere automaticamente le conversazioni in tempo reale e di fornire suggerimenti che vengono visualizzati davanti agli occhi, senza distrarre gli utenti.

L’obiettivo di questo produttore è riuscire a garantire un’esperienza sempre migliore e pare che per riuscirci abbia deciso di puntare su una serie di apposite applicazioni.

Nei giorni scorsi, ad esempio, Even Realities ha introdotto Prep Notes sui suoi occhiali intelligenti G2, ossia una funzionalità che consente agli utenti di ottenere spunti da grandi fonti di conoscenza (come PDF o presentazioni) e adesso annuncia un’altra importante novità: ci riferiamo al lancio di un app store dedicato, chiamato Even Hub.

Grazie a Even Hub i possessori di Even Realities G2 possono fare affidamento su quasi 50 tra applicazioni e plug-in appositamente creati per questi occhiali intelligenti.

Le app in questione sono progettate con il medesimo design minimalista e monocromatico delle applicazioni di sistema e gli utenti le potranno controllare tramite l’anello Even R1 (progettato per consentire di scorrere i contenuti dello schermo).

E così sarà per esempio possibile leggere con Even Realities G2 un ebook durante un allenamento, il tutto senza distogliere lo sguardo dall’ambiente circostante.

Even Realities ha anche reso disponibile il Software Development Kit (SDK) per gli sviluppatori, con l’obiettivo di incentivare la creazione di app per la piattaforma. Nelle prossime settimane dovrebbero arrivare i primi frutti.