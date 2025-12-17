DAZN prova a rafforzare la propria proposta in vista delle festività di fine anno con una serie di novità che coinvolgono sia l’intrattenimento sia lo sport. Al centro dell’annuncio c’è l’estensione dell’accordo con Warner Bros. Discovery, che porta sulla piattaforma nuovi canali lineari.

Le novità riguardano non solo gli abbonati, ma anche chi è semplicemente registrato all’app, a conferma di una strategia che punta ad allargare la base utenti e a incentivare l’uso della piattaforma tutti i giorni, anche al di fuori dei singoli grandi eventi sportivi.

DAZN porta l’intrattenimento Warner Bros. Discovery anche senza abbonamento

Come accennato, la prima novità riguarda proprio l’area intrattenimento. DAZN ha annunciato che, a partire da dicembre, alcune reti di Warner Bros. Discovery saranno visibili direttamente dall’app anche agli utenti senza un abbonamento attivo. Si tratta dei canali Nove, Real Time, DMAX e Discovery Channel, che saranno raccolti in una nuova sezione chiamata “Intrattenimento”.

Debuttano quattro nuovi canali Eurosport

La seconda, e probabilmente più rilevante, novità riguarda l’arrivo di nuovi canali sportivi. DAZN ha annunciato il debutto di Eurosport 3, Eurosport 4, Eurosport 5 ed Eurosport 6, che vanno ad affiancare i canali Eurosport già presenti sulla piattaforma.

Durante il cosiddetto “periodo di lancio”, questi canali saranno accessibili senza costi aggiuntivi a tutte le persone abbonate, indipendentemente dal piano sottoscritto. Una scelta che amplia in modo significativo la copertura degli eventi sportivi, soprattutto quelli che richiedono una programmazione simultanea su più campi o discipline.

Chi ha attivo un abbonamento Sports, Goal, MyClub Pass, Full o Family potrà così seguire integralmente competizioni di primo piano come gli Australian Open, dalle qualificazioni del 12 gennaio fino alla finale maschile del 1 febbraio 2026.

L’estensione dell’offerta Eurosport non si limita al tennis. I nuovi canali trasmetteranno anche eventi di rilievo assoluto nel panorama sportivo internazionale, come i Giochi Olimpici invernali di Milano-Cortina 2026, oltre alle tappe integrali del Tour de France, del Giro d’Italia e della Vuelta a España. Non mancano nemmeno il calcio e il motorsport, con la FA Cup e il mondiale WEC inclusi nella programmazione.

Al momento, però, la piattaforma non ha ancora chiarito quali piani di abbonamento saranno necessari per continuare a fruire dei nuovi canali Eurosport una volta terminato il periodo promozionale.

Visione su due reti senza costi aggiuntivi fino al 31 dicembre

L’ultima novità riguarda un tema particolarmente sensibile per gli abbonati DAZN, ovvero la visione in contemporanea con lo stesso abbonamento. Fino al 31 dicembre, chi è abbonato ai piani Sports, Goal, MyClub Pass e Full potrà guardare i contenuti su due reti diverse nello stesso momento, senza costi aggiuntivi.

Si tratta di una concessione temporanea che allenta una delle limitazioni più discusse del servizio e che arriva in un periodo chiave, caratterizzato da vacanze, festività e maggiore consumo domestico di contenuti. Non è chiaro se questa apertura verrà prorogata o se resterà confinata alla fine dell’anno, ma rappresenta comunque un bel segnale di attenzione alle richieste degli utenti.

Resta da capire quali di queste novità diventeranno parte integrante del servizio e quali, invece, resteranno legate al solo periodo promozionale.