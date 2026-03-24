Alla ricerca di un nuovo monitor per il gaming, il lavoro e la creatività? Sul Samsung Shop Online potete sfruttare un coupon per ottenere uno sconto del 40% su una selezione di modelli: vediamo quali sono e come utilizzarlo per risparmiare il più possibile.

Nuovo monitor? Sul Samsung Shop Online c’è il 40% di sconto col coupon DISPLAY40

Come sicuramente saprete, il Samsung Shop Online mette a disposizione non solo prodotti mobile, tra smartphone, tablet, smartwatch e cuffie, ma anche tanto altro: il resto del catalogo comprende pure PC e monitor, ed è proprio su questi ultimi che ci concentriamo quest’oggi. Sul sito è infatti attivo fino al 26 marzo (incluso) il coupon DISPLAY40, che permette di ottenere uno sconto immediato del 40% sul prezzo indicato.

La selezione di monitor Samsung compatibile con questo coupon comprende in particolare tre modelli: due sono dedicati soprattutto al gaming, e sono i Monitor Gaming Odyssey G5 G55C curvi a risoluzione QHD, nella versione da 32 pollici (modello LS32CG552EUXEN) e in quella da 27 pollici (modello LS27CG552EUXEN).

Si tratta di monitor con curvatura 1000R, frequenza di aggiornamento fino a 165 Hz, risoluzione 2560 x 1440, HDR10 e tecnologia AMD FreeSync (che assicura la sincronizzazione di monitor e scheda grafica riducendo i problemi di tearing delle immagini). Non manca la Modalità Eye Saver per la riduzione delle emissioni di luce blu e dello sfarfallio (Flicker Free).

I monitor G5 G55C da 32 e da 27 pollici sono disponibili sul Samsung Shop Online al prezzo consigliato di rispettivamente 279 euro e 239 euro, ma potete digitare il coupon DISPLAY40 nel campo dedicato ai codici promozionali per scendere a 167,40 euro e a 143,40 euro, naturalmente con consegna gratuita. Il coupon non risulta abbinabile ad altri codici sconto.

Se preferite un monitor piatto e più adatto al mondo del lavoro e della creatività, potete dare un’occhiata all’offerta riguardante il Monitor HRM ViewFinity S70D da 37 pollici: questo modello (LS37D700EAUXEN) offre un pannello a risoluzione 4K UHD (3840 x 2160) con certificazione TÜV per il comfort degli occhi e la riduzione dell’affaticamento visivo, e HDR10 con 1,07 miliardi di colori. Il monitor dispone di porte HDMI e Display Port e di Easy Setup Stand per un’installazione semplice. È stato inoltre realizzato con materiali riciclati (oltre il 50% di plastica riciclata).

Il monitor S70D di Samsung ha un prezzo consigliato di 549 euro, ma digitando il coupon DISPLAY40 nel campo dedicato ai codici promozionali (dopo averlo aggiunto al carrello) potete scendere fino a 329,40 euro, con spedizione compresa. Anche in questo caso il coupon non risulta cumulabile con altri codici sconto. Se siete interessati potete seguire il link qui in basso.