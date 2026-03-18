HUAWEI WATCH GT Runner 2 è disponibile da oggi in Italia: il nuovo smartwatch della casa cinese è stato ufficializzato un paio di settimane fa, e viene ora proposto sul Huawei Store in offerta lancio. Scopriamo insieme tutti i dettagli e come sfruttare la promozione.

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HUAWEI WATCH GT Runner 2 debutta in Italia: arriva lo smartwatch dedicato alla corsa

HUAWEI WATCH GT Runner 2 è uno smartwatch pensato per gli sportivi e soprattutto per la corsa, come del resto suggerisce il nome: si tratta della seconda generazione del modello che ha esordito da noi ormai più di quattro anni fa. Il nuovo orologio migliora la precisione del posizionamento GPS, l’allenamento basato sulla scienza e il comfort di utilizzo durante la giornata, risultando secondo il produttore il compagno ideale per gli appassionati di maratona e i runner.

Per il suo nuovo smartwatch, Huawei ha collaborato con il due volte campione olimpico  e leggenda della maratona Eliud Kipchoge e con il rinomato DSM-Firmenich Running Team, unendo l’esperienza di atleti di livello mondiale con la sua tecnologia wearable.

Funzionalità e tecnologie avanzate

Negli ultimi anni sono sempre di più le persone che si sono avvicinate alla corsa, e HUAWEI WATCH GT Runner 2 è proprio pensato per loro, indipendentemente dal livello: lo smartwatch si rivolge infatti sia ai runner occasionali sia agli atleti, e vuole risultare il nuovo punto di riferimento grazie a cinque anni di ricerca e sviluppo continui.

WATCH GT Runner 2 è dotato di un’architettura con antenna floating 3D e di un design ottimizzato dell’antenna, così da offrire un miglioramento della precisione di posizionamento rispetto al predecessore: questo gli garantisce un tracciamento più accurato anche negli ambienti più complicati, come tunnel o aree con segnale schermato.

HUAWEI WATCH GT Runner 2

Huawei ha integrato un algoritmo non invasivo per la rilevazione della soglia del lattato e la misurazione della potenza di corsa: permette di stimare gli indicatori legati alla soglia del lattato, fornendo informazioni più dettagliate sull’intensità dell’allenamento e sulla forza muscolare. Consente così di ottimizzare l’allenamento e di sviluppare programma e strategie personalizzate.

A bordo trova posto anche la Modalità Maratona, che può rivelarsi particolarmente utile per i maratoneti meno esperti: non solo traccia le prestazioni di gara, ma offre una guida completa dalla partenza al traguardo, con misurazione della potenza di corsa, guida dinamica del ritmo e promemoria intelligenti per il recupero direttamente sul polso.

Grazie a Curve Pay, lo smartwatch permette di effettuare pagamenti direttamente dal polso: questa soluzione garantisce semplicità, sicurezza e praticità, eliminando la necessità di portare con sé smartphone o portafoglio durante gli allenamenti.

Siamo entusiasti di portare la tecnologia di pagamento all’avanguardia di Curve nell’ecosistema dei dispositivi indossabili di Huawei, a partire da HUAWEI WATCH GT Runner 2“, ha dichiarato Shachar Bialick, CEO e fondatore di Curve. “Questa partnership offre ciò che gli appassionati di fitness di oggi chiedono: la libertà di lasciare a casa telefono e portafoglio rimanendo comunque completamente connessi alle proprie finanze“.

Design che vuole unire stile e comfort

Il nuovo smartwatch viene proposto in tre colorazioni, denominate Dawn Orange, Dusk Blue e Midnight Black: tutte e tre offrono un dispositivo dal profilo ultra-sottile, con un design ottimizzato per una vestibilità confortevole e definita come più aerodinamica.

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HUAWEI WATCH GT Runner 2 è realizzato in lega di titanio nanostampata, leggera e resistente: il corpo del dispositivo pesa 34,5 grammi, con l’intento di risultare tra i più leggeri e confortevoli a contatto con la pelle.

Ad accompagnarlo c’è un cinturino intrecciato AirDry, pensato per migliorare la traspirabilità con proprietà idrorepellenti anti-sudore, e per garantire una vestibilità asciutta e confortevole anche durante l’attività fisica più impegnativa. Secondo quanto riferito da Huawei, la particolare finitura sfumata del cinturino è ottenuta tramite un sofisticato processo di tintura a stoppino e un posizionamento a infrarossi ad alta precisione.

La texture traforata vuole rendere omaggio alla pista da corsa e simboleggia lo spirito tenace del running. In più, gli acquirenti possono avere incluso nella confezione un cinturino aggiuntivo in fluoroelastomero.

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L’offerta di lancio per il nuovo smartwatch

HUAWEI WATCH GT Runner 2 è disponibile sul Huawei Store a partire da oggi, 18 marzo, al prezzo consigliato di 399 euro. In occasione del periodo di lancio, fino al 30 aprile è possibile utilizzare il coupon ATUTTORUNNER per ottenere uno sconto di 50 euro, due cinturini inclusi nella confezione e un ulteriore cinturino a scelta in omaggio.

In più, chi acquista lo smartwatch entro il 25 febbraio 2027 può usufruire di periodi di prova gratuita fino a 90 giorni per diverse applicazioni collegate al dispositivo tramite l’app HUAWEI Health (valore totale di 116 euro).

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