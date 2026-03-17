Gli occhiali smart sono una categoria di wearable ancora nuova e rappresentano un terreno ancora poco battuto, tuttavia ci sono diversi giganti dell’industria tech pronti ad entrare in gioco — Meta lo ha già fatto, Google e Samsung ci stanno lavorando —, per questo motivo c’è chi come Spotify si sta già muovendo per farsi trovare pronto nel momento in cui questi prodotti inizieranno diffondersi.

🛍️ Offerte AliExpress ➡️
Offerta -39%
Spotify sta ultimando i preparativi per il debutto sugli occhiali smart 1

AMD RYZEN 7 7800X3D

Coupon: TUTTOA30

218€ invece di 359€
AliExpress
Offerta -32%
Spotify sta ultimando i preparativi per il debutto sugli occhiali smart 2

Xiaomi Pad Mini

Coupon: TUTTOA45

341€ invece di 499€
AliExpress
Offerta -39%
Spotify sta ultimando i preparativi per il debutto sugli occhiali smart 3

Nintendo Switch OLED

Coupon: TUTTOA30 + sconto a carrello selezionando pagamento PayPal

194€ invece di 319€
AliExpress
Offerta -31%
Spotify sta ultimando i preparativi per il debutto sugli occhiali smart 4

Insta360 X4 Air Action Camera

Coupon: TUTTOA30 + sconto a carrello selezionando pagamento PayPal

274€ invece di 399€
AliExpress
Offerta -42%
Spotify sta ultimando i preparativi per il debutto sugli occhiali smart 5

HillMiles MileCity 1 e-bike

Coupon: TUTTOA60

407€ invece di 699€
AliExpress
Offerta -38%
Spotify sta ultimando i preparativi per il debutto sugli occhiali smart 6

OnePlus Buds 4

Coupon: ITAS07

49€ invece di 79€
AliExpress
Offerta -30%
Spotify sta ultimando i preparativi per il debutto sugli occhiali smart 7

Apple AirPods Pro 3, ANC

Coupon: TUTTOA30 + sconto a carrello selezionando pagamento PayPal

187€ invece di 269€
AliExpress

Spotify sugli occhiali smart: lavori in corso

La categoria degli occhiali smart appare inevitabilmente destinata a crescere ed un numero in aumento di produttori sembra pronto a ritagliarsi un pezzo della torta. Mark Zuckerberg è da tempo uno dei principali fautori di questi prodotti e la partnership tra Ray-Ban e Meta — senza dimenticare quella con Oakley — è un segnale molto importante; le stesse Google e Samsung si stanno muovendo, sebbene ancora a fari spenti; Xiaomi è già della partita, mentre Garmin ci sta ancora riflettendo.

Per sfruttare al meglio degli occhiali smart, comunque, non si potrà prescindere da applicazioni dedicate, ripensate per un form factor nuovo e il team di Spotify — app che calzerebbe a pennello a prodotti del genere — lo sa perfettamente, anzi ci sta già lavorando. Passando al setaccio l’ultima versione beta di Spotify per Android, è venuto alla luce un indizio piuttosto interessante: il codice contiene riferimenti espliciti ad una schermata Now Playing (In riproduzione) da visualizzare sui propri occhiali XR. A quanto pare, sarà possibile anche visualizzare il testo del brano in riproduzione, così da poterlo cantare senza errori.

La pagina dedicata agli sviluppatori di Android XR contiene alcune precisazioni: Google specifica che gli occhiali AI con Android XR non eseguono un APK completo sul dispositivo: l’app viene a tutti gli effetti eseguita sullo smartphone e l’attività viene più semplicemente proiettata sugli occhiali. Alla luce di ciò, appare da escludere la possibilità di un utilizzo standalone di Spotify sugli occhiali smart: tutto ruoterà attorno allo smartphone.

Spotify occhiali smart Android XR leak

Potrebbe interessarti: