Negli ultimi anni le piattaforme basate sull’intelligenza artificiale hanno compiuto passi da gigante, passando dall’essere semplici chatbot testuali a strumenti sempre più articolati e utili nella vita quotidiana; un ambito in cui questa evoluzione appare particolarmente evidente è quello dell’istruzione: sempre più studenti utilizzano l’IA per comprendere concetti complessi, studiare per gli esami o semplicemente approfondire argomenti che trovano difficili.

In questo contesto arrivano due novità piuttosto interessanti: da un lato ChatGPT introduce nuove spiegazioni visive interattive per matematica e scienze, mentre dall’altro Claude punta su grafici e diagrammi dinamici generati direttamente nelle conversazioni. Due approcci diversi, ma accomunati da un obbiettivo simile, rendere l’apprendimento più intuitivo, dinamico e soprattutto interattivo.

ChatGPT introduce spiegazioni interattive visive per matematica e scienze

Partiamo dalla novità annunciata da OpenAI: l’azienda ha presentato un nuovo sistema di apprendimento interattivo integrato in ChatGPT, pensato per aiutare studenti e utenti a comprendere meglio concetti matematici e scientifici.

Secondo i dati condivisi dall’azienda, circa 140 milioni di persone utilizzano ogni settimana ChatGPT per studiare matematica e scienze, affrontare i compiti o prepararsi agli esami; non sorprende quindi che OpenAI stia investendo molto nel migliorare questo tipo di esperienza.

La nuova funzionalità introduce moduli visivi interattivi che accompagnano le spiegazioni testuali: quando un utente chiede informazioni su un determinato concetto, il sistema può mostrare un elemento grafico dinamico che permette di manipolare variabili, modificare formule e osservare in tempo reale come cambiano grafici e risultati.

In altre parole, l’obbiettivo è trasformare equazioni e formule, spesso percepite come astratte, in qualcosa con cui gli utenti possano sperimentare direttamente, rendendo l’apprendimento più concreto.

La prima versione di questa esperienza riguarda oltre 70 concetti fondamentali di matematica e scienze, soprattutto quelli tipicamente affrontati dagli studenti delle scuole superiori e dell’università.

Tra gli argomenti supportati troviamo, tanto per fare qualche esempio:

area e circonferenza del cerchio

equazioni lineari e pendenza della retta

interesse composto

volume del cilindro e del cono

energia cinetica ed energia potenziale

legge di Coulomb e legge di Hooke

identità trigonometriche

decadimento esponenziale

La ricerca nel campo dell’educazione suggerisce infatti che l’apprendimento visivo basato sull’interazione può migliorare la comprensione contestuale, perché consente agli studenti di osservare direttamente le relazioni tra variabili e risultati.

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Claude punta su grafici e diagrammi generati in tempo reale

Quasi in parallelo è arrivato anche l’annuncio di Anthropic relativo al proprio assistente Claude. L’azienda ha introdotto una versione Beta di una funzionalità che permette al chatbot di creare grafici, diagrammi e visualizzazioni direttamente all’interno delle conversazioni, senza bisogno di scrivere codice.

Questa novità deriva da un progetto presentato lo scorso anno chiamato Imagine with Claude, pensato per generare elementi visivi dinamici durante le chat; a differenza degli artefatti già presenti nella piattaforma, documenti o strumenti permanenti creati dall’IA, queste visualizzazioni sono temporanee e contestuali alla conversazione.

In pratica:

Claude può generare automaticamente un grafico o un diagramma quando ritiene che possa aiutare a spiegare un concetto

gli utenti possono chiedere esplicitamente di visualizzare qualcosa (“disegna questo come diagramma“)

le visualizzazioni possono essere modificate o aggiornate man mano che la conversazione prosegue

Tra gli esempi citati dall’azienda ci sono curve per spiegare l’interesse composto, oppure visualizzazioni interattive della tavola periodica.

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L’IA si sta trasformando da chatbot a strumento creativo

Guardando queste novità nel loro insieme emerge una tendenza piuttosto chiara: i chatbot basati su modelli linguistici non stanno più evolvendo sul piano della comprensione del linguaggio, ma stanno diventando vere e proprie piattaforme di apprendimento interattivo.

Da una parte OpenAI punta su moduli didattici strutturati e interattivi, dall’altra Anthropic sperimenta visualizzazioni dinamiche generate al volo durante la conversazione; in entrambi i casi però, l’obbiettivo è lo stesso: aiutare gli utenti a capire i concetti, non semplicemente memorizzarli.

Secondo OpenAI, i primi test con studenti e insegnanti hanno già mostrato risultati incoraggianti, molti utenti hanno dichiarato che l’esperienza interattiva li aiuta a comprendere meglio le relazioni tra variabili e formule, mentre i genitori hanno trovato utile il sistema per affrontare esercizi e problemi insieme ai propri figli.

Ovviamente siamo solo all’inizio, l’azienda ha già anticipato che in futuro l’apprendimento interattivo potrebbe essere esteso ad altre discipline, continuando a sviluppare strumenti pensati per supportare studenti, insegnanti e chiunque voglia approfondire nuovi argomenti.

In altre parole, se fino a poco tempo fa l’intelligenza artificiale veniva vista soprattutto come un assistente testuale, oggi sta iniziando a trasformarsi sempre più spesso in un vero laboratorio digitale per l’apprendimento.