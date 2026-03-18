HUAWEI WATCH GT Runner 2 è disponibile da oggi in Italia: il nuovo smartwatch della casa cinese è stato ufficializzato un paio di settimane fa, e viene ora proposto sul Huawei Store in offerta lancio. Scopriamo insieme tutti i dettagli e come sfruttare la promozione.
HUAWEI WATCH GT Runner 2 debutta in Italia: arriva lo smartwatch dedicato alla corsa
HUAWEI WATCH GT Runner 2 è uno smartwatch pensato per gli sportivi e soprattutto per la corsa, come del resto suggerisce il nome: si tratta della seconda generazione del modello che ha esordito da noi ormai più di quattro anni fa. Il nuovo orologio migliora la precisione del posizionamento GPS, l’allenamento basato sulla scienza e il comfort di utilizzo durante la giornata, risultando secondo il produttore il compagno ideale per gli appassionati di maratona e i runner.
Per il suo nuovo smartwatch, Huawei ha collaborato con il due volte campione olimpico e leggenda della maratona Eliud Kipchoge e con il rinomato DSM-Firmenich Running Team, unendo l’esperienza di atleti di livello mondiale con la sua tecnologia wearable.
Funzionalità e tecnologie avanzate
Negli ultimi anni sono sempre di più le persone che si sono avvicinate alla corsa, e HUAWEI WATCH GT Runner 2 è proprio pensato per loro, indipendentemente dal livello: lo smartwatch si rivolge infatti sia ai runner occasionali sia agli atleti, e vuole risultare il nuovo punto di riferimento grazie a cinque anni di ricerca e sviluppo continui.
WATCH GT Runner 2 è dotato di un’architettura con antenna floating 3D e di un design ottimizzato dell’antenna, così da offrire un miglioramento della precisione di posizionamento rispetto al predecessore: questo gli garantisce un tracciamento più accurato anche negli ambienti più complicati, come tunnel o aree con segnale schermato.
Huawei ha integrato un algoritmo non invasivo per la rilevazione della soglia del lattato e la misurazione della potenza di corsa: permette di stimare gli indicatori legati alla soglia del lattato, fornendo informazioni più dettagliate sull’intensità dell’allenamento e sulla forza muscolare. Consente così di ottimizzare l’allenamento e di sviluppare programma e strategie personalizzate.
A bordo trova posto anche la Modalità Maratona, che può rivelarsi particolarmente utile per i maratoneti meno esperti: non solo traccia le prestazioni di gara, ma offre una guida completa dalla partenza al traguardo, con misurazione della potenza di corsa, guida dinamica del ritmo e promemoria intelligenti per il recupero direttamente sul polso.
Grazie a Curve Pay, lo smartwatch permette di effettuare pagamenti direttamente dal polso: questa soluzione garantisce semplicità, sicurezza e praticità, eliminando la necessità di portare con sé smartphone o portafoglio durante gli allenamenti.
“Siamo entusiasti di portare la tecnologia di pagamento all’avanguardia di Curve nell’ecosistema dei dispositivi indossabili di Huawei, a partire da HUAWEI WATCH GT Runner 2“, ha dichiarato Shachar Bialick, CEO e fondatore di Curve. “Questa partnership offre ciò che gli appassionati di fitness di oggi chiedono: la libertà di lasciare a casa telefono e portafoglio rimanendo comunque completamente connessi alle proprie finanze“.
Design che vuole unire stile e comfort
Il nuovo smartwatch viene proposto in tre colorazioni, denominate Dawn Orange, Dusk Blue e Midnight Black: tutte e tre offrono un dispositivo dal profilo ultra-sottile, con un design ottimizzato per una vestibilità confortevole e definita come più aerodinamica.
HUAWEI WATCH GT Runner 2 è realizzato in lega di titanio nanostampata, leggera e resistente: il corpo del dispositivo pesa 34,5 grammi, con l’intento di risultare tra i più leggeri e confortevoli a contatto con la pelle.
Ad accompagnarlo c’è un cinturino intrecciato AirDry, pensato per migliorare la traspirabilità con proprietà idrorepellenti anti-sudore, e per garantire una vestibilità asciutta e confortevole anche durante l’attività fisica più impegnativa. Secondo quanto riferito da Huawei, la particolare finitura sfumata del cinturino è ottenuta tramite un sofisticato processo di tintura a stoppino e un posizionamento a infrarossi ad alta precisione.
La texture traforata vuole rendere omaggio alla pista da corsa e simboleggia lo spirito tenace del running. In più, gli acquirenti possono avere incluso nella confezione un cinturino aggiuntivo in fluoroelastomero.
OnePlus Buds 4
Coupon: ITAS07
L’offerta di lancio per il nuovo smartwatch
HUAWEI WATCH GT Runner 2 è disponibile sul Huawei Store a partire da oggi, 18 marzo, al prezzo consigliato di 399 euro. In occasione del periodo di lancio, fino al 30 aprile è possibile utilizzare il coupon ATUTTORUNNER per ottenere uno sconto di 50 euro, due cinturini inclusi nella confezione e un ulteriore cinturino a scelta in omaggio.
In più, chi acquista lo smartwatch entro il 25 febbraio 2027 può usufruire di periodi di prova gratuita fino a 90 giorni per diverse applicazioni collegate al dispositivo tramite l’app HUAWEI Health (valore totale di 116 euro).
I nostri contenuti da non perdere:
- 🔝 Importante: Sottili e potenti, c’è un notebook per tutti con i nuovi MSI Prestige AI con Intel® Core™ Ultra
- 🚨 I migliori Notebook MSI Prestige, adatti per ogni esigenza
- 💻 La prova di Reolink Home Hub: un sistema di video-sorveglianza in locale, affidabile ed economico
- 💰 Risparmia sulla tecnologia: segui Prezzi.Tech su Telegram, il miglior canale di offerte
- 🏡 Seguici anche sul canale Telegram Offerte.Casa per sconti su prodotti di largo consumo