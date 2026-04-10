Nel corso degli ultimi mesi, Apple ha spinto con decisione su un nuovo linguaggio estetico destinato a diventare sempre più centrale nel proprio ecosistema; stiamo parlando del Liquid Glass, una filosofia di design che punta a rendere le interfacce più naturali, fluide e reattive, che sta progressivamente trovando spazio anche nelle app di terze parti.

Proprio in questo contesto si inserisce l’ultimo aggiornamento del sito per sviluppatori, dove Apple ha pubblicato una nuova versione della galleria dedicata alle app che sfruttano Liquid Glass. Si tratta, in sostanza, di una vetrina pensata per mostrare come team di sviluppo, grandi e piccoli, stiano adottando questo approccio per migliorare l’esperienza utente sulle varie piattaforme dell’azienda.

Nuove applicazioni di terze parti utilizzano lo stile Liquid Glass di Apple

Quella appena pubblicata rappresenta la seconda iterazione della design gallery dedicata al Liquid Glass, dopo il debutto avvenuto lo scorso anno; nel frattempo ovviamente, il numero di applicazioni compatibili è cresciuto, così come sono maturate le implementazioni stesse del design, affinate sia da Apple che dagli sviluppatori.

L’obbiettivo dichiarato resta piuttosto chiaro, mostrare esempi concreti di interfacce capaci di adattarsi dinamicamente ai contenuti, offrendo un’esperienza più coerente e, come sottolinea la stessa Apple, naturale e reattiva.

Tra le applicazioni messe in risalto nella nuova galleria troviamo Carrot Weather, una delle app meteo più particolari e riconoscibili del panorama mobile. Oltre al suo tono ironico e distintivo, l’app mostra un restyling completo che sfrutta Liquid Glass soprattutto nella visualizzazione delle mappe radar, con un’interfaccia più pulita e meno affollata grazie anche alla riduzione delle schede nella barra inferiore.

Spazio anche a Denim, app dedicata alla creazione di copertine per playlist, che utilizza i controlli Liquid Glass per integrarsi in maniera più armoniosa con gli sfondi scuri. In questo caso, il nuovo design emerge soprattutto nei dettagli: pulsanti come Annulla e Ripristina sono stati aggiornati, così come le etichette di testo, ora più coerenti con il linguaggio visivo introdotto da Apple.

Ma non finisce qui, nella galleria trovano posto anche app come Tasks, GoodLinks, AllTrails e Fantastical, a testimonianza di come il Liquid Glass stia trovando applicazione in contesti molto diversi tra loro, dalla produttività al tempo libero.

Al di là della semplice raccolta di esempi, questa galleria rappresenta anche un messaggio piuttosto esplicito rivolto agli sviluppatori: Apple vuole che il Liquid Glass diventi uno standard sempre più diffuso.

Come spesso accade nell’ecosistema dell’azienda, la spinta verso un determinato linguaggio di design passa proprio attraverso iniziative di questo tipo, che mostrano concretamente i vantaggi e le possibilità offerte dalle nuove linee guida.

Non è ancora del tutto chiaro quanto rapidamente il Liquid Glass diventerà predominante nelle app di terze parti, ma la direzione sembra ormai tracciata; con il passare del tempo, è lecito aspettarsi un numero sempre maggiore di applicazioni aggiornate secondo questo stile, con interfacce sempre più dinamiche e coerenti tra dispositivi diversi.

Nel frattempo, questa nuova galleria rappresenta un utile punto di riferimento sia per gli sviluppatori (che possono trarre ispirazione) sia per gli utenti più attenti al design, che possono scoprire app capaci di sfruttare al meglio le ultime novità dell’ecosistema Apple.