HUAWEI WATCH GT Runner 2 è disponibile da oggi in Italia: il nuovo smartwatch della casa cinese è stato ufficializzato un paio di settimane fa, e viene ora proposto sul Huawei Store in offerta lancio. Scopriamo insieme tutti i dettagli e come sfruttare la promozione.

HUAWEI WATCH GT Runner 2 debutta in Italia: arriva lo smartwatch dedicato alla corsa

HUAWEI WATCH GT Runner 2 è uno smartwatch pensato per gli sportivi e soprattutto per la corsa, come del resto suggerisce il nome: si tratta della seconda generazione del modello che ha esordito da noi ormai più di quattro anni fa. Il nuovo orologio migliora la precisione del posizionamento GPS, l’allenamento basato sulla scienza e il comfort di utilizzo durante la giornata, risultando secondo il produttore il compagno ideale per gli appassionati di maratona e i runner.

Per il suo nuovo smartwatch, Huawei ha collaborato con il due volte campione olimpico e leggenda della maratona Eliud Kipchoge e con il rinomato DSM-Firmenich Running Team, unendo l’esperienza di atleti di livello mondiale con la sua tecnologia wearable.

Funzionalità e tecnologie avanzate

Negli ultimi anni sono sempre di più le persone che si sono avvicinate alla corsa, e HUAWEI WATCH GT Runner 2 è proprio pensato per loro, indipendentemente dal livello: lo smartwatch si rivolge infatti sia ai runner occasionali sia agli atleti, e vuole risultare il nuovo punto di riferimento grazie a cinque anni di ricerca e sviluppo continui.

WATCH GT Runner 2 è dotato di un’architettura con antenna floating 3D e di un design ottimizzato dell’antenna, così da offrire un miglioramento della precisione di posizionamento rispetto al predecessore: questo gli garantisce un tracciamento più accurato anche negli ambienti più complicati, come tunnel o aree con segnale schermato.

Huawei ha integrato un algoritmo non invasivo per la rilevazione della soglia del lattato e la misurazione della potenza di corsa: permette di stimare gli indicatori legati alla soglia del lattato, fornendo informazioni più dettagliate sull’intensità dell’allenamento e sulla forza muscolare. Consente così di ottimizzare l’allenamento e di sviluppare programma e strategie personalizzate.

A bordo trova posto anche la Modalità Maratona, che può rivelarsi particolarmente utile per i maratoneti meno esperti: non solo traccia le prestazioni di gara, ma offre una guida completa dalla partenza al traguardo, con misurazione della potenza di corsa, guida dinamica del ritmo e promemoria intelligenti per il recupero direttamente sul polso.

Grazie a Curve Pay, lo smartwatch permette di effettuare pagamenti direttamente dal polso: questa soluzione garantisce semplicità, sicurezza e praticità, eliminando la necessità di portare con sé smartphone o portafoglio durante gli allenamenti.

“Siamo entusiasti di portare la tecnologia di pagamento all’avanguardia di Curve nell’ecosistema dei dispositivi indossabili di Huawei, a partire da HUAWEI WATCH GT Runner 2“, ha dichiarato Shachar Bialick, CEO e fondatore di Curve. “Questa partnership offre ciò che gli appassionati di fitness di oggi chiedono: la libertà di lasciare a casa telefono e portafoglio rimanendo comunque completamente connessi alle proprie finanze“.

Design che vuole unire stile e comfort

Il nuovo smartwatch viene proposto in tre colorazioni, denominate Dawn Orange, Dusk Blue e Midnight Black: tutte e tre offrono un dispositivo dal profilo ultra-sottile, con un design ottimizzato per una vestibilità confortevole e definita come più aerodinamica.

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HUAWEI WATCH GT Runner 2 è realizzato in lega di titanio nanostampata, leggera e resistente: il corpo del dispositivo pesa 34,5 grammi, con l’intento di risultare tra i più leggeri e confortevoli a contatto con la pelle.

Ad accompagnarlo c’è un cinturino intrecciato AirDry, pensato per migliorare la traspirabilità con proprietà idrorepellenti anti-sudore, e per garantire una vestibilità asciutta e confortevole anche durante l’attività fisica più impegnativa. Secondo quanto riferito da Huawei, la particolare finitura sfumata del cinturino è ottenuta tramite un sofisticato processo di tintura a stoppino e un posizionamento a infrarossi ad alta precisione.

La texture traforata vuole rendere omaggio alla pista da corsa e simboleggia lo spirito tenace del running. In più, gli acquirenti possono avere incluso nella confezione un cinturino aggiuntivo in fluoroelastomero.

L’offerta di lancio per il nuovo smartwatch

HUAWEI WATCH GT Runner 2 è disponibile sul Huawei Store a partire da oggi, 18 marzo, al prezzo consigliato di 399 euro. In occasione del periodo di lancio, fino al 30 aprile è possibile utilizzare il coupon ATUTTORUNNER per ottenere uno sconto di 50 euro, due cinturini inclusi nella confezione e un ulteriore cinturino a scelta in omaggio.

In più, chi acquista lo smartwatch entro il 25 febbraio 2027 può usufruire di periodi di prova gratuita fino a 90 giorni per diverse applicazioni collegate al dispositivo tramite l’app HUAWEI Health (valore totale di 116 euro).