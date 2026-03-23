Roborock non lascia, anzi raddoppia. L’azienda prolunga le promozioni di primavera dedicate a due dei suoi più recenti robot aspirapolvere e lavapavimenti: Saros 20 e Qrevo Curv 2 Flow sono disponibili a prezzo scontato fino al 5 aprile 2026, anche nelle versioni Saros 20 X e Qrevo Curv 2 FlowX presenti in alcuni punti vendita.

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Roborock Saros 20 e Qrevo Curv 2 Flow in offerta fino al 5 aprile

Roborock prolunga le iniziative di primavera e propone in offerta due dei suoi più recenti robot, che rappresentano le ultime tecnologie e innovazioni in fatto di pulizia intelligente. Il primo sconto riguarda Roborock Saros 20 e Saros 20 X, varianti dello stesso robot aspirapolvere e lavapavimenti: questo modello è pensato per adattarsi a tutte le superfici ed è caratterizzate da un telaio sollevabile AdaptiLift 3.0, che gli consente di superare senza problemi soglie a due livelli fino a 8,8 cm.

L’altezza contenuta gli consente di passare a pulire sotto i mobili bassi (fino a 7,95 cm), e la potenza di aspirazione fino a 36.000 Pa promette di non lasciare indietro nulla. Il doppio design antigroviglio riduce al minimo la necessità di manutenzione manuale, assicurando un funzionamento continuo ed evitando viluppi all’interno del corpo macchina. Il dispositivo è inoltre equipaggiato con il sistema autonomo StarSight 2.0, potenziato per supportare il riconoscimento di oltre 200 oggetti, per una navigazione più precisa e una riduzione significativa della necessità di preparare l’ambiente prima della pulizia.

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Il sistema a doppio mocio rotante è progettato per uno sfregamento costante ad alto attrito sui pavimenti duri, con ogni panno che ruota fino a 200 RPM mentre la pressione verso il basso si adatta sollevandosi da 8 N nel lavaggio ordinario a un massimo di 13 N quando vengono rilevate macchie più difficili. Il robot viene proposto in compagnia della base RockDock con lavaggio ad acqua calda a 100°C e asciugatura ad aria calda a 55°C per inibire l’umidità e gli odori.

Da oggi, 23 marzo, fino al 5 aprile, Saros 20 risulta disponibile in offerta su Amazon e sullo shop online ufficiale Roborock al prezzo di 1289 euro, con uno sconto di 200 euro rispetto al listino consigliato (1489 euro). Lo stesso sconto è disponibile anche presso i vari negozi di elettronica, dove è possibile trovare la versione denominata Saros 20 X (da MediaWorld lo sconto sarà attivato a breve).

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La seconda proposta riguarda Roborock Qrevo Curv 2 Flow, il primo robot aspirapolvere del marchio dotato di rullo. Questo modello offre la tecnologia di autopulizia in tempo reale SpiraFlow ed è progettato in particolare per case con pavimenti duri e superfici miste: dispone di un rullo motorizzato extra-large da 270 mm che vanta fino a 220 giri al minuto per una rimozione efficiente delle macchie in un unico passaggio.

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Il rullo si lava continuamente mentre pulisce, sfruttando otto punti di idratazione che forniscono un flusso costante di acqua pulita, mentre un raschietto integrato gestisce l’umidità e convoglia l’acqua sporca in un serbatoio separato. Inoltre, con la tecnologia Edge-Adaptive è capace di estendersi per pulire lungo i bordi, senza timori per i tappeti grazie allo “scudo” che copre il rullo quando si avvicina ad essi. L’aspirazione HyperForce fino a 20.000 Pa in modalità Max+ è pensata per rimuovere la polvere incrostata anche dai tappeti e i detriti più ostinati.

Sempre fino al 5 aprile, Qrevo Curv 2 Flow è disponibile in offerta su Amazon (con coupon) e sullo shop online Roborock al prezzo di 699 euro, con uno sconto di 200 euro rispetto al listino consigliato (899 euro). Il robot arriva anche nell’eshop MediaWorld e nei negozi allo stesso prezzo scontato (nel momento in cui scriviamo da MediaWorld non è ancora attivo, ma lo sarà presto), con il nome di Qrevo Curv 2 FlowX.

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