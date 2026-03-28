Ancora disponibile la promozione preferita dagli amanti degli audiolibri e dei podcast: fino al 14 aprile 2026, Amazon propone 3 mesi di abbonamento Audible a 0,99 euro al mese, attivabili da (quasi) tutti. Vediamo come approfittarne.

0,99 euro al mese per 3 mesi di Audible con l’offerta Amazon

Come probabilmente saprete, l’abbonamento Amazon Prime mette a disposizione tanti servizi in un unico “pacchetto”. Offre le consegne gratuite, rapide e illimitate, i film, le serie TV e lo sport di Amazon Prime Video, senza dimenticare Amazon Music, Prime Reading, Amazon Photos, Deliveroo Plus e così via. In tutto questo non è incluso però Audible, un servizio particolarmente apprezzato dagli amanti degli audiolibri: al costo (standard) di 9,99 euro al mese offre l’accesso a un vastissimo catalogo composto da decine di migliaia di audiolibri (più di 70.000), podcast e contenuti Audible Original, ascoltabili in streaming o offline dopo il download. Il tutto senza pubblicità e con una vasta compatibilità (smartphone, tablet, PC e dispositivi Amazon Echo).

Anche se la Festa delle Offerte di Primavera è ormai terminata da qualche giorno, fino al 14 aprile 2026 potete comunque approfittare di una promozione per ottenere 3 mesi di abbonamento Audible a 0,99 euro al mese invece di 9,99, con una spesa totale di 2,97 euro invece di 29,97. A questo piccolo prezzo potete avere accesso all’intero catalogo, senza limitazioni di sorta. Terminato il periodo promozionale, l’abbonamento si rinnoverà al prezzo standard di 9,99 euro al mese, ma potete cancellarlo in qualsiasi momento, anche prima del termine del trimestre scontato.

L’offerta da 0,99 euro al mese per 3 mesi risulta valida per un’ampia fetta di utenti: potete infatti attivarla non solo se siete nuovi clienti, ma anche se non avete usufruito di un abbonamento Audible negli ultimi 30 giorni. A meno che non utilizziate il servizio con continuità, dovreste dunque riuscire ad approfittare dalla promozione senza problemi. Se volete verificare di poter attivare 3 mesi di Audible a 0,99 euro al mese non vi resta che seguire il link qui in basso.

L’app di Audible è scaricabile gratuitamente sia dal Google Play Store (per Android) sia dall’App Store (per iOS e iPadOS).