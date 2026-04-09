Le celebrazioni per il 50° anniversario di Apple continuano a regalare iniziative particolarmente interessanti per appassionati e curiosi e, tra queste, spicca senza dubbio l’apertura di un nuovo museo interamente dedicato alla storia dell’azienda di Cupertino. Parliamo dell’Apple Museum di Utrecht, nei Paesi Bassi, che ha aperto ufficialmente i battenti lo scorso 2 aprile.

Si tratta del più grande museo Apple in Europa, un luogo pensato per ripercorrere, in maniera immersiva e strutturata, oltre cinquant’anni di evoluzione tecnologica, tra prodotti iconici, curiosità storiche e ricostruzioni fedeli dei momenti più significativi della storia dell’azienda.

Un nuovo museo che racconta 50 anni di Apple

L’Apple Museum si sviluppa su una superficie di circa 2.000 metri quadrati e ospita una delle collezioni più ampie al mondo dedicate al brand. Non si tratta dunque di una semplice esposizione di dispositivi, ma di un vero e proprio percorso tematico che accompagna i visitatori attraverso le varie fasi della storia di Apple.

Tra gli elementi più suggestivi troviamo, ad esempio, la riproduzione del celebre garage della casa dei genitori di Steve Jobs, considerato simbolicamente il punto di partenza dell’avventura Apple, così come spazi dedicati alla filosofia Think Different, che ha segnato profondamente l’identità del marchio nel corso degli anni.

Non manca poi uno sguardo a uno dei periodi più particolari della storia aziendale, ovvero quello in cui Jobs era lontano da Apple, con un focus sulla sua esperienza in NeXT, un passaggio che si è rivelato fondamentale per il futuro ritorno del fondatore e per la rinascita dell’azienda.

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Dietro la realizzazione del museo c’è un lavoro collettivo che merita di essere sottolineato. Il progetto è stato infatti guidato dall’imprenditore Ed Bindels, fondatore della Apple Museum Foundation, insieme a un gruppo di oltre 50 volontari tra tecnici, collezionisti e storici.

Un contributo importante è arrivato anche dalla collezione dell’ex Apple Museum di Westerbork, che ha permesso di arricchire ulteriormente l’offerta espositiva con migliaia di oggetti selezionati e curati nel dettaglio; il risultato, almeno sulla carta, è quello di un’esperienza capace di soddisfare sia i fan di lunga data sia chi si avvicina per la prima volta alla storia del brand.

Per chi fosse interessato a visitare il museo (magari approfittando di un viaggio nei Paesi Bassi), è bene sapere che l’Apple Museum è aperto quasi tutti i giorni, dalle 10:00 alle 17:00, con chiusura il martedì; l’accesso è organizzato tramite accessi scaglionati ogni 15 minuti, con ultimo ingresso previsto alle 16:00.

La struttura si trova in Proostwetering 5d a Utrecht ed è dotata anche di parcheggio dedicato (P1), un dettaglio che, soprattutto per chi arriva in auto, può fare la differenza.

L’apertura dell’Apple Museum rappresenta, in definitiva, un’iniziativa che va oltre la semplice celebrazione storica; è un modo per raccontare l’evoluzione di un’azienda che, nel bene e nel male, ha influenzato profondamente il mondo della tecnologia e il nostro modo di utilizzare i dispositivi ogni giorno.