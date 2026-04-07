La missione Artemis II della NASA ha raggiunto uno dei momenti più attesi (e per certi versi delicati) dell’intero programma: il flyby della Luna è stato completato con successo nella notte italiana tra il 6 e il 7 aprile 2026, segnando un passaggio fondamentale verso il ritorno dell’essere umano nello spazio profondo.

Si tratta, come molti di voi sapranno, del primo volo con equipaggio del programma Artemis, e proprio per questo ogni singola fase della missione viene monitorata con estrema attenzione, sia dal punto di vista tecnico sia per le implicazioni future. Non è dunque solo una prova generale, ma un vero e proprio banco di test per tutte le tecnologie che accompagneranno le prossime missioni lunari.

Artemis II completa con successo il flyby della Luna

A bordo della capsula Orion, denominata Integrity per questa missione, troviamo gli astronauti Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e Jeremy Hansen, protagonisti di un sorvolo che non solo ha rispettato le aspettative, ma ha anche permesso di stabilire un nuovo record storico.

Durante la manovra, Orion ha infatti raggiunto una distanza di circa 406.771 km dalla Terra, superando il primato registrato nel 1970 dalla missione Apollo 13 (fermo a 400.171 km); un dato che può sembrare solo numerico, ma che in realtà racconta molto dell’ambizione del programma Artemis: spingersi sempre più lontano, testando sistemi e procedure in condizioni realistiche.

Il flyby si è svolto tra le 20:45 del 6 aprile e le 03:20 del 7 aprile (ora italiana), con un punto di massimo avvicinamento alla superficie lunare di circa 6.545 km. In questa fase la capsula ha raggiunto velocità estremamente elevate, circa 97.950 km/h rispetto alla Terra, sfruttando la gravità del nostro satellite per modificare la traiettoria e impostare il viaggio di ritorno, secondo una dinamica ben nota ma sempre complessa da gestire.

Entrando leggermente più nel dettaglio, la capsula Orion della missione Artemis II è entrata nella sfera di influenza della Luna già nella mattina del 6 aprile (ora italiana), dando il via a una delle fasi più critiche della missione.

Alle 19:56 è stato superato il record di distanza di Apollo 13, mentre meno di un’ora dopo è iniziato ufficialmente il flyby; da quel momento in poi, ogni parametro, traiettoria, velocità, orientamento, è stato monitorato costantemente, sia dai sistemi automatici che dal team a Terra.

Particolarmente interessante il momento del massimo avvicinamento (alle 01:00 del 7 aprile), seguito quasi immediatamente dal raggiungimento della distanza record (alle 01:02). Una sequenza estremamente ravvicinata, che dimostra quanto queste manovre siano precise e coreografate al millimetro.

Osservazioni scientifiche, nuovi crateri e fenomeni spettacolari

Come ormai molti di voi avranno capito, il flyby non è stato soltanto una manovra tecnica, ma anche un’importante occasione per la raccolta di dati scientifici.

L’equipaggio ha osservato direttamente regioni della Luna invisibili dalla Terra, concentrandosi su strutture come il bacino Orientale e il bacino di Hertzsprung, due aree molto diverse tra loro per età e morfologia. Il confronto tra queste regioni potrebbe fornire indicazioni preziose su come la superficie lunare si sia evoluta nel tempo.

Non solo, gli astronauti della missione Artemis II hanno anche proposto i nomi di due nuovi crateri, Integrity e Carrol (quest’ultimo in onore della moglie scomparsa di Reid Wiseman, Carroll Taylor Wiseman), che saranno sottoposti alla valutazione della International Astronomical Union, l’ente responsabile della nomenclatura astronomica.

Dal punto di vista visivo, la missione Artemis II ha regalato anche momenti spettacolari: durante il passaggio dietro la Luna, le comunicazioni con la Terra si son interrotte per circa 40 minuti (tra le 00:44 e le 01:24), una fase del tutto prevista ma sempre suggestiva; in quel frangente, l’equipaggio ha assistito al cosiddetto Earthrise, la Terra che sorge all’orizzonte lunare, e a un’eclissi solare osservata direttamente dallo spazio, con la Luna che ha oscurato completamente il Sole.

Rientro verso la Terra e prospettive future

Al di là dell’aspetto spettacolare, che ovviamente ha il suo peso anche in termini mediatici, il flyby ha rappresentato un test cruciale per numerosi sistemi chiave della missione. Navigazione, comunicazioni nello spazio profondo, gestione delle traiettorie, supporto vitale, ogni componente è stato messo alla prova in condizioni reali, fornendo dati che saranno fondamentali per le missioni successive. In particolare, grande attenzione è stata dedicata all’affidabilità delle comunicazioni durante le fasi di occultazione e alla gestione autonoma dei sistemi di bordo.

Con il flyby ormai alle spalle, Artemis II entra nella fase di rientro verso la Terra, seguendo una traiettoria di ritorno libero che non richiede grandi correzioni propulsive. Nei prossimi giorni, l’equipaggio continuerà a effettuare verifiche e test in vista della fase più critica: il rientro atmosferico. L’ammaraggio è previsto nella notte tra il 10 e l’11 aprile nell’Oceano Pacifico, dove le squadre di recupero sono già operative.

I dati raccolti durante l’intera missione avranno un ruolo chiave nello sviluppo delle prossime tappe del Programma Artemis, in particolare quelle che prevedono il ritorno degli astronauti sulla superficie lunare. Verranno analizzati nel dettaglio aspetti come la protezione termica, le prestazioni dei sistemi di supporto vitale e l’affidabilità complessiva della capsula Orion.

In altre parole, questo flyby rappresenta molto di più di un semplice passaggio ravvicinato, è un tassello fondamentale di un progetto molto più ampio che punta a riportare l’umanità sulla Luna, ma con ambizioni decisamente più durature rispetto al passato.