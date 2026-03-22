Mentre i modelli di punta Apple mantengono prezzi elevati, raramente scendendo sotto la soglia degli 830€, l’attenzione si sposta su alternative che offrono un equilibrio perfetto tra prestazioni e costo. Apple iPhone 17e nella versione da 256GB si inserisce perfettamente in questo scenario, soprattutto con l’offerta attuale che lo rende un acquisto estremamente interessante. Il prezzo di listino di 729€ scende infatti a una cifra molto più aggressiva, posizionandolo come una delle scelte più intelligenti del momento per chi desidera entrare nell’ecosistema Apple di ultima generazione senza svuotare il portafoglio. Analizziamo nel dettaglio le specifiche che lo rendono un dispositivo così valido e i termini di questa promozione.

Apple iPhone 17e: potenza e display al servizio dell’utente

Apple iPhone 17e non è un dispositivo di compromesso, ma una scelta bilanciata che integra tecnologie di alto livello. Il cuore pulsante è il chip A19 Bionic, un processore progettato per gestire con la massima efficienza e velocità anche le operazioni più complesse, dai giochi con grafica avanzata alle applicazioni di realtà aumentata. Questo si traduce in un’esperienza d’uso fluida e reattiva, supportata dal sistema operativo iOS 26 e dalle funzioni predittive ottimizzate da Apple Intelligence.

Il pannello frontale è un magnifico display Super Retina XDR OLED da 6,1 pollici con una risoluzione di 2532 x 1170 pixel. La densità di 460 ppi, unita al supporto per HDR e True Tone, garantisce colori vividi, neri assoluti e una luminosità eccellente in ogni condizione di luce, rendendo la visione di contenuti multimediali un vero piacere.

Il comparto fotografico è un altro punto di forza. Sul retro troviamo un sensore principale da 48MP che, grazie alle avanzate capacità di fotografia computazionale, permette di scattare foto incredibilmente dettagliate e brillanti, anche in condizioni di scarsa illuminazione. La fotocamera frontale TrueDepth non solo assicura selfie di alta qualità, ma è anche il perno del sistema di riconoscimento facciale Face ID, ancora oggi uno dei più sicuri e affidabili sul mercato. Il design non è da meno, con un telaio in alluminio, un vetro posteriore e la protezione frontale Ceramic Shield, che offre una resistenza superiore alle cadute.

Ecco un riepilogo delle specifiche chiave:

Processore: Chip A19 Bionic

Chip A19 Bionic Display: 6,1″ Super Retina XDR OLED (2532 x 1170 pixel) 60Hz

6,1″ Super Retina XDR OLED (2532 x 1170 pixel) 60Hz Memoria interna: 256GB

256GB Fotocamera posteriore: 48MP

48MP Fotocamera frontale: TrueDepth con Face ID

TrueDepth con Face ID Connettività: 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2

5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 Sistema Operativo: iOS 26

Per ulteriori dettagli:

Segui APPLE Italia su Telegram, ricevi news e offerte per primo

L’offerta su ebay: un prezzo che fa la differenza

Veniamo ora ai dettagli concreti di questa promozione, che rende Apple iPhone 17e un vero affare. Il prezzo di listino ufficiale del dispositivo è di 729€, ma grazie a questa offerta su eBay è possibile acquistarlo a soli 654€. Si tratta di un risparmio netto di 75€, che corrisponde a uno sconto di oltre il 10% su un prodotto Apple di recentissima uscita.

L’offerta riguarda il modello da 256GB di memoria interna, una capacità che garantisce ampio spazio per applicazioni, foto e video. Un altro vantaggio significativo è la disponibilità del prodotto in tutte e tre le colorazioni: Nero, Rosa e Bianco, permettendo di scegliere quella che più si adatta ai propri gusti. Il venditore specifica che si tratta di un prodotto nuovo, originale e coperto da Garanzia Italia di 24 mesi, offrendo così la massima tranquillità durante l’acquisto. La spedizione è gestita direttamente dal rivenditore sulla piattaforma eBay. È importante notare che, come spesso accade per offerte così vantaggiose, le scorte potrebbero essere limitate.

Considerando che iPhone 16e costa quel centinaio di euro in meno ma ha ulteriori rinunce come il MagSafe o un chip di generazione inferiore e iPhone 17 costa più di 800€ e quindi si colloca completamente su un’altra fascia di prezzo, iPhone 17e risulta essere probabilmente la scelta più equilibrata per chi non vuole spendere troppo ed è d’accordo a scendere a patti con le sue rinunce di cui vi abbiamo parlato (Display 60Hz, singola cam e Notch su tutte).

Iscrivetevi al nostro canale Telegram PrezziTech per ricevere in tempo reale le migliori offerte sulla tecnologia https://t.me/prezzitech e a ErroriBomba https://t.me/erroribomba per errori di prezzo o sconti incredibili su qualsiasi prodotto.