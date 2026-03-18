Acer ha da poche ore annunciato il rinnovamento di alcuni dei notebook da gaming della serie Acer Predator Helios Neo da 16 e da 18 pollici con l’introduzione delle più recenti CPU Intel Core Ultra serie 200HX Plus e di schede video fino alla NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop.

L’obiettivo di questo rinnovamento è fornire agli utenti soluzioni all’avanguardia per quanto concerne le prestazioni, con miglioramenti sensibili rispetto ai modelli della precedente generazione: reattività istantanea, frame rate stabili, ottimizzazione intelligente, autonomia tale da garantire sessioni di gioco prolungate e supporto alle funzioni IA di ultima generazione. Scopriamo tutti i dettagli dei “nuovi” Neo 16S AI, Neo 16 AI e Neo 18 AI.

Acer Predator Helios Neo 16S AI

Partiamo con Acer Predator Helios Neo 16S AI (codice modello PHN16S-I71), il modello più compatto, sottile (meno di 20 mm) e leggero del trio che punta ad offrire la massima portabilità ai videogiocatori.

Nonostante dimensioni e peso contenuti, nella configurazione più spinta gode delle performance della CPU Intel Core Ultra 9 290HX Plus e della GPU NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop, con annesso supporto a NVIDIA DLSS 4.5 (velocizza la generazione delle immagini).

Il display è un OLED da 16 pollici con risoluzione WQXGA, refresh rate a 240 Hz, supporto all’HDR, tempo di risposta pari a 1 ms, fedeltà cromatica certificata Calman al 100% dello spazio colore DCI-P3.

Presenti poi memorie veloci, una buona dotazione di porte, un buon comparto connettività, un sistema di raffreddamento con ventola Predator AeroBlade 3D e pasta termica in metallo liquido, e una batteria da 92 Wh.

Specifiche tecniche di questo notebook da gaming

Di seguito riportiamo le specifiche del rinnovato Acer Predator Helios Neo 16S AI.

Codice modello: PHN16S-I71

Dimensioni: 356,78 x 275,5 x 12,0 / 18,9 mm

x x / Peso: 2,3 kg

Schermo: OLED da 16″ (2.560 x 1.600 pixel), 240 Hz Tempo di risposta da 1 ms DCI-P3 100% Calman Verified NVIDIA Advanced Optimus NVIDIA G-SYNC

da (2.560 x 1.600 pixel), CPU: Intel Core Ultra 9 290HX Plus o Ultra 7 270HX Plus

o GPU: fino alla NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop (con 16 GB di VRAM GDDR7)

(con 16 GB di VRAM GDDR7) Sistema di raffreddamento: Predator AeroBlade 3D di quinta generazione

Memoria RAM: fino a 64 GB (DDR5 a 6.400 MT/s)

(DDR5 a 6.400 MT/s) SSD: due slot PCIe Gen 4 per SSD NVME M.2 (fino a 2 TB in totale)

per (fino a 2 TB in totale) Audio: stereo , 2 speaker con DTS X:Ultra

, 2 speaker con Webcam: 1080p IR con tecnologia AI PurifiedView

con tecnologia Connettività: Intel Killer Ethernet E3100 + Intel Killer AX1675i (Wi-Fi 6e + Bluetooth 5.4)

+ (Wi-Fi 6e + Bluetooth 5.4) Porte: 1x Thunderbolt 4 1x USB-C (USB 3.2 Gen 2) 2x USB-A (USB 3.2 Gen 2) 1x USB-A (USB 3.2 Gen 1) 1x HDMI 2.1 1x slot microSD 1x jack audio combo 1x Ethernet RJ-45 1x DC-in 1x Kensington Lock

Batteria: 92 Wh

Sistema operativo: Windows 11 Home

Acer Predator Helios Neo 16 AI

Praticamente identico al modello “S” ma all’interno di un case meno compatto e leggero troviamo Acer Predator Helios Neo 16 AI (codice modello PHN16-I71).

Anche in questo caso abbiamo CPU fino alla Intel Core Ultra 9 290HX Plus, GPU fino alla NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop e un display OLED HDR da 16 pollici che differisce esclusivamente dal refresh rate che qua si ferma a 165 Hz.

Dal punto di vista delle porte abbiamo una Thunderbolt 4, due USB-C con USB 3.2 Gen 2 e tre USB-A (USB 3.2 Gen 2 o USB 3.2 Gen 1), una porta HDMI 2.1, una porta Ethernet (RJ45) e un jack audio combo. La batteria resta da 92 Wh.

Specifiche tecniche di questo notebook da gaming

Di seguito riportiamo le specifiche del rinnovato Acer Predator Helios Neo 16 AI.

Codice modello: PHN16-I71

Dimensioni: 356,78 x 275,5 x 13,47 / 26,75 mm

x x / Peso: 2,7 kg

Schermo: OLED da 16″ (2.560 x 1.600 pixel), 165 Hz Tempo di risposta da 1 ms DCI-P3 100% Calman Verified NVIDIA Advanced Optimus NVIDIA G-SYNC

da (2.560 x 1.600 pixel), CPU: Intel Core Ultra 9 290HX Plus o Ultra 7 270HX Plus

o GPU: fino alla NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop (con 16 GB di VRAM GDDR7)

(con 16 GB di VRAM GDDR7) Sistema di raffreddamento: Predator AeroBlade 3D di quinta generazione

Memoria RAM: fino a 64 GB (DDR5 a 6.400 MT/s)

(DDR5 a 6.400 MT/s) SSD: due slot PCIe Gen 4 per SSD NVME M.2 (fino a 2 TB in totale)

per (fino a 2 TB in totale) Audio: stereo , 2 speaker con DTS X:Ultra

, 2 speaker con Webcam: 1080p IR con tecnologia AI PurifiedView

con tecnologia Connettività: Intel Killer Ethernet E3100 + Intel Killer AX1675i (Wi-Fi 6e + Bluetooth 5.4)

+ (Wi-Fi 6e + Bluetooth 5.4) Porte: 1x Thunderbolt 4 1x USB-C (USB 3.2 Gen 2) 2x USB-A (USB 3.2 Gen 2) 1x USB-A (USB 3.2 Gen 1) 1x HDMI 2.1 1x slot microSD 1x jack audio combo 1x Ethernet RJ-45 1x DC-in 1x Kensington Lock

Batteria: 92 Wh

Sistema operativo: Windows 11 Home

Acer Predator Helios Neo 18 AI

Chiude il tris di novità Acer Predator Helios Neo 18 AI (codice modello PHN18-I71), un notebook più grande con display Mini LED da 18 pollici con risoluzione WQXGA, frequenza di aggiornamento a 240 Hz, tecnologia Ambient Contrast Ratio (riduce i riflessi e migliora il contrasto) e copertura al 100% dello spazio colore DCI-P3.

La dotazione tecnica è poi identica a quella degli altri due modelli con le stesse CPU e GPU, le stesse memorie, lo stesso sistema di raffreddamento, la stessa dotazione di porte, la stessa scheda di rete e la stessa batteria da 92 Wh.

I nuovi Acer Predator Helios Neo arrivano con a bordo Windows 11 Home e includono diverse funzioni avanzate di intelligenza artificiale. Tra queste abbiamo il controllo in tempo reale della modalità di prestazione e velocità delle ventole, la personalizzazione della retroilluminazione della tastiera RGB e del logo sul coperchio.

Troviamo poi le funzioni Acer PurifiedVoice e PurifiedView (migliorano la qualità video) e l’hub di strumenti intelligenti AI Acer Intelligence Space che include le funzioni Game Assistant (offre supporto alla mira nei giochi sparatutto) e ProCam (per catturare i momenti salienti del gameplay).

Specifiche tecniche di questo notebook da gaming

Di seguito riportiamo le specifiche del rinnovato Acer Predator Helios Neo 18 AI.

Codice modello: PHN18-I71

Dimensioni: 400,96 x 307,9 x 14,9 / 28,0 mm

x x / Peso: 3,4 kg

Schermo: Mini LED da 18″ (2.560 x 1.600 pixel), 240 Hz DCI-P3 100% Calman Verified NVIDIA Advanced Optimus NVIDIA G-SYNC

da (2.560 x 1.600 pixel), CPU: Intel Core Ultra 9 290HX Plus o Ultra 7 270HX Plus

o GPU: fino alla NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop (con 16 GB di VRAM GDDR7)

(con 16 GB di VRAM GDDR7) Sistema di raffreddamento: Predator AeroBlade 3D di quinta generazione

Memoria RAM: fino a 64 GB (DDR5 a 6.400 MT/s)

(DDR5 a 6.400 MT/s) SSD: due slot PCIe Gen 4 per SSD NVME M.2 (fino a 2 TB in totale)

per (fino a 2 TB in totale) Audio: stereo , 2 speaker con DTS X:Ultra

, 2 speaker con Webcam: 1080p IR con tecnologia AI PurifiedView

con tecnologia Connettività: Intel Killer Ethernet E3100 + Intel Killer AX1675i (Wi-Fi 6e + Bluetooth 5.4)

+ (Wi-Fi 6e + Bluetooth 5.4) Porte: 1x Thunderbolt 4 1x USB-C (USB 3.2 Gen 2) 2x USB-A (USB 3.2 Gen 2) 1x USB-A (USB 3.2 Gen 1) 1x HDMI 2.1 1x slot microSD 1x jack audio combo 1x Ethernet RJ-45 1x DC-in 1x Kensington Lock

Batteria: 92 Wh

Sistema operativo: Windows 11 Home

Disponibiità dei nuovi Acer Predator Helios Neo

Acer non ha ancora comunicato il listino prezzi ufficiale (arriverà più avanti) dei Predator Helios Neo di nuova generazione, limitandosi a fornire le indicazioni riguardo la disponibilità.

Acer Predator Helios Neo 16S AI (PHN16S-I71), Neo 16 AI (PHN16-I71) e Neo 18 AI (PHN18-I71) saranno disponibili nell’area EMEA (che include anche l’Europa) a partire dal mese di giugno del 2026.