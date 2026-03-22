Come preannunciato ormai da moltissimi rumor e indiscrezioni, il 2026 sarà a tutti gli effetti e con ragionevole certezza l’anno di ingresso per Apple all’interno del segmento degli smartphone pieghevoli con il suo iPhone Fold, che farà concorrenza ad altri modelli presenti già da tempo sul mercato come Samsung Galaxy Z Fold e simili. Sembra però che la sua uscita potrebbe avvenire leggermente in ritardo rispetto a quanto originariamente preventivato dalle voci di corridoio: scopriamone insieme tutti i dettagli.

iPhone Fold: uscita in ritardo?

Stando agli ultimi rumor, il primo pieghevole di casa Apple potrebbe uscire con qualche mese in ritardo, più precisamente a dicembre. A detta dell’analista di Barclays Tim Long, infatti, il nuovo iPhone Fold potrebbe essere presentato ufficialmente nel mese di settembre (assieme al nuovo iPhone 18 Pro e al fratello maggiore iPhone 18 Pro Max), ma con un’uscita leggermente sfalsata di qualche settimana rispetto a quest’ultimo.

Non è un approccio totalmente insolito e inedito per Apple, a dirla tutta: una situazione del genere si era infatti già verificata con il lancio di iPhone X e iPhone XR, usciti qualche settimana dopo dalla loro presentazione. Le motivazioni dietro questo presunto ritardo sarebbero riconducibili in larga parte ai ritardi nella catena di produzione, considerando il segmento del tutto inedito del nuovo dispositivo, nonostante il suo design finale e la sua progettazione siano (almeno, stando ai rumor) ormai vicini al loro termine.

Tra le novità principali apportate da iPhone Fold ricordiamo la possibilità di gestire due app contemporaneamente a schermo, una affianco all’altra, quando completamente aperto. Ci sarà invece da attendere ancor più di qualche mese per il modello standard della lineup, iPhone 18, che potrebbe addirittura slittare al 2027.

Come al solito vi ricordiamo che si tratta per ora di pure e semplici supposizioni provenienti da analisti, che dovranno trovare una conferma (o smentita che dir si voglia) direttamente dalla compagnia produttrice di riferimento. Attendiamo quindi ulteriori aggiornamenti a tal proposito direttamente da Apple, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane o mesi.