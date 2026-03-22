Elon Musk ha svelato i dettagli del Terafab, un progetto visionario che potrebbe rivoluzionare il settore dei semiconduttori e aprire la strada a una nuova era di produzione tecnologica. Si tratta di una joint venture da 25 miliardi di dollari tra Tesla, SpaceX e xAI, pensata per produrre chip personalizzati su scala senza precedenti. Durante la presentazione tenutasi nell’ex centrale elettrica Seaholm di Austin, Musk ha dichiarato con enfasi: “Stiamo iniziando una civiltà galattica”.

Un impianto completamente integrato

Una delle caratteristiche più innovative del Terafab è la sua integrazione verticale completa, che riunisce sotto un unico tetto tutte le fasi necessarie per lo sviluppo dei chip: dalla produzione alla validazione, dal testing al packaging. Questo approccio elimina la necessità di esternalizzare diverse fasi del processo produttivo, cosa che rappresenta una novità assoluta nel settore.

“Per quanto ne so, questo non esiste da nessuna parte al mondo dove hai tutto il necessario per costruire logica, memoria e fare packaging, testarla, e poi fare maschere, migliorare le maschere e continuare a fare loop”, ha dichiarato il CEO durante la presentazione. La struttura sorgerà sul lato est della Giga Texas ad Austin, dove riprese aeree mostrano già intense attività di costruzione.

Ma Musk non si ferma qui: ha anche proposto un approccio rivoluzionario al design delle cleanroom, suggerendo di concentrarsi sull’isolamento continuo dei wafer di silicio, mantenendoli sigillati dall’ambiente circostante durante tutto il flusso produttivo, invece di mantenere interi edifici ultra-puliti come fa attualmente l’industria dei semiconduttori. Tanto che ha ironicamente ipotizzato di poter “mangiare cheeseburger nella cleanroom mentre vengono prodotti i chip”.

Due chip per terra e spazio

Il Terafab produrrà due tipi distinti di chip, ciascuno con caratteristiche specifiche per ambienti differenti. Il primo sarà destinato alle applicazioni terrestri di Tesla, in particolare per il programma Full Self-Driving, il supercomputer Dojo e i robot umanoidi Optimus. Gli obiettivi di produzione sono ambiziosi: si parla di 100-200 miliardi di chip all’anno al nodo dei 2 nanometri.

Il secondo tipo di chip, chiamato D3, sarà invece specializzato per ambienti spaziali e rappresenta un elemento chiave per una visione più ampia: la distribuzione di data center in orbita bassa terrestre. Il CEO prevede che “il costo del deployment dell’AI nello spazio scenderà al di sotto del costo dell’AI terrestre”, in parte perché nello spazio c’è sempre il sole, garantendo una fornitura energetica continua e superiore. SpaceX ha confermato che il TERAFAB punta a produrre 1 terawatt di chip all’anno, una scala che supera di gran lunga qualsiasi cifra precedentemente annunciata e che sottolinea l’ambizione del progetto.

Satelliti AI alimentati dal sole

Una delle proposte più affascinanti riguarda i satelliti AI alimentati a energia solare, per i quali Musk ha rivelato un design concettuale che prevede mini satelliti AI dotati di pannelli solari in grado di fornire una capacità di potenza di 100 KW. Questi satelliti saranno equipaggiati con i chip D3 prodotti dal Terafab e destinati a ospitare calcolo AI direttamente nello spazio.

In futuro, ha previsto Musk, questi satelliti raggiungeranno il range dei megawatt, creando una rete di potenza computazionale orbitale senza precedenti. Questa visione non è solo una curiosità tecnologica: secondo il CEO, la maggior parte dei data center verrà progressivamente spostata in orbita, dove le condizioni ambientali e l’accesso continuo all’energia solare rendono il calcolo AI più efficiente ed economico.

Una base lunare e l’economia dell’abbondanza

Guardando ancora più lontano, Musk ha proposto l’idea di stabilire una base industriale sulla Luna, una struttura che sbloccherebbe la capacità di creare petawatt di calcolo AI, ovvero 1.000 volte più potenza di un singolo terawatt. Si tratta di una scala che oggi sembra fantascientifica, ma che rientra nella visione a lungo termine del CEO.

Non si è fermato nemmeno qui: Musk ha immaginato un futuro caratterizzato da un’economia post-scarsità, dove l’abbondanza di risorse ed energia renderebbe tutto gratuito, compresi i viaggi verso pianeti lontani come Saturno. Consapevole della natura utopistica (e per alcuni versi provocatoria) di questa visione, ha riconosciuto con autoironia: “Questo sembra un po’ come l’apertura di Idiocracy con Mike Judge”.

Il progetto Terafab rappresenta un’ulteriore dimostrazione di come l’intelligenza artificiale stia ridefinendo non solo il software, ma anche l’intera infrastruttura hardware necessaria per supportarla. Con le sue ambizioni spaziali e la produzione di chip su scala mai vista prima, Musk punta a costruire le fondamenta tecnologiche per quella che definisce una civiltà galattica.