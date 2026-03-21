Continuiamo a seguire con interesse il lavoro del team di sviluppatori di WhatsApp volto al miglioramento di questo popolare servizio di messaggistica istantanea, ciò attraverso l’introduzione di nuove funzioni e di modifiche grafiche più o meno rilevanti, il tutto con l’obiettivo di garantire un’esperienza che possa essere sempre più piacevole e personalizzabile.

Pare che tra le novità in lavorazione vi sia anche una funzione che consentirà agli utenti iOS di poter fare affidamento su un sistema di traduzione automatica dei messaggi nelle chat e nei gruppi, il tutto senza rinunciare alla crittografia end-to-end.

Una novità in arrivo su WhatsApp per iOS

Lo scorso anno il servizio di messaggistica ha introdotto su iOS la possibilità di tradurre i messaggi all’interno dell’applicazione, con il supporto ad oltre 20 lingue e pare che adesso il team di WhatsApp abbia deciso di alzare l’asticella, migliorando il sistema.

Almeno ciò è quanto emerge dalla versione 26.11.10.70 beta per iOS, nella quale è stata riscontrata una funzione di traduzione automatica dei messaggi in 21 lingue.

Al momento, gli utenti devono selezionare un messaggio e scegliere l’opzione “Traduci” per visualizzarne la traduzione e ciò potrebbe rendere un po’ complessa la traduzione di più messaggi contemporaneamente.

Con il sistema di traduzione automatica sarà possibile affidare all’app il compito di tradurre tutti i messaggi (basterà scegliere la lingua originale e quella di traduzione e scaricare i relativi pacchetti, in quanto il processo avverrà sul device, così da offrire la crittografia end-to-end), con la possibilità di visualizzare il messaggio originale e rimuovere la traduzione accedendo alla pagina relativa alle informazioni.

Al momento non si sa quando tale novità sarà implementata per tutti gli utenti ma prima gli sviluppatori vorranno provarla con un ristretto gruppo di utenti nel canale beta.

Se desiderate scoprire come scaricare le ultime versioni disponibili di questa popolare app di messaggistica istantanea, sia per i dispositivi Android che per quelli iOS, non vi resta altro da fare che consultare la nostra guida su come installare WhatsApp Beta.

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