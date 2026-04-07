Da anni si rincorrono indiscrezioni sul primo iPhone pieghevole di Apple, un dispositivo che, almeno sulla carta, dovrebbe rappresentare uno dei cambiamenti più significativi nella storia recente dell’azienda; tuttavia, proprio quando il progetto sembrava avvicinarsi a una fase più concreta, emergono nuove difficoltà che potrebbero rallentarne il debutto.

Secondo le ultime informazioni infatti, Apple starebbe affrontando più problemi del previsto nella progettazione del suo smartphone pieghevole, con conseguenze dirette sulla tabella di marcia.

La produzione dell’iPhone pieghevole potrebbe slittare per problemi tecnici in fase di test

Secondo quanto riportato, le criticità sarebbero emerse durante la fase iniziale di test di produzione, un momento particolarmente delicato nello sviluppo di qualsiasi nuovo prodotto, soprattutto quando si tratta di un design completamente inedito per l’azienda.

Le fonti parlano di difficoltà ingegneristiche tali da mettere a rischio la tempistica prevista per la produzione di massa, con la concreta possibilità che le prime spedizioni possano subire ritardi di diversi mesi. In questo senso, aprile (e l’inizio di maggio) rappresenterebbero una finestra cruciale per determinare il futuro immediato del progetto.

A quanto pare, anche i fornitori sarebbero già stati informati di un possibile slittamento del calendario produttivo, segno che non si tratta di semplici aggiustamenti marginali, ma di problematiche più strutturali che richiedono tempo per essere risolte.

Non è certo una sorpresa che un iPhone pieghevole rappresenti una sfida significativa per Apple, parliamo infatti di un dispositivo completamente diverso rispetto agli iPhone tradizionali, che richiede nuove soluzioni sia in termini di materiali sia per quanto riguarda componenti chiave come il display flessibile e, soprattutto, la cerniera.

Ed è proprio su questi elementi che si concentrerebbero le principali difficoltà: durabilità nel tempo, affidabilità del meccanismo di apertura e qualità del pannello sono tutti aspetti fondamentali che Apple, come da tradizione, punta a perfezionare prima del lancio.

Non bisogna dimenticare che il progetto di un iPhone pieghevole circola ormai dal lontano 2017, mentre concorrenti come Samsung hanno già fatto il loro ingresso in questo segmento nel 2019, accumulando negli anni esperienza (e diverse generazioni di prodotti) in questo ambito.

Fino a poco tempo fa, le previsioni più accreditate indicavano un possibile debutto del primo iPhone pieghevole nell’autunno del 2026, magari accanto alla futura generazione di iPhone. Tuttavia, alla luce dei problemi emersi, questo scenario potrebbe cambiare: se le difficoltà legate alla progettazione e alla successiva produzione non dovessero essere risolte in tempi brevi, il lancio potrebbe slittare direttamente al 2027.

Una possibilità che, se confermata, non sarebbe poi così sorprendente. Apple è nota per preferire ritardi anche significativi piuttosto che immettere sul mercato un prodotto non completamente rifinito, soprattutto quando si tratta di una nuova categoria.

A complicare ulteriormente il quadro c’è anche la pressione sulla catena di approvvigionamento, secondo quanto riportato Apple starebbe cercando di dare priorità ai modelli premium in vista del prossimo evento autunnale, anche a causa della disponibilità limitata di alcune componenti, come i chip di memoria.

In questo contesto, eventuali ritardi nello sviluppo del pieghevole rischiano di avere un effetto a catena sulla pianificazione complessiva dei prodotti. Le fonti parlano chiaramente di una situazione in cui le soluzioni attuali non sarebbero ancora sufficienti a risolvere completamente le sfide ingegneristiche, rendendo necessario più tempo per arrivare a un risultato soddisfacente.

Come spesso accade con i prodotti Apple, il dispositivo deve superare una serie di fasi ben precise prima di arrivare sul mercato. I problemi attuali sarebbero emersi durante la cosiddetta fase di production verification test, una delle tappe intermedie che precedono la produzione pilota e, successivamente, quella di massa.

Considerando che si tratta di un prodotto completamente nuovo per l’azienda, ogni fase deve essere superata senza compromessi, il che rende inevitabilmente più lungo e complesso l’intero processo.

In definitiva, se da un lato l’idea di un iPhone pieghevole continua a essere estremamente affascinante, dall’altro appare sempre più chiaro che gli utenti dovranno pazientare ancora un po’ prima di vederlo concretamente sugli scaffali.