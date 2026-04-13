Grandi cambiamenti per Amazon Luna: il servizio di cloud gaming non offrirà più store di giochi, acquisti di singoli giochi o abbonamenti di terze parti. Le modifiche sono già partite, ma la piattaforma continuerà a permettere l’utilizzo dei titoli acquistati ancora per un paio di mesi: dopodiché verranno rimossi e non saranno più riproducibili tramite Luna. Vediamo nel dettaglio cosa cambia.

Amazon Luna cambia: niente più store esterni, acquisti e abbonamenti di terze parti

Per chi non lo sapesse, Amazon Luna è un servizio di cloud gaming in abbonamento che offre una selezione di giochi da riprodurre in streaming: si divide tra la versione Standard, inclusa nell’abbonamento Amazon Prime (con libreria di giochi, giochi scaricabili e giochi per party), e la versione Premium, che include una libreria di giochi più ampia. In più, il servizio supportava i negozi di terze parti e i relativi abbonamenti, ma Amazon ha ora deciso di eliminare queste ultime possibilità.

Amazon ha infatti annunciato che Luna non offrirà più store di giochi, acquisti di singoli giochi o abbonamenti di terze parti. I titoli acquistati in precedenza rimarranno riproducibili solo fino al 10 giugno 2026, dopodiché verranno rimossi di Luna. Non sarà più supportata la funzione Porta la tua libreria, e i titoli precedentemente giocati in questo modo non saranno più riproducibili dopo il 10 giugno 2026.

I giochi rimarranno accessibili solo attraverso gli account esterni, come quelli Ubisoft, Electronic Arts e GOG. Gli abbonamenti Ubisoft+ e Jackbox Games venduti tramite Luna non sono più in produzione, e gli abbonamenti attivi acquistati da Luna verranno annullati al termine del successivo ciclo di fatturazione. I siti web di giochi di terze parti (EA, Ubisoft e GOG) verranno inoltre rimossi dalla piattaforma.

Cosa succede ai giochi già acquistati? Dopo il 10 giugno i titoli acquistati non saranno più riproducibili su Amazon Luna. Non sono previsti rimborsi: questo perché i titoli rimarranno comunque accessibili tramite l’account della piattaforma di terze parti collegata durante l’acquisto (App EA, GOG Galaxy e Ubisoft Connect). Per quanto riguarda i dati di salvataggio, rimarranno disponibili per il download per 90 giorni dopo il 10 giugno 2026, attraverso la pagina Impostazioni: il consiglio è quello di non aspettare l’ultimo momento, così da avere il tempo di testarne la compatibilità con la piattaforma desiderata.

Per ulteriori informazioni su questo cambiamento di Amazon Luna potete consultare la pagina dedicata del sito ufficiale Amazon.