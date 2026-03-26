Trovare un monitor da gaming che unisca un refresh rate elevato e una buona ergonomia sotto la soglia dei 100€ non è affatto semplice. Il monitor Samsung Odyssey G3 (S24DG302) rompe questa regola, presentandosi oggi con un’offerta che lo posiziona come una delle scelte più intelligenti per chi desidera prestazioni competitive senza svuotare il portafoglio. Questo monitor da 24 pollici, dotato di tutto il necessario per un’esperienza di gioco fluida e reattiva, scende a un prezzo davvero aggressivo, rendendo accessibili caratteristiche solitamente riservate a fasce di prezzo superiori. Per i giocatori che cercano un upgrade significativo rispetto a un monitor standard a 60Hz, questa promozione rappresenta un’opportunità quasi irripetibile. Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche che rendono questo monitor un’opzione così interessante.

Samsung Odyssey G3: prestazioni da gaming a un prezzo imbattibile

Il monitor Samsung Odyssey G3 (S24DG302) è stato progettato con un obiettivo chiaro: offrire le funzionalità essenziali per il gaming a un pubblico vasto. Il pannello è un VA da 24 pollici con risoluzione Full HD (1920×1080 pixel), una combinazione che garantisce un ottimo equilibrio tra dettaglio e prestazioni. La tecnologia VA è nota per i suoi neri profondi e un rapporto di contrasto statico elevato (qui di 3000:1), che si traduce in un’immagine più immersiva, specialmente nelle scene scure.

I veri punti di forza, però, risiedono nelle specifiche pensate per il gioco. Il monitor vanta una frequenza di aggiornamento di ben 180 Hz e un tempo di risposta di 1 ms (MPRT). Questi due valori assicurano un’esperienza di gioco estremamente fluida, riducendo al minimo l’effetto scia e il motion blur, fondamentali in titoli competitivi e frenetici come sparatutto o giochi di guida. A completare il pacchetto performance c’è il supporto alla tecnologia AMD FreeSync, che sincronizza il refresh rate del monitor con quello della scheda grafica, eliminando fastidiosi problemi di screen tearing e stuttering.

Un altro aspetto che distingue questo monitor nella sua fascia di prezzo è l’ergonomia. Il supporto HAS (Height Adjustable Stand) permette di regolare l’altezza, l’inclinazione, la rotazione (swivel) e di ruotare lo schermo in posizione verticale (pivot). Questa flessibilità garantisce una postura corretta e confortevole durante le lunghe sessioni di gioco. Infine, per proteggere la vista, Samsung ha integrato la tecnologia Flicker Free e la modalità Eye Saver Mode, che riduce le emissioni di luce blu.

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L’offerta da non perdere su Amazon

Questa eccezionale promozione rende il Samsung Odyssey G3 (S24DG302) un acquisto quasi obbligato per chi ha un budget limitato. Il monitor è attualmente disponibile su Amazon al prezzo incredibile di 99,90€. Si tratta di un ribasso significativo rispetto al suo prezzo precedente di 129,90€, con un risparmio netto di 30€. Considerando che al lancio il suo prezzo si aggirava intorno ai 209€, l’offerta attuale rappresenta un’occasione unica per portarsi a casa un prodotto performante a meno della metà del suo valore originale.

L’offerta è gestita direttamente da Amazon, il che garantisce spedizioni rapide e un eccellente servizio clienti. Tuttavia, è importante sottolineare che promozioni di questa portata tendono a esaurirsi rapidamente, sia per la disponibilità limitata dei pezzi sia per la durata temporale dell’offerta stessa. Pertanto, per chi fosse interessato, il consiglio è di agire tempestivamente per non lasciarsi sfuggire questa opportunità.

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