Disney+ ha cercato sempre più, negli anni, di espandere la propria offerta per abbracciare quanti più contenuti possibili e, stavolta, cerca di farlo con lo sport. Il colosso dello streaming ha infatti annunciato ufficialmente l’arrivo di ESPN all’interno della piattaforma, con un’espansione che coinvolge complessivamente 53 Paesi e territori, Italia inclusa, portando il servizio a sfiorare quota 100 mercati a livello globale.

Non si tratta di una semplice aggiunta marginale al catalogo offerto, ma di una precisa strategia che mira a rendere Disney+ un servizio sempre più completo a diversificato. In Europa, la piattaforma aveva già iniziato a muoversi in ambito sportivo offrendo eventi selezionati, come la UEFA Women’s Champions League, ma l’arrivo di ESPN avvicina sempre di più la piattaforma al modello statunitense.

Cosa potremo vedere su Disney+ e ESPN

Nei prossimi mesi, con l’aggiunta del canale sportivo ESPN all’interno di Disney+, la piattaforma crescerà fino a includere migliaia di eventi live. L’attenzione sarà fortemente orientata verso gli sport americani, con un calendario molto ricco. Tra i contenuti di spicco troviamo le partite di NBA e NHL, che entreranno nel catalogo a partire dalla stagione 2026-2027, affiancate dai campionati universitari NCAA, che negli Stati Uniti rappresentano un vero fenomeno culturale.

Le trasmissioni in diretta degli eventi sportivi non saranno, però, le uniche novità che arriveranno con l’aggiunta di ESPN al catalogo. Disney+ sta lavorando per costruire un ecosistema completo, dove sport e intrattenimento coesisteranno sempre di più: tra le aggiunte future troveremo produzioni come “30 for 30”, la serie documentario che racconta storie di eventi sportivi con taglio cinematografico, e programmi di approfondimento come ESPN FC, dedicato al calcio internazionale e pensato per offrire analisi e dibattiti.

L’integrazione di ESPN all’interno del catalogo di Disney+ mira quindi a distinguere la piattaforma in un mercato sempre più competitivo, dove la differenza si gioca proprio sulla capacità di intrattenere gli utenti con contenuti sempre diversi. Resta da capire quanto questa espansione prenderà forma e, soprattutto, quale sarà la risposta del pubblico europeo (e soprattutto italiano), da sempre abituato a un’offerta sportiva frammentata tra varie piattaforme streaming.