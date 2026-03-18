Acer ha da poche ore annunciato il rinnovamento di alcuni dei notebook da gaming della serie Acer Predator Helios Neo da 16 e da 18 pollici con l’introduzione delle più recenti CPU Intel Core Ultra serie 200HX Plus e di schede video fino alla NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop.
L’obiettivo di questo rinnovamento è fornire agli utenti soluzioni all’avanguardia per quanto concerne le prestazioni, con miglioramenti sensibili rispetto ai modelli della precedente generazione: reattività istantanea, frame rate stabili, ottimizzazione intelligente, autonomia tale da garantire sessioni di gioco prolungate e supporto alle funzioni IA di ultima generazione. Scopriamo tutti i dettagli dei “nuovi” Neo 16S AI, Neo 16 AI e Neo 18 AI.
Indice:
Acer Predator Helios Neo 16S AI
Partiamo con Acer Predator Helios Neo 16S AI (codice modello PHN16S-I71), il modello più compatto, sottile (meno di 20 mm) e leggero del trio che punta ad offrire la massima portabilità ai videogiocatori.
Nonostante dimensioni e peso contenuti, nella configurazione più spinta gode delle performance della CPU Intel Core Ultra 9 290HX Plus e della GPU NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop, con annesso supporto a NVIDIA DLSS 4.5 (velocizza la generazione delle immagini).
Il display è un OLED da 16 pollici con risoluzione WQXGA, refresh rate a 240 Hz, supporto all’HDR, tempo di risposta pari a 1 ms, fedeltà cromatica certificata Calman al 100% dello spazio colore DCI-P3.
Presenti poi memorie veloci, una buona dotazione di porte, un buon comparto connettività, un sistema di raffreddamento con ventola Predator AeroBlade 3D e pasta termica in metallo liquido, e una batteria da 92 Wh.
Specifiche tecniche di questo notebook da gaming
Di seguito riportiamo le specifiche del rinnovato Acer Predator Helios Neo 16S AI.
- Codice modello: PHN16S-I71
- Dimensioni: 356,78 x 275,5 x 12,0/18,9 mm
- Peso: 2,3 kg
- Schermo: OLED da 16″ (2.560 x 1.600 pixel), 240 Hz
- Tempo di risposta da 1 ms
- DCI-P3 100%
- Calman Verified
- NVIDIA Advanced Optimus
- NVIDIA G-SYNC
- CPU: Intel Core Ultra 9 290HX Plus o Ultra 7 270HX Plus
- GPU: fino alla NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop (con 16 GB di VRAM GDDR7)
- Sistema di raffreddamento: Predator AeroBlade 3D di quinta generazione
- Memoria RAM: fino a 64 GB (DDR5 a 6.400 MT/s)
- SSD: due slot PCIe Gen 4 per SSD NVME M.2 (fino a 2 TB in totale)
- Audio: stereo, 2 speaker con DTS X:Ultra
- Webcam: 1080p IR con tecnologia AI PurifiedView
- Connettività: Intel Killer Ethernet E3100 + Intel Killer AX1675i (Wi-Fi 6e + Bluetooth 5.4)
- Porte:
- 1x Thunderbolt 4
- 1x USB-C (USB 3.2 Gen 2)
- 2x USB-A (USB 3.2 Gen 2)
- 1x USB-A (USB 3.2 Gen 1)
- 1x HDMI 2.1
- 1x slot microSD
- 1x jack audio combo
- 1x Ethernet RJ-45
- 1x DC-in
- 1x Kensington Lock
- Batteria: 92 Wh
- Sistema operativo: Windows 11 Home
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Acer Predator Helios Neo 16 AI
Praticamente identico al modello “S” ma all’interno di un case meno compatto e leggero troviamo Acer Predator Helios Neo 16 AI (codice modello PHN16-I71).
Anche in questo caso abbiamo CPU fino alla Intel Core Ultra 9 290HX Plus, GPU fino alla NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop e un display OLED HDR da 16 pollici che differisce esclusivamente dal refresh rate che qua si ferma a 165 Hz.
Dal punto di vista delle porte abbiamo una Thunderbolt 4, due USB-C con USB 3.2 Gen 2 e tre USB-A (USB 3.2 Gen 2 o USB 3.2 Gen 1), una porta HDMI 2.1, una porta Ethernet (RJ45) e un jack audio combo. La batteria resta da 92 Wh.
Specifiche tecniche di questo notebook da gaming
Di seguito riportiamo le specifiche del rinnovato Acer Predator Helios Neo 16 AI.
- Codice modello: PHN16-I71
- Dimensioni: 356,78 x 275,5 x 13,47/26,75 mm
- Peso: 2,7 kg
- Schermo: OLED da 16″ (2.560 x 1.600 pixel), 165 Hz
- Tempo di risposta da 1 ms
- DCI-P3 100%
- Calman Verified
- NVIDIA Advanced Optimus
- NVIDIA G-SYNC
- CPU: Intel Core Ultra 9 290HX Plus o Ultra 7 270HX Plus
- GPU: fino alla NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop (con 16 GB di VRAM GDDR7)
- Sistema di raffreddamento: Predator AeroBlade 3D di quinta generazione
- Memoria RAM: fino a 64 GB (DDR5 a 6.400 MT/s)
- SSD: due slot PCIe Gen 4 per SSD NVME M.2 (fino a 2 TB in totale)
- Audio: stereo, 2 speaker con DTS X:Ultra
- Webcam: 1080p IR con tecnologia AI PurifiedView
- Connettività: Intel Killer Ethernet E3100 + Intel Killer AX1675i (Wi-Fi 6e + Bluetooth 5.4)
- Porte:
- 1x Thunderbolt 4
- 1x USB-C (USB 3.2 Gen 2)
- 2x USB-A (USB 3.2 Gen 2)
- 1x USB-A (USB 3.2 Gen 1)
- 1x HDMI 2.1
- 1x slot microSD
- 1x jack audio combo
- 1x Ethernet RJ-45
- 1x DC-in
- 1x Kensington Lock
- Batteria: 92 Wh
- Sistema operativo: Windows 11 Home
Acer Predator Helios Neo 18 AI
Chiude il tris di novità Acer Predator Helios Neo 18 AI (codice modello PHN18-I71), un notebook più grande con display Mini LED da 18 pollici con risoluzione WQXGA, frequenza di aggiornamento a 240 Hz, tecnologia Ambient Contrast Ratio (riduce i riflessi e migliora il contrasto) e copertura al 100% dello spazio colore DCI-P3.
La dotazione tecnica è poi identica a quella degli altri due modelli con le stesse CPU e GPU, le stesse memorie, lo stesso sistema di raffreddamento, la stessa dotazione di porte, la stessa scheda di rete e la stessa batteria da 92 Wh.
I nuovi Acer Predator Helios Neo arrivano con a bordo Windows 11 Home e includono diverse funzioni avanzate di intelligenza artificiale. Tra queste abbiamo il controllo in tempo reale della modalità di prestazione e velocità delle ventole, la personalizzazione della retroilluminazione della tastiera RGB e del logo sul coperchio.
Troviamo poi le funzioni Acer PurifiedVoice e PurifiedView (migliorano la qualità video) e l’hub di strumenti intelligenti AI Acer Intelligence Space che include le funzioni Game Assistant (offre supporto alla mira nei giochi sparatutto) e ProCam (per catturare i momenti salienti del gameplay).
Specifiche tecniche di questo notebook da gaming
Di seguito riportiamo le specifiche del rinnovato Acer Predator Helios Neo 18 AI.
- Codice modello: PHN18-I71
- Dimensioni: 400,96 x 307,9 x 14,9/28,0 mm
- Peso: 3,4 kg
- Schermo: Mini LED da 18″ (2.560 x 1.600 pixel), 240 Hz
- DCI-P3 100%
- Calman Verified
- NVIDIA Advanced Optimus
- NVIDIA G-SYNC
- CPU: Intel Core Ultra 9 290HX Plus o Ultra 7 270HX Plus
- GPU: fino alla NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop (con 16 GB di VRAM GDDR7)
- Sistema di raffreddamento: Predator AeroBlade 3D di quinta generazione
- Memoria RAM: fino a 64 GB (DDR5 a 6.400 MT/s)
- SSD: due slot PCIe Gen 4 per SSD NVME M.2 (fino a 2 TB in totale)
- Audio: stereo, 2 speaker con DTS X:Ultra
- Webcam: 1080p IR con tecnologia AI PurifiedView
- Connettività: Intel Killer Ethernet E3100 + Intel Killer AX1675i (Wi-Fi 6e + Bluetooth 5.4)
- Porte:
- 1x Thunderbolt 4
- 1x USB-C (USB 3.2 Gen 2)
- 2x USB-A (USB 3.2 Gen 2)
- 1x USB-A (USB 3.2 Gen 1)
- 1x HDMI 2.1
- 1x slot microSD
- 1x jack audio combo
- 1x Ethernet RJ-45
- 1x DC-in
- 1x Kensington Lock
- Batteria: 92 Wh
- Sistema operativo: Windows 11 Home
Disponibiità dei nuovi Acer Predator Helios Neo
Acer non ha ancora comunicato il listino prezzi ufficiale (arriverà più avanti) dei Predator Helios Neo di nuova generazione, limitandosi a fornire le indicazioni riguardo la disponibilità.
Acer Predator Helios Neo 16S AI (PHN16S-I71), Neo 16 AI (PHN16-I71) e Neo 18 AI (PHN18-I71) saranno disponibili nell’area EMEA (che include anche l’Europa) a partire dal mese di giugno del 2026.
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