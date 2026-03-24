Sono ormai passati 9 mesi circa dal lancio di Nintendo Switch 2, l’ultima console ibrida della compagnia di Kyoto che nel primo periodo ha registrato vendite più che soddisfacenti e sorprendenti, frutto anche del debutto di titoli first-party di spicco come Mario Kart World, Donkey Kong Bananza e Metroid Prime 4: Beyond.

Una caratteristica spesso “sofferta” da molti è stato il suo display LCD, che al netto di una qualità significativamente superiore rispetto alla console precedente, non eguaglia chiaramente la luminosità e il contrasto di un pannello OLED. In particolare, stando agli ultimi rumor sembrerebbe che Nintendo Switch 2 OLED potrebbe uscire leggermente in anticipo rispetto a quanto originariamente preventivato, a causa delle vendite della console non proprio esaltanti nell’ultimo periodo: scopriamone insieme tutti i dettagli.

Nintendo Switch 2 OLED: uscita in anticipo?

Secondo quanto recentemente riportato da Bloomberg, le vendite di Nintendo Switch 2 negli ultimi mesi (precedenti al periodo natalizio, tanto per essere precisi) non avrebbero soddisfatto del tutto la compagnia giapponese all’interno di diversi paesi di riferimento, soprattutto per quanto riguarda gli Stati Uniti.

Tale situazione non è stata di certo esente da conseguenze, anzi: Nintendo avrebbe infatti già ridotto il processo produttivo della console ibrida, passando dai 6 milioni di prima ai 4 milioni per il primo trimestre del 2o26, e anche i volumi del mese di e aprile non si discosteranno poi molto. Una situazione che potrebbe ulteriormente esacerbarsi nel caso in cui Nintendo si trovi a dover aumentare il costo stesso di Nintendo Switch 2, riconducibile in larga parte alla crisi delle RAM che sta colpendo tutto il settore informatico a causa delle crescenti richieste dell’intelligenza artificiale e delle sue infrastrutture dedicate. E sarebbe proprio questo calo nella domanda che potrebbe paradossalmente spingere, a detta di Bloomberg, il lancio in anticipo della nuova versione di Nintendo Switch 2, dotata per l’occasione di pannello OLED.

Non conosciamo ovviamente ancora le specifiche tecniche della prima (presunta) revisione di Nintendo Switch 2: nel caso di un approccio simile alla precedente generazione, è auspicabile attendersi un miglioramento sostanziale della batteria, oltre che un aumento della memoria interna per l’archiviazione dei titoli in digital delivery. Ad esser precisi, Nintendo Switch in versione OLED uscì circa 4 anni dal lancio del primo modello: un tempo, questo, che potrebbe significativamente ridursi in questo caso.