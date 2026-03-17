Il produttore cinese DREAME, noto principalmente per le soluzioni smart legate al mondo delle pulizie domestiche, ha da poco portato in Italia il robot aspirapolvere e lavapavimenti DREAME L50s Pro Ultra.

Il nuovo arrivato si configura come alternativa economica a L50 Pro Ultra, modello che l’azienda ha portato in Italia a febbraio 2025, rispetto al quale può contare su una batteria più piccola e su un singolo sensore laser di distanza ma, al contempo, può vantare una potenza di aspirazione maggiore e altri miglioramenti. Scopriamo tutti i dettagli.

DREAME L50s Pro Ultra arriva in Italia

Come anticipato in apertura, arriva in Italia DREAME L50s Pro Ultra, il nuovo robot aspirapolvere e lavapavimenti che vanta una potenza di aspirazione fino a 30.000 Pa (contro i 19.500 Pa di L50 Pro Ultra), adatta a tutti i tipi di superficie, e integra doppi rulli anti-groviglio che aiutano nella raccolta di capelli, sporco e detriti.

Nella parte posteriore sono presenti due moci rotanti (di forma circolare) estensibili che consentono al robot di raggiungere senza problemi i bordi della stanza: lavorando in combinata con la spazzola laterale estensibile, il robot può vantare la tecnologia Dual Flex Arm. I moci oscillanti possono poi sfruttare la tecnologia Dual Omni-Scrub che permette loro di inclinarsi in tutte le direzioni per adattarsi a pavimenti e soglie irregolari.

Abbiamo, inoltre, il sistema EasyLeap che permette a L50s Pro Ultra di superare facilmente soglie e ostacoli fino a 4 cm (per le cosiddette soglie a doppio livello, altrimenti sono 2,2 cm per la singola soglia).

Una stazione base super completa e smart

Uno dei punti di forza di DREAME L50s Pro Ultra è la sua stazione base super completa e intelligente: essa svuota automaticamente il contenitore della polvere e riempe il serbatoio dell’acqua per garantire fino a 100 giorni di pulizia senza autonomia.

Ciò è possibile grazie al fatto che la stazione base integra il sistema di lavaggio ThermoHub che pulisce automaticamente i moci a 100°C sfruttando un vassoio di lavaggio riscaldato con PTC chiamato AceClean DryBoard.

I moci sono lavati ad alta temperatura per offrire un risultato più igienico e in modo che il calore possa aiutare a sciogliere i residui di unto, ridurre l’accumulo dei cattivi odori e favorisca la prontezza all’uso in qualsiasi circostanza. L’asciugatura dei moci avviene con aria calda.

Navigazione, connettività e autonomia

DREAME L50s Pro Ultra integra un sistema LDS per la mappatura della casa e il rilevamento degli ostacoli da evitare (ne riconosce fino a 200 tipi). Come anticipato in apertura, qua abbiamo una rinuncia rispetto a L50 Pro Ultra: in questo caso, infatti, abbiamo un singolo sensore laser (e non due).

Alla stregua degli altri robot targati DREAME, anche l’ultimo arrivato è pensato per l’utilizzo integrato nei vari ecosistemi per la smart home e per l’utilizzo da remoto. Gli utenti possono scegliere di effettuare i controlli a distanza tramite l’app DREAME, con i comandi vocali sfruttando Alexa, Siri o Google Asisstant o tramite altri dispositivi di terze parti compatibili con lo standard Matter.

DREAME L50s Pro Ultra integra una batteria da 5.200 mAh, ridotta rispetto a quella da 6.400 mAh che troviamo su L50 Pro Ultra. L’azienda non fornisce una stima di quanto possa essere l’autonomia di questo modello ma suggerisce che, complice la presenza della ricarica rapida unita a una funzione intelligente di ricarica e ripresa automatica della batteria, il robot sia perfetto anche per le sessioni di pulizia più lunghe.

Specifiche tecniche di DREAME L50s Pro Ultra

Di seguito riportiamo le specifiche tecniche del nuovo DREAME L50s Pro Ultra.

Dimensioni (robot): 350 x 350 x 103,8 mm

x x Dimensioni (stazione base): 457 x 340 x 590 mm

x x Peso (robot): 4,04 kg

Peso (stazione base): 9,21 kg

Potenza di aspirazione: 30.000 Pa Spazzola principale: HyperStream DuoBrush antigroviglio Sollevamento spazzola principale Sollevamento spazzola laterale Estensione spazzola laterale Estensione mocio

Altezza superamento ostacoli: 4 cm (soglie a doppio livello), 2,2 cm (soglie semplici)

(soglie a doppio livello), (soglie semplici) Sistema di rilevamento dello sporco: potenziato dall’IA

Funzioni stazione base: Pulizia automatica dei moci (con acqua calda a 100°C) Asciugatura ad aria calda Autopulizia del vassoio di lavagio (AceClean DryBoard) Capacità sacchetto della polvere: 3,2 litri Capacità serbatoio della polvere: 250 ml Svuotamento automatico Capacità serbatoio acqua pulita: 4,5 litri Capacità serbatoio acqua sporca: 4 litri Riempimento automatico del serbatoio dell’acqua (con kit acquistabile separatamente) Serbatoio del detergente con dosaggio automatico

Batteria: 5.200 mAh

Immagini di DREAME L50s Pro Ultra

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Disponibilità e prezzo di DREAME L50s Pro Ultra

Il nuovo robot aspirapolvere e lavapavimenti DREAME L50s Pro Ultra è già disponibile all’acquisto in Italia. Il dispositivo può essere acquistato su Amazon (in colorazione nera) o sul sito ufficiale di DREAME (in colorazione bianca) al prezzo consigliato di 749 euro.