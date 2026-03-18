Acer ha da poche ore annunciato il rinnovamento di alcuni dei notebook da gaming della serie Acer Predator Helios Neo da 16 e da 18 pollici con l’introduzione delle più recenti CPU Intel Core Ultra serie 200HX Plus e di schede video fino alla NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop.

L’obiettivo di questo rinnovamento è fornire agli utenti soluzioni all’avanguardia per quanto concerne le prestazioni, con miglioramenti sensibili rispetto ai modelli della precedente generazione: reattività istantanea, frame rate stabili, ottimizzazione intelligente, autonomia tale da garantire sessioni di gioco prolungate e supporto alle funzioni IA di ultima generazione. Scopriamo tutti i dettagli dei “nuovi” Neo 16S AINeo 16 AI Neo 18 AI.

🛍️ Offerte AliExpress ➡️
Offerta -30%
Ufficiali i nuovi Acer Predator Helios Neo con CPU Intel e GPU NVIDIA di ultima generazione 1

Apple AirPods Pro 3, ANC

Coupon: TUTTOA30 + sconto a carrello selezionando pagamento PayPal

187€ invece di 269€
AliExpress
Offerta -38%
Ufficiali i nuovi Acer Predator Helios Neo con CPU Intel e GPU NVIDIA di ultima generazione 2

OnePlus Buds 4

Coupon: ITAS07

49€ invece di 79€
AliExpress
Offerta -39%
Ufficiali i nuovi Acer Predator Helios Neo con CPU Intel e GPU NVIDIA di ultima generazione 3

Nintendo Switch OLED

Coupon: TUTTOA30 + sconto a carrello selezionando pagamento PayPal

194€ invece di 319€
AliExpress
Offerta -32%
Ufficiali i nuovi Acer Predator Helios Neo con CPU Intel e GPU NVIDIA di ultima generazione 4

Xiaomi Pad Mini

Coupon: TUTTOA45

341€ invece di 499€
AliExpress
Offerta -42%
Ufficiali i nuovi Acer Predator Helios Neo con CPU Intel e GPU NVIDIA di ultima generazione 5

HillMiles MileCity 1 e-bike

Coupon: TUTTOA60

407€ invece di 699€
AliExpress
Offerta -39%
Ufficiali i nuovi Acer Predator Helios Neo con CPU Intel e GPU NVIDIA di ultima generazione 6

AMD RYZEN 7 7800X3D

Coupon: TUTTOA30

218€ invece di 359€
AliExpress
Offerta -31%
Ufficiali i nuovi Acer Predator Helios Neo con CPU Intel e GPU NVIDIA di ultima generazione 7

Insta360 X4 Air Action Camera

Coupon: TUTTOA30 + sconto a carrello selezionando pagamento PayPal

274€ invece di 399€
AliExpress

Acer Predator Helios Neo 16S AI

Partiamo con Acer Predator Helios Neo 16S AI (codice modello PHN16S-I71), il modello più compatto, sottile (meno di 20 mm) e leggero del trio che punta ad offrire la massima portabilità ai videogiocatori.

Nonostante dimensioni e peso contenuti, nella configurazione più spinta gode delle performance della CPU Intel Core Ultra 9 290HX Plus e della GPU NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop, con annesso supporto a NVIDIA DLSS 4.5 (velocizza la generazione delle immagini).

Il display è un OLED da 16 pollici con risoluzione WQXGA, refresh rate a 240 Hz, supporto all’HDR, tempo di risposta pari a 1 ms, fedeltà cromatica certificata Calman al 100% dello spazio colore DCI-P3.

Presenti poi memorie veloci, una buona dotazione di porte, un buon comparto connettività, un sistema di raffreddamento con ventola Predator AeroBlade 3D e pasta termica in metallo liquido, e una batteria da 92 Wh.

Acer Predator Helios Neo 16S AI 2026 (modello PHN16S-I71)

Specifiche tecniche di questo notebook da gaming

Di seguito riportiamo le specifiche del rinnovato Acer Predator Helios Neo 16S AI.

  • Codice modello: PHN16S-I71
  • Dimensioni: 356,78 275,5 12,0/18,9 mm
  • Peso: 2,3 kg
  • Schermo: OLED da 16″ (2.560 x 1.600 pixel), 240 Hz
    • Tempo di risposta da 1 ms
    • DCI-P3 100%
    • Calman Verified
    • NVIDIA Advanced Optimus
    • NVIDIA G-SYNC
  • CPU: Intel Core Ultra 9 290HX Plus Ultra 7 270HX Plus
  • GPU: fino alla NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop (con 16 GB di VRAM GDDR7)
  • Sistema di raffreddamento: Predator AeroBlade 3D di quinta generazione
  • Memoria RAM: fino a 64 GB (DDR5 a 6.400 MT/s)
  • SSD: due slot PCIe Gen 4 per SSD NVME M.2 (fino a 2 TB in totale)
  • Audio: stereo, 2 speaker con DTS X:Ultra
  • Webcam: 1080p IR con tecnologia AI PurifiedView
  • Connettività: Intel Killer Ethernet E3100 Intel Killer AX1675i (Wi-Fi 6e + Bluetooth 5.4)
  • Porte:
    • 1x Thunderbolt 4
    • 1x USB-C (USB 3.2 Gen 2)
    • 2x USB-A (USB 3.2 Gen 2)
    • 1x USB-A (USB 3.2 Gen 1)
    • 1x HDMI 2.1
    • 1x slot microSD
    • 1x jack audio combo
    • 1x Ethernet RJ-45
    • 1x DC-in
    • 1x Kensington Lock
  • Batteria: 92 Wh
  • Sistema operativo: Windows 11 Home
Offerta
Ufficiali i nuovi Acer Predator Helios Neo con CPU Intel e GPU NVIDIA di ultima generazione 8

HillMiles MileCity 1 e-bike

Coupon: TUTTOA60

407€ invece di 699€
-42%
AliExpress 🛒

Acer Predator Helios Neo 16 AI

Praticamente identico al modello “S” ma all’interno di un case meno compatto e leggero troviamo Acer Predator Helios Neo 16 AI (codice modello PHN16-I71).

Anche in questo caso abbiamo CPU fino alla Intel Core Ultra 9 290HX Plus, GPU fino alla NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop e un display OLED HDR da 16 pollici che differisce esclusivamente dal refresh rate che qua si ferma a 165 Hz.

Dal punto di vista delle porte abbiamo una Thunderbolt 4, due USB-C con USB 3.2 Gen 2 e tre USB-A (USB 3.2 Gen 2 o USB 3.2 Gen 1), una porta HDMI 2.1, una porta Ethernet (RJ45) e un jack audio combo. La batteria resta da 92 Wh.

Acer Predator Helios Neo 16 AI 2026 (modello PHN16-I71)

Specifiche tecniche di questo notebook da gaming

Di seguito riportiamo le specifiche del rinnovato Acer Predator Helios Neo 16 AI.

  • Codice modello: PHN16-I71
  • Dimensioni: 356,78 275,5 13,47/26,75 mm
  • Peso: 2,7 kg
  • Schermo: OLED da 16″ (2.560 x 1.600 pixel), 165 Hz
    • Tempo di risposta da 1 ms
    • DCI-P3 100%
    • Calman Verified
    • NVIDIA Advanced Optimus
    • NVIDIA G-SYNC
  • CPU: Intel Core Ultra 9 290HX Plus Ultra 7 270HX Plus
  • GPU: fino alla NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop (con 16 GB di VRAM GDDR7)
  • Sistema di raffreddamento: Predator AeroBlade 3D di quinta generazione
  • Memoria RAM: fino a 64 GB (DDR5 a 6.400 MT/s)
  • SSD: due slot PCIe Gen 4 per SSD NVME M.2 (fino a 2 TB in totale)
  • Audio: stereo, 2 speaker con DTS X:Ultra
  • Webcam: 1080p IR con tecnologia AI PurifiedView
  • Connettività: Intel Killer Ethernet E3100 Intel Killer AX1675i (Wi-Fi 6e + Bluetooth 5.4)
  • Porte:
    • 1x Thunderbolt 4
    • 1x USB-C (USB 3.2 Gen 2)
    • 2x USB-A (USB 3.2 Gen 2)
    • 1x USB-A (USB 3.2 Gen 1)
    • 1x HDMI 2.1
    • 1x slot microSD
    • 1x jack audio combo
    • 1x Ethernet RJ-45
    • 1x DC-in
    • 1x Kensington Lock
  • Batteria: 92 Wh
  • Sistema operativo: Windows 11 Home

Acer Predator Helios Neo 18 AI

Chiude il tris di novità Acer Predator Helios Neo 18 AI (codice modello PHN18-I71), un notebook più grande con display Mini LED da 18 pollici con risoluzione WQXGA, frequenza di aggiornamento a 240 Hz, tecnologia Ambient Contrast Ratio (riduce i riflessi e migliora il contrasto) e copertura al 100% dello spazio colore DCI-P3.

La dotazione tecnica è poi identica a quella degli altri due modelli con le stesse CPU e GPU, le stesse memorie, lo stesso sistema di raffreddamento, la stessa dotazione di porte, la stessa scheda di rete e la stessa batteria da 92 Wh.

I nuovi Acer Predator Helios Neo arrivano con a bordo Windows 11 Home e includono diverse funzioni avanzate di intelligenza artificiale. Tra queste abbiamo il controllo in tempo reale della modalità di prestazione e velocità delle ventole, la personalizzazione della retroilluminazione della tastiera RGB e del logo sul coperchio.

Troviamo poi le funzioni Acer PurifiedVoice e PurifiedView (migliorano la qualità video) e l’hub di strumenti intelligenti AI Acer Intelligence Space che include le funzioni Game Assistant (offre supporto alla mira nei giochi sparatutto) e ProCam (per catturare i momenti salienti del gameplay).

Acer Predator Helios Neo 18 AI 2026 (modello PHN18-I71)

Specifiche tecniche di questo notebook da gaming

Di seguito riportiamo le specifiche del rinnovato Acer Predator Helios Neo 18 AI.

  • Codice modello: PHN18-I71
  • Dimensioni: 400,96 307,9 14,9/28,0 mm
  • Peso: 3,4 kg
  • Schermo: Mini LED da 18″ (2.560 x 1.600 pixel), 240 Hz
    • DCI-P3 100%
    • Calman Verified
    • NVIDIA Advanced Optimus
    • NVIDIA G-SYNC
  • CPU: Intel Core Ultra 9 290HX Plus Ultra 7 270HX Plus
  • GPU: fino alla NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop (con 16 GB di VRAM GDDR7)
  • Sistema di raffreddamento: Predator AeroBlade 3D di quinta generazione
  • Memoria RAM: fino a 64 GB (DDR5 a 6.400 MT/s)
  • SSD: due slot PCIe Gen 4 per SSD NVME M.2 (fino a 2 TB in totale)
  • Audio: stereo, 2 speaker con DTS X:Ultra
  • Webcam: 1080p IR con tecnologia AI PurifiedView
  • Connettività: Intel Killer Ethernet E3100 Intel Killer AX1675i (Wi-Fi 6e + Bluetooth 5.4)
  • Porte:
    • 1x Thunderbolt 4
    • 1x USB-C (USB 3.2 Gen 2)
    • 2x USB-A (USB 3.2 Gen 2)
    • 1x USB-A (USB 3.2 Gen 1)
    • 1x HDMI 2.1
    • 1x slot microSD
    • 1x jack audio combo
    • 1x Ethernet RJ-45
    • 1x DC-in
    • 1x Kensington Lock
  • Batteria: 92 Wh
  • Sistema operativo: Windows 11 Home

Disponibiità dei nuovi Acer Predator Helios Neo

Acer non ha ancora comunicato il listino prezzi ufficiale (arriverà più avanti) dei Predator Helios Neo di nuova generazione, limitandosi a fornire le indicazioni riguardo la disponibilità.

Acer Predator Helios Neo 16S AI (PHN16S-I71)Neo 16 AI (PHN16-I71) Neo 18 AI (PHN18-I71) saranno disponibili nell’area EMEA (che include anche l’Europa) a partire dal mese di giugno del 2026.

Potrebbero interessarti: