Nelle ultime settimane il panorama dei chatbot basati sull’intelligenza artificiale si sta muovendo piuttosto rapidamente, con le principali aziende del settore impegnate a introdurre nuove funzionalità, migliorare i modelli e, spesso e volentieri, cercare di attirare nuovi utenti sulle proprie piattaforme; in questo contesto si inserisce la nuova iniziativa annunciata da Anthropic, che ha deciso di offrire una promozione temporanea dedicata agli utenti del suo chatbot Claude.

L’azienda ha infatti annunciato che, per un periodo limitato, i limiti di utilizzo del servizio verranno raddoppiati durante specifiche fasce orarie, permettendo agli utenti di sfruttare il chatbot in modo più intenso rispetto al solito.

Limiti raddoppiati per Claude di Anthropic nelle ore non di punta

Entrando più nel dettaglio, la promozione è attiva dal 13 al 27 marzo e riguarda praticamente tutti gli utenti della piattaforma, durante questo periodo, chi utilizza Claude nelle cosiddette ore non di punta potrà beneficiare di limiti di utilizzo raddoppiati.

La finestra temporale individuata da Anthropic è quella compresa tra le 8:00 e le 14:00 ET (tra le 14:00 e le 20:00 in Italia), fascia che l’azienda considera meno congestionata rispetto ad altri orari. Un aspetto interessante è che non è richiesta alcuna attivazione manuale, il bonus viene applicato automaticamente a tutti gli account idonei.

L’iniziativa coinvolge diversi piani della piattaforma, tra cui il piano Free, Pro, Max e Team; restano invece esclusi gli utenti Enterprise che non rientrano nella promozione.

Un altro elemento che vale la pena sottolineare è che l’iniziativa non riguarda soltanto l’uso tradizionale del chatbot via browser, secondo quanto comunicato dall’azienda i limiti raddoppiati sono validi su tutte le principali modalità di accesso al servizio.

In particolare, la promozione si applica quando Claude viene utilizzato tramite web, app desktop e dispositivi mobili, ma anche attraverso alcune integrazioni e strumenti collegati all’ecosistema del chatbot, come Cowork, Claude Code, Claude per Excel e Claude per PowerPoint; in altre parole, gli utenti che sfruttano Claude per attività di produttività e sviluppo potranno approfittare della promozione anche in questi contesti.

Questa non è la prima volta che Anthropic sperimenta promozioni di questo genere, l’azienda infatti aveva già organizzato un evento simile tra il 25 e il 31 dicembre dello scorso anno, periodo durante il quale i limiti di utilizzo erano stati raddoppiati per alcuni abbonati.

La differenza principale rispetto all’iniziativa attuale è che questa volta la promozione è stata estesa a una platea molto più ampia di utenti, includendo anche chi utilizza il piano gratuito.

Ufficialmente, Anthropic presenta questa iniziativa come un semplice gesto di ringraziamento verso la propria community, ma secondo alcuni osservatori il tempismo potrebbe non essere del tutto casuale.

Di recente infatti, l’azienda è finita al centro di una controversia con il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, dopo essersi rifiutata di rimuovere alcune misure di sicurezza legate all’intelligenza artificiale, Anthropic è stata inserita nella lista dei rischi per la catena di approvvigionamento, perdendo così un contratto con l’agenzia federale.

In seguito a questa situazione, OpenAI avrebbe firmato un accordo con il Dipartimento della Difesa, circostanza che avrebbe spinto parte della community a boicottare ChatGPT a favore di Claude e di altri chatbot IA.

Proprio per questo motivo, la promozione potrebbe rappresentare anche un modo per consolidare l’interesse crescente attorno a Claude e incentivare ulteriormente l’utilizzo della piattaforma nelle prossime settimane.

Per capire se l’iniziativa avrà davvero un impatto sulla crescita del servizio tuttavia, sarà necessario attendere i dati che emergeranno dopo la fine della promozione, prevista per il 27 marzo.