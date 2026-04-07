Il futuro della NASA torna al centro del dibattito politico statunitense e, come spesso accade in questi casi, lo fa con una proposta destinata a far discutere; la Casa Bianca ha infatti presentato il budget per l’anno fiscale 2027, delineando una strategia piuttosto chiara: meno fondi complessivi, meno spazio alla ricerca scientifica e maggiore enfasi sull’esplorazione umana, in particolare verso la Luna.

Una scelta che non arriva del tutto a sorpresa (se ne parlava già da mesi), ma che ora prende forma in numeri e priorità ben definite, con implicazioni che potrebbero cambiare in modo significativo il futuro dell’agenzia spaziale americana.

Un budget ridotto per la NASA ma con Artemis al centro

La proposta prevede per la NASA un finanziamento complessivo di 18,8 miliardi di dollari, pari a un taglio del 23% rispetto al 2026 (che, vale la pena sottolinearlo, era già considerato un anno magro rispetto agli standard storici).

Alla base di questa decisione c’è una visione strategica ben precisa: concentrare le risorse su obbiettivi ritenuti cruciali per la leadership degli Stati Uniti nello spazio, anche in ottica geopolitica nei confronti di competitor come la Cina. Il documento parla esplicitamente di “ritorno sicuro e tempestivo degli americani sulla Luna” e di costruzione dei primi elementi di una presenza permanente sul nostro satellite, un chiaro riferimento al programma Artemis.

Ed è proprio Artemis a beneficiare maggiormente della nuova impostazione. Il programma riceverebbe infatti 8,5 miliardi di dollari, con un incremento di oltre 700 milioni rispetto all’anno precedente. L’obbiettivo resta quello di riportare l’uomo sulla superficie lunare entro il 2028 (probabilmente con Artemis IV), finanziando al tempo stesso tutti gli elementi necessari, come lander, tute spaziali, sistemi di superficie e infrastrutture di trasporto.

Non solo, nella proposta si parla anche di una base lunare permanente, con un primo stanziamento da 175 milioni di dollari per avviare i lavori nell’area del polo sud lunare; una cifra iniziale certo, ma che rappresenta un segnale piuttosto chiaro della direzione intrapresa. L’idea, in prospettiva, è quella di costruire un ecosistema sostenibile che possa aprire la strada a una vera e propria economia lunare, coinvolgendo anche aziende private e partner internazionali (tra cui l’Italia con l’ASI).

Meno missioni scientifiche e progetti cancellati

In una situazione del genere, per finanziare nuove priorità è necessario tagliare altrove, e in questo caso a pagarne il prezzo è soprattutto la divisione scientifica della NASA. Il piano prevede infatti la cancellazione di oltre 40 missioni considerate di bassa priorità, con un taglio complessivo di circa 3,4 miliardi di dollari; tra i progetti più importanti destinati a essere eliminati spicca la missione Mars Sample Return, giudicata troppo costosa, con stime comprese tra 8 e 11 miliardi di dollari.

Secondo la visione dell’amministrazione, gli obbiettivi scientifici di questo tipo di missioni potrebbero essere raggiunti in futuro attraverso missioni con equipaggio umano su Marte, un traguardo estremamente ambizioso che, nella migliore delle ipotesi, viene collocato intorno al 2040 (ma più realisticamente verso il 2050). Tagli anche per programmi come SERVIR e, più in generale, per tutte quelle iniziative considerate meno strategiche rispetto alla nuova direzione operativa dell’agenzia.

Verso il commerciale: dubbi su SLS, Orion e ISS

Un altro aspetto particolarmente interessante riguarda il possibile ridimensionamento, o addirittura abbandono, di alcuni dei pilastri attuali del programma spaziale americano, come lo Space Launch System e la capsula Orion. Questi sistemi infatti sono definiti troppo costosi e poco efficienti, soprattutto alla luce dei circa 65 miliardi di dollari spesi tra il 2005 e il 2025 a fronte di un numero limitato di missioni.

La proposta per il budget della NASA suggerisce quindi un maggiore ricorso a soluzioni commerciali offerte da aziende come SpaceX e Blue Origin, una tendenza che, peraltro, è già in atto da diversi anni. Discorso simile anche per la Stazione Spaziale Internazionale, per la quale è previsto un taglio di circa 1,1 miliardi di dollari; l’obbiettivo è accelerare la transizione verso stazioni spaziali commerciali, accompagnando la ISS verso il suo pensionamento previsto tra il 2030 e il 2032.

Una proposta destinata a far discutere

Come sempre in questi casi, è bene ricordare che si tratta ancora di una proposta, il budget dovrà infatti essere approvato dal Congresso degli Stati uniti, che potrebbe modificarne anche in modo significativo le cifre e le priorità.

Nel frattempo però, il segnale è chiaro e ha già sollevato diverse critiche all’interno della comunità scientifica, preoccupata per il ridimensionamento della ricerca in favore di obbiettivi più politici e industriali.

Resta da capire quale sarà la versione definitiva del budget e, soprattutto, quale equilibrio verrà trovato tra esplorazione umana e ricerca scientifica; perché se è vero che tornare sulla Luna rappresenta un obbiettivo simbolico e strategico, è altrettanto vero che la scienza resta il cuore della missione della NASA, e molti temono che questa volta possa passare in secondo piano.