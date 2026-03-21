Oggi Amazon ha lanciato a sorpresa una serie di sconti massicci su una vasta selezione di Smart TV della gamma 2025/2026, portando i prezzi a livelli estremamente competitivi. Se stavate aspettando il momento giusto per passare alla tecnologia OLED o per acquistare un grande formato Mini-LED da 75 pollici, i ribassi odierni toccano modelli di punta di LG, Hisense e Xiaomi. Si tratta di dispositivi equipaggiati con le ultime versioni dei processori AI e pannelli con refresh rate fino a 144Hz, ideali sia per il cinema in casa che per il gaming di nuova generazione. Potete monitorare l’andamento di queste promozioni e scoprire nuovi cali di prezzo in tempo reale seguendo i nostri canali Telegram segnalati alla fine di questo articolo.
Guida alla scelta: quale tecnologia TV fa per voi?
Il mercato dei televisori nel 2025 offre diverse tecnologie di pannello, ognuna adatta a specifiche condizioni di luce e tipologie di contenuti. Distinguere tra OLED, Mini-LED e QLED è fondamentale per non sprecare il proprio budget in questa giornata di sconti a sorpresa.
1. La perfezione del contrasto: OLED evo (LG e Hisense)
I pannelli OLED restano il punto di riferimento per chi cerca neri assoluti e un contrasto infinito. I nuovi modelli LG G5 e C5 utilizzano la tecnologia evo con processori AI di nuova generazione (come l’alfa 11 Gen2) per spingere ulteriormente la luminosità. Sono i modelli consigliati per chi guarda film in stanze oscurate o cerca la massima reattività nel gaming grazie al supporto G-SYNC e VRR a 144Hz. Anche Hisense entra prepotentemente in questo segmento con la serie A8DQ, offrendo un rapporto qualità-prezzo molto aggressivo sul taglio da 65 pollici.
2. Luminosità e grandi formati: Mini-LED e QLED (Hisense e LG QNED)
Se la vostra stanza è molto illuminata o cercate un coinvolgimento cinematografico con schermi da 75 pollici, la tecnologia Mini-LED è la soluzione più bilanciata. Modelli come l’Hisense U72Q offrono centinaia di zone di local dimming per gestire luci e ombre con precisione, mantenendo una luminosità di picco elevatissima. La serie QNED86 di LG combina invece i Quantum Dot con i Mini-LED per colori estremamente saturi e brillanti, ideali per contenuti HDR e programmi sportivi.
3. Smart TV complete al miglior prezzo: QLED e Fire TV (Xiaomi)
Per chi cerca un formato generoso senza superare la soglia dei 500 euro, i pannelli QLED rappresentano il miglior compromesso. Lo Xiaomi TV F Pro integra direttamente il sistema Fire TV di Amazon, eliminando la necessità di stick esterne e offrendo un’interfaccia veloce con controllo vocale Alexa integrato. È la scelta perfetta per chi desidera una Smart TV affidabile per lo streaming quotidiano e il digitale terrestre 4K.
Xiaomi Pad Mini
Coupon: TUTTOA45
Le offerte disponibili
Di seguito riportiamo la selezione dei modelli 2025 attualmente in sconto su Amazon. I prezzi sono stati aggiornati per riflettere le promozioni live di questo momento grazie ai vari sconti con coupon o al checkout.
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-18%
LG OLED evo AI G5 TV 48 pollici, Smart TV 4K, Base da appoggio inclusa, Processore α11 Gen2, Brightness Booster, webOS con AI, Dolby Vision e Atmos, VRR e GSYNC 4K@144Hz, OLED48G56LS 2025
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-18%
Hisense TV 75” Mini-LED 144Hz 4K 2025 75U72Q, Smart TV VIDAA U8, Dolby Vision IQ, HDR 10+ Adaptive, 144Hz Game Mode PRO, Dolby Atmos 2.1 con Subwoofer, Alexa Built-in, VIDAA Voice, lativù 4K, 75”
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-21%
LG QNED evo AI QNED86 TV 65 pollici, Smart TV 4K, Processore α8 Gen2, Dimming Pro con MiniLED, webOS e telecomando puntatore con AI, Dolby Vision, Gaming con VRR e FreeSync 4K@144Hz, 65QNED86A6A 2025
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-18%
LG OLED evo AI C5 TV 48 pollici, Smart TV 4K, Processore α9 Gen8, webOS con AI, Dolby Vision & Atmos, Gaming con VRR e GSYNC 4K@144Hz, 4 HDMI 2.1, Alexa, OLED48C56LB 2025
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-20%
Hisense TV 75” QLED 4K 2025 75E78Q, Smart TV VIDAA U8, Dolby Vision, HDR 10+, Game Mode Plus, Dolby Atmos, Alexa Built-in, VIDAA Voice, Tuner DVB-T2/S2 HEVC 10, lativù 4K, 75”, 2025 QLED 60Hz
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-13%
LG OLED AI B5 TV 55 pollici, Smart TV 4K, Processore α8 Gen2, webOS con AI, Dolby Vision e Atmos, Gaming con VRR, GSYNC e FreeSync 4K@120Hz, 4 HDMI 2.1, Alexa, OLED55B56LA 2025
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-18%
Hisense Smart TV OLED 65” 4K 65A8DQ, Smart TV VIDAA con 1000+APP, Dolby Vision IQ, HDR 10+ Adaptive, 120Hz Game Mode PRO, Audio Dolby Atmos
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-18%
Xiaomi TV F Pro 65,65 pollici (165 cm),4K UHD QLED,Smart TV, Fire TV, Triple Tuner DVB-C/S/S2/T/T2, HDR10+, 60Hz con 120Hz Game Boost Mode, MEMC,Controllo Vocale Alexa,2GB+32GB,Compatibile con AirPlay
In conclusione, la disponibilità di questi modelli 2025 a prezzi già così ridotti è un segnale positivo per chi vuole investire in tecnologie future-proof come l’HDMI 2.1 e il supporto ai 144Hz. Vi consigliamo di prestare attenzione alle dimensioni fisiche, specialmente per i modelli da 75 pollici, e di verificare la compatibilità della vostra rete per lo streaming in 4K HDR. Data l’entità degli sconti a sorpresa applicati oggi da Amazon, le scorte potrebbero esaurirsi rapidamente.
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