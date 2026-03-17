Gli occhiali smart sono una categoria di wearable ancora nuova e rappresentano un terreno ancora poco battuto, tuttavia ci sono diversi giganti dell’industria tech pronti ad entrare in gioco — Meta lo ha già fatto, Google e Samsung ci stanno lavorando —, per questo motivo c’è chi come Spotify si sta già muovendo per farsi trovare pronto nel momento in cui questi prodotti inizieranno diffondersi.

Spotify sugli occhiali smart: lavori in corso

La categoria degli occhiali smart appare inevitabilmente destinata a crescere ed un numero in aumento di produttori sembra pronto a ritagliarsi un pezzo della torta. Mark Zuckerberg è da tempo uno dei principali fautori di questi prodotti e la partnership tra Ray-Ban e Meta — senza dimenticare quella con Oakley — è un segnale molto importante; le stesse Google e Samsung si stanno muovendo, sebbene ancora a fari spenti; Xiaomi è già della partita, mentre Garmin ci sta ancora riflettendo.

Per sfruttare al meglio degli occhiali smart, comunque, non si potrà prescindere da applicazioni dedicate, ripensate per un form factor nuovo e il team di Spotify — app che calzerebbe a pennello a prodotti del genere — lo sa perfettamente, anzi ci sta già lavorando. Passando al setaccio l’ultima versione beta di Spotify per Android, è venuto alla luce un indizio piuttosto interessante: il codice contiene riferimenti espliciti ad una schermata Now Playing (In riproduzione) da visualizzare sui propri occhiali XR. A quanto pare, sarà possibile anche visualizzare il testo del brano in riproduzione, così da poterlo cantare senza errori.

La pagina dedicata agli sviluppatori di Android XR contiene alcune precisazioni: Google specifica che gli occhiali AI con Android XR non eseguono un APK completo sul dispositivo: l’app viene a tutti gli effetti eseguita sullo smartphone e l’attività viene più semplicemente proiettata sugli occhiali. Alla luce di ciò, appare da escludere la possibilità di un utilizzo standalone di Spotify sugli occhiali smart: tutto ruoterà attorno allo smartphone.