Dell aggiorna la propria gamma di workstation introducendo una nuova generazione di sistemi progettati per soddisfare le esigenze sempre crescenti dell’Intelligenza Artificiale e dei carichi di lavoro professionali più avanzati.

L’annuncio arriva in contemporanea alla GTC di NVIDIA, con un’offerta rinnovata che prevede le linee Pro Precision e Pro Max, segnando un’evoluzione significativa sia in termini di architettura sia di capacità di calcolo, con un focus sempre più marcato sull’accelerazione GPU e sull’integrazione di piattaforme AI dedicate.

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Dell Pro Precision e Pro Max: AI, NVIDIA Blackwell e piattaforma GB300

Dell Pro Max with GB300_1

Con questa nuova generazione di sistemi ad altissimo profilo, Dell ridefinisce il concetto di workstation introducendo soluzioni progettate per gestire modelli AI sempre più complessi, simulazioni avanzate e workflow data-intensive.

Le Dell Pro Precision rappresentano l’evoluzione diretta delle workstation tradizionali, con configurazioni pensate per professionisti della progettazione, dello sviluppo e della creazione di contenuti. Le Pro Max, invece, si posizionano come soluzioni di fascia superiore, progettate per ambienti enterprise e per l’esecuzione di carichi AI su larga scala.

Uno degli elementi centrali è il supporto alle GPU NVIDIA basate su architettura Blackwell, tra cui le soluzioni della serie RTX PRO 6000, in grado di offrire fino a 96 GB di memoria GDDR7 e progettate per accelerare applicazioni AI, rendering e simulazione avanzata. Le nuove workstation possono essere configurate con più GPU, arrivando a soluzioni con doppie schede da 600W oppure configurazioni con più acceleratori da 300W, pensate per massimizzare le prestazioni nei carichi paralleli.

Sul fronte della piattaforma AI, Dell introduce anche sistemi basati su architettura NVIDIA Grace Blackwell, come le configurazioni con GB300, progettate per gestire modelli con fino a 1 trilione di parametri e offrire potenze di calcolo che arrivano fino a 20 petaflops in FP4. Queste soluzioni sono pensate per portare capacità tipiche dei datacenter direttamente sulla scrivania, con sistemi che integrano CPU, GPU e memoria unificata ad altissima capacità, fino a centinaia di gigabyte tra memoria di sistema e memoria HBM dedicata.

Dal punto di vista hardware, le workstation supportano anche CPU di ultima generazione come gli Intel Xeon 600 e configurazioni estremamente scalabili, con supporto fino a 4 TB di memoria RAM e oltre 300 TB di storage ad alte prestazioni per gestire dataset di grandi dimensioni.

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Workstation Dell Pro Precision 9 e varianti mobile

Dell Pro Precision Tower Family

I prodotti annunciati da Dell per l’occasioni sono diversi. Si parte dal sistema desktop Dell Pro Precision 9, disponibile in tre varianti (T2, T4 e T6) e configurabile con CPU Intel Xeon 600 da 86 core, NVIDIA RTX Pro 6000 Blackwell (fino a 2 GPU), fino a 4 TB di RAM e 316 TB di storage. Le varianti mobile di queste workstation non sono da meno. Nel dettaglio abbiamo Dell Pro Precision 7 e Precision 5, basate in questo caso su processori Intel Core Ultra 300 Panther Lake, NVIDIA RTX PRO 3000 Blackwell, 64 GB di RAM DDR e 4 TB di storage PCI-E 5.0.

Curate anche sotto il profilo design/qualità, queste workstation mobile arrivano in tagli da 14 e 16 pollici, connettività di ultima generazione (WiFi 7) e supporto per Windows 11 Pro o Ubuntu Linux (24.04).

Dell Pro Precision 7 16_8

Rimanendo nel contesto dei dispositivi portatili, spicca anche Dell Pro Max 16, sistema che invece può contare sulle più recenti proposte AMD e in particolare sul top di gamma Ryzen AI 9 HX PRO 475 da 12 core. A bordo troviamo fino a 64 GB di RAM DDR5 da 8.000 MT/s, storage da 2 TB e supporto agli standard più moderni.

In chiusura troviamo un sistema a dir poco interessante e al tempo stesso notevole, ovvero la Dell PRo Max con NVIDIA GB300, ovvero il “superchip” di NVIDIA con 72 core CPU, GPU B300 e ben 252 GB di memoria HBM3e. In questo caso si tratta di una soluzione ancora più spinta che punta anche al raffreddamento a liquido, oltre ad altre opzioni avanzate come la rete QSFP112 a 400 Gbps e un supporto software completo per sfruttare al meglio tutta questa potenza.

Dell Pro Max with GB300_3

Quando arrivano le nuove workstation targate Dell

Al momento Dell non ha condiviso dettagli riguardo i prezzi delle nuove workstation, a seguire vi lasciamo qualche dettaglio relativo invece alla data di lancio.

  • Dell Pro Max 16 (AMD Ryzen AI Pro) disponibile dal 24 marzo
  • Dell Pro Precision 7 14/16 con iGPU Intel disponibili dal mese 31 marzo
  • Dell Pro Precision 9 T2, Pro Precision 9 T4 e Dell Pro Precision 9 T6
  • Dell Pro Precision 5/7 Series 14/16 disponibili da maggio
  • Dell Pro Max with GB300 disponibile da marzo presso clienti selezionati
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