Si continuano a susseguire in Rete le anticipazioni su iPhone Fold, uno degli smartphone più attesi tra quelli che potrebbero essere lanciati nel corso del 2026.

Nelle scorse dalla Cina è arrivata una nuova indiscrezione relativa ad uno degli aspetti costruttivi più importanti del primo melafonino pieghevole del colosso di Cupertino, che potrebbe contare su una cerniera stampata in 3D per ridurre al minimo la piega del display interno.

Come potrebbe essere la cerniera di iPhone Fold

Tra gli appassionati di tecnologia e gli addetti ai lavori c’è grande curiosità di scoprire quale sia la soluzione su cui Apple ha deciso di puntare per quanto riguarda il sistema da adottare per garantire la migliore resa possibile del display pieghevole, aspetto a cui pare che l’azienda tenga molto.

L’eventuale adozione di una cerniera stampata in 3D non rappresenterebbe una vera e propria rivoluzione, dato che OPPO Find N6 può già vantare una soluzione di questo tipo (ci riferiamo alla cerniera Titanium Flexion di seconda generazione). Ricordiamo a tal proposito che OPPO è riuscita ad ottenere una piega quasi invisibile misurando con il laser le differenze di profondità della cerniera a livello microscopico e applicando poi un polimero liquido 3D per uniformare la cerniera e renderla più sottile rispetto a quelle usate nei precedenti dispositivi pieghevoli.

Per il colosso di Cupertino la decisione di ricorrere ad un componente stampato in 3D non rappresenterebbe una novità: Apple, infatti, ha già utilizzato tale soluzione per la realizzazione delle custodie per le cuffie della serie Apple Watch e della porta USB-C di iPhone Air.

Peraltro, aspetto da non trascurare, il processo di stampa 3D è più efficiente e utilizza meno materiale rispetto alla tradizionale forgiatura.

Appuntamento alle prossime anticipazioni su iPhone Fold che, ne siamo certi, non si faranno attendere troppo.