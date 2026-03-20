Ubisoft ha deciso di ritirare Red Storm Entertainment dallo sviluppo di videogiochi. Lo studio con sede in North Carolina, noto per aver creato serie iconiche come Rainbow Six e Ghost Recon, non produrrà più giochi e la decisione comporterà la perdita di 105 posti di lavoro.

Secondo fonti che hanno parlato col portale specializzato GamesIndustry.biz, lo studio rimarrà tecnicamente aperto, ma funzionerà esclusivamente come team di supporto per il motore grafico Snowdrop, per il servizio clienti e per il supporto IT. Una trasformazione radicale per uno studio che ha fatto la storia degli sparatutto tattici.

Una storia lunga quasi trent’anni

Red Storm Entertainment è stato originariamente co-fondato dallo stesso Tom Clancy nel 1996, prima di essere acquisito da Ubisoft nel 2000. Nei suoi primi anni lo studio ha sviluppato numerosi giochi basati sulle serie di Tom Clancy, per poi concentrarsi sulle serie Ghost Recon e Rainbow Six, concludendo questa fase con Advanced Warfighter nel 2006.

Da allora, Ubisoft ha reindirizzato lo studio verso i titoli in realtà virtuale, producendo giochi come Werewolves Within, Star Trek: Bridge Crew e Assassin’s Creed Nexus VR. Dopo la cancellazione di Splinter Cell VR, il progetto più recente di Red Storm, The Division Heartland, è stato cancellato nel 2024 dopo numerosi ritardi. Doveva essere uno spin-off free-to-play della popolare serie action.

Ubisoft continua con i tagli

Il licenziamento del personale di sviluppo rientra nel piano di riduzione dei costi che Ubisoft sta applicando in tutti i suoi studi. Finora nel 2026 il publisher francese ha già licenziato personale presso Massive Entertainment, lo studio che ha sviluppato The Division e Star Wars Outlaws, e presso lo studio che stava lavorando al remake di Splinter Cell.

Di recente sono stati cancellati anche sette giochi, tra cui il tanto atteso e lungamente rimandato remake di Prince of Persia: The Sands of Time, un progetto annunciato anni fa che ha attraversato uno sviluppo particolarmente travagliato. La situazione complessiva di Ubisoft appare quindi sempre più difficile, con tagli che continuano a colpire studi storici e progetti di lungo corso.

La chiusura dello sviluppo di Red Storm Entertainment rappresenta la fine di un’era per gli appassionati degli sparatutto tattici. Uno studio che ha contribuito a definire un intero genere videoludico si ritrova ora relegato a funzioni di supporto, mentre i suoi creatori originali vengono lasciati a casa in quella che è solo l’ultima di una lunga serie di ondate di licenziamenti nel settore gaming.