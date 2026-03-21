Per anni Apple ha mantenuto la medesima politica per il lancio delle nuove generazioni di iPhone ma di recente l’azienda ha iniziato ad apportare delle modifiche e, stando alle ultime indiscrezioni, altre ben più rilevanti potrebbero essere introdotte nei prossimi mesi.

All’inizio del 2025, iPhone 16e è arrivato come un membro completamente nuovo della gamma e la tempistica di lancio è stata ripetuta nel 2026 con iPhone 17e (annunciato all’inizio di marzo).

Sempre nel 2025 c’è stata un’altra importante novità, stavolta in autunno: ci riferiamo al lancio di iPhone Air, che ha praticamente rivoluzionato la precedente gamma del melafonino, composta da due iPhone standard e due modelli Pro.

Cosa possiamo aspettarci da Apple per le nuove generazioni di iPhone

Secondo le ultime indiscrezioni, in autunno il colosso di Cupertino potrebbe lanciare soltanto due modelli, ossia iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max, seguiti poco dopo (probabilmente a dicembre) da un terzo device, l’attesissimo iPhone Fold.

Altri tre melafonini potrebbero essere lanciati nella primavera del 2027 e si tratterebbe di iPhone 18, iPhone 18e e iPhone Air 2 mentre in autunno Apple potrebbe rinnovare la gamma con altri telefoni, incluso il chiacchierato iPhone 20 (che potrebbe chiamarsi anche Ultra e dovrebbe avere un display che arriva sino ai bordi, completamente privo di notch).

Pare, infine, che il colosso di Cupertino stia testando anche un altro modello pieghevole, con un form factor a conchiglia, così da offrire una soluzione anche a chi cerca telefoni dalle dimensioni contenute.

In pratica, nel caso in cui tali indiscrezioni si dovessero rivelare fondate, nel giro di uno o due anni Apple si potrebbe trovare ad avere una gamma iPhone da rinnovare che include sino a otto diversi modelli:

iPhone e

iPhone

iPhone Air

iPhone Pro

iPhone Pro Max

iPhone Fold

iPhone 20 o Ultra

iPhone Flip

Se da una parte tale ipotesi potrebbe portare a una frammentazione nel prodotto più importante di Apple, con la possibilità di creare confusione, dall’altra questi inediti modelli potrebbero essere accolti dagli utenti come una gradita innovazione (e diversificazione) dopo anni di opzioni limitate e ripetitive.