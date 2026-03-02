C’è una notizia che farà discutere milioni di appassionati di calcio in Italia: DAZN si è assicurata i diritti per trasmettere in diretta streaming l’intera Coppa del Mondo FIFA 2026, nessuna partita esclusa. L’annuncio ufficiale è arrivato il 27 febbraio 2026, e segna un momento tutt’altro che ordinario nella storia della distribuzione televisiva sportiva nel nostro paese.

Un accordo storico per il calcio italiano

Parliamo di 104 partite totali, tutte disponibili esclusivamente su DAZN per il pubblico italiano. La competizione prenderà il via l’11 giugno 2026 e si concluderà domenica 19 luglio con la finale al New York New Jersey Stadium. Non si tratta di un accordo isolato: DAZN e FIFA stanno costruendo una partnership sempre più solida, che aveva già trovato espressione nella trasmissione globale del Mondiale per Club FIFA 2025 e che si estenderà con il rilancio di FIFA+ previsto nella prima metà di quest’anno.

Stefano Azzi, CEO di DAZN Italia, non ha usato mezzi termini nel commentare l’acquisizione: avere l’esclusiva su tutte le partite del Mondiale rappresenta, a suo dire, “un traguardo storico”. E in effetti è difficile dargli torto. Per la prima volta, un’unica piattaforma di streaming detiene la copertura completa del torneo calcistico più seguito al mondo, in un’edizione che porta con sé già di per sé una novità epocale: 48 nazionali partecipanti, mai così tante nella storia della competizione.

Gratis o a pagamento? Il nodo ancora da sciogliere

Qui arriva il punto che interessa da vicino gli utenti. DAZN Italia non ha ancora chiarito ufficialmente se le partite del Mondiale saranno accessibili gratuitamente, come era successo per il Mondiale per Club 2025, trasmesso in modalità free, oppure riservate esclusivamente agli abbonati con piani a pagamento. Una distinzione tutt’altro che secondaria.

Tuttavia, sul sito ufficiale di DAZN Italia, nella sezione dedicata alla Coppa del Mondo FIFA 2026, compare già la possibilità di registrarsi gratuitamente per iniziare a guardare i contenuti. Questo dettaglio lascia aperta l’ipotesi di una modalità freemium, che permetterebbe anche ai non abbonati di accedere almeno a una parte del torneo senza spendere un euro. Resta però da attendere una comunicazione ufficiale che faccia chiarezza una volta per tutte.

La Rai non sparisce: 35 partite in chiaro

C’è però una buona notizia per chi non ha intenzione di affidarsi a DAZN. La Rai ha annunciato di essersi aggiudicata i diritti di trasmissione in chiaro per una selezione di 35 incontri, tra cui figurano la partita inaugurale, tutte le gare della Nazionale italiana, ammesso che si qualifichi, le semifinali e la finale. A questo si aggiungono i diritti radiofonici non esclusivi per l’intera competizione.

Si tratta quindi di un modello ibrido: chi vuole seguire ogni singolo match, dai gironi ai quarti, non potrà fare a meno di DAZN; chi invece vuole limitarsi alle partite più importanti potrà farlo tramite i canali Rai, senza abbonamenti aggiuntivi.

Il Mondiale più grande di sempre

Dal punto di vista sportivo, questa edizione 2026 è già nella storia prima ancora di cominciare. Per la prima volta il torneo si disputerà in tre paesi contemporaneamente, Canada, Messico e Stati Uniti, e vedrà la partecipazione record di 48 squadre nazionali. La fase a gironi garantirà un numero di partite senza precedenti, con la fase a eliminazione diretta che scatterà a partire dal 28 giugno 2026.

Il match inaugurale sarà Messico–Sudafrica, un antipasto intrigante per quello che promette di essere il Mondiale più spettacolare e inclusivo mai organizzato. Shay Segev, CEO del Gruppo DAZN, ha sottolineato come questo accordo confermi il ruolo centrale della piattaforma come partner di riferimento per lo sport premium a livello globale. Sulla stessa linea Mattias Grafström, Segretario Generale della FIFA, che ha definito l’intesa con DAZN “un ulteriore passo importante” nella costruzione di una partnership destinata a durare nel tempo.

Insomma, l’estate 2026 si preannuncia caldissima, sia sui campi da gioco che sul fronte delle piattaforme streaming. Tenete d’occhio le prossime comunicazioni di DAZN: capire se e come sarà possibile guardare il Mondiale gratuitamente potrebbe fare la differenza per milioni di tifosi italiani.