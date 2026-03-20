Unieuro ha attivato la promozione Passa al nuovo che permette di ottenere fino a 350 euro di rimborso cedendo il proprio portatile o computer fisso usato quando si acquista un dispositivo nuovo. L’iniziativa è valida dal 20 marzo al 2 aprile 2026 nei punti vendita aderenti, sull’app Unieuro e sul sito unieuro.it. La meccanica è semplice: si acquista un portatile o desktop nuovo con prezzo minimo di 349 euro, si registra l’acquisto online entro 15 giorni, si spedisce gratuitamente il vecchio dispositivo funzionante e si riceve il rimborso tramite bonifico bancario.

Come funzionano i rimborsi

I rimborsi variano in base al prezzo del prodotto acquistato. Per i portatili, chi spende tra 349 e 498,99 euro riceve 150 euro di valutazione per il vecchio notebook. La fascia tra 499 e 648,99 euro garantisce 200 euro, mentre chi investe almeno 649 euro per un nuovo notebook ottiene 300 euro. Esiste poi una categoria speciale per i notebook gaming: acquistando un modello gaming da almeno 999 euro tra quelli in promozione, il rimborso sale a 350 euro. Gli stessi scaglioni si applicano ai computer fissi, con valutazioni identiche per fasce di prezzo equivalenti.

Attenzione però, non tutti i dispositivi usati vengono accettati. Il portatile o desktop da cedere deve essere funzionante, integro, non più vecchio di otto anni dalla data di produzione, e dotato di sistema operativo Windows, macOS o ChromeOS nel caso dei notebook. Per i portatili serve anche uno schermo con diagonale di almeno 12,6 pollici, con la sola eccezione dei Microsoft Surface. I computer fissi assemblati in casa non possono essere spediti senza certificazioni CE. Il dispositivo usato deve appartenere alla stessa categoria di quello acquistato: chi compra un portatile cede un portatile, chi compra un fisso cede un fisso.

Procedura di adesione e controlli

La procedura inizia registrandosi su vantaggiunieuro.it entro 15 giorni dall’acquisto, caricando la ricevuta fiscale o lo scontrino. Entro tre giorni lavorativi arriva una email di approvazione con la lettera di vettura del corriere e il link per prenotare il ritiro gratuito a domicilio, che deve avvenire entro i successivi 15 giorni. Il ritiro si effettua a piano strada nella fascia oraria prenotata. Insieme al dispositivo va spedito anche il modulo di cessione scaricabile dal link ricevuto via email. Per i notebook è necessario includere sia l’alimentatore che la batteria.

The Big Kick Company, l’azienda che gestisce la valutazione e il ritiro, controlla il dispositivo ricevuto entro dieci giorni lavorativi. Vengono verificati accensione, caricamento, funzionamento a batteria, schermo senza pixel morti o crepe, tastiera completa, porte funzionanti, touchpad, microfono, speaker, fotocamera, Wi-Fi e Bluetooth. Se tutto funziona perfettamente ma ci sono importanti segni di usura, l’azienda può proporre un rimborso ridotto, che comunque non è mai inferiore al 70% del valore iniziale. Il consumatore ha quindi dieci giorni per accettare o rifiutare la proposta e, in caso di rifiuto, il dispositivo viene restituito gratuitamente.

Nel caso in cui il dispositivo presenti difetti gravi come scocca rotta, display guasto, mancata accensione, batteria assente o che dura meno di 20 minuti, disco rigido mancante o password di accesso al BIOS, non viene riconosciuto alcun rimborso. In questo caso il proprietario ha dieci giorni per chiedere la restituzione, in caso contrario dopo 30 giorni aggiuntivi il dispositivo resta a disposizione dell’azienda.

Va ricordato che prima di spedire il vecchio computer è fondamentale fare backup di tutti i propri dati e ripristinare le impostazioni di fabbrica cancellando ogni informazione personale. Al ricevimento, The Big Kick Company distrugge permanentemente software e dati residui, quindi non sarà più possibile recuperare nulla. che non sia stato salvato.

Il pagamento del rimborso avviene tramite bonifico bancario e sarà effettuato entro 45 giorni dalla comunicazione dell’esito positivo dei controlli da parte della società. La promozione è cumulabile con altri sconti, buoni e voucher, ma tenete conto che ai fini del calcolo della fascia di rimborso conta esclusivamente il prezzo effettivamente pagato al netto di sconti e carta Unieuro Club. L’uso di gift card Unieuro, non riduce ovviamente il prezzo di riferimento.

Ciascun acquirente può restituire solo un computer durante il periodo promozionale, indipendentemente dal numero di prodotti nuovi acquistati. Nel caso in cui il nuovo computer venga restituito, per qualsiasi motivo, decade il diritto a rimborso e il vecchio dispositivo verrà restituito con spese di spedizione a carico del destinatario.

La promozione rappresenta un’opportunità concreta per chi stava già pensando di cambiare portatile o desktop e ha un dispositivo vecchio funzionante da cedere. Con rimborsi fino a 350 euro il risparmio effettivo può essere significativo, a patto di rispettare tutti i requisiti tecnici e le tempistiche indicate. Per ulteriori informazioni potete consultare la pagina dedicata sul sito Unieuro o contattare il servizio di assistenza a questo indirizzo email.

Qui sotto alcuni dei prodotti che potete acquistare grazie alla promozione Unieuro.

Per scoprire altri prodotti su cui è valida la promozione visitate la pagina dedicata ai computer su Unieuro