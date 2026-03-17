Buone notizie per i possessori di Nintendo Switch 2, la console ha appena ricevuto l’aggiornamento di sistema 22.0.0, un update che introduce diverse novità interessanti, tra cui una funzione particolarmente attesa dagli utenti più esigenti sul fronte delle prestazioni.

Tra miglioramenti alla qualità grafica, aggiornamenti per controller e piccole ottimizzazioni dell’esperienza quotidiana, questo aggiornamento rappresenta un passo avanti piuttosto significativo, soprattutto per chi utilizza spesso la console in modalità portatile.

Arriva la Modalità portatile potenziata su Nintendo Switch 2

La novità più importante introdotta con questo aggiornamento è senza dubbio la cosiddetta Modalità portatile potenziata (Handheld Boost), una funzione che punta a ridurre il gap storico tra modalità dock e utilizzo in mobilità.

Molti di voi ricorderanno come, già ai tempi della prima Nintendo Switch, i giochi in modalità portatile fossero spesso limitati a risoluzioni inferiori (fino a 720p), con una qualità visiva inevitabilmente ridotta rispetto alla modalità TV.

Con Switch 2 invece, Nintendo ha deciso di intervenire direttamente a livello software: attivando questa nuova opzione nelle impostazioni, i giochi compatibili vengono eseguiti con prestazioni simili a quelle della modalità dock, anche quando si utilizza la console senza base. Il risultato? Un’immagine più nitida sul display da 1080p e, in molti casi, anche una maggiore stabilità del frame rate.

Come spesso accade quando si parla di performance, non è tutto oro quel che luccica, Nintendo stessa ha precisato che l’utilizzo della modalità Boost può comportare alcuni compromessi, in particolare sul fronte dell’autonomia.

L’azienda giapponese, storicamente molto attenta all’equilibrio tra prestazioni e durata della batteria, lascia dunque all’utente la scelta: massima qualità grafica o maggiore autonomia. Una filosofia che, per certi versi, richiama quanto già cisto su smartphone e altri dispositivi, dove le modalità prestazioni elevate sono ormai sempre più diffuse.

Oltre alla nuova modalità potenziata, l’aggiornamento 22.0.0 introduce anche una serie di piccoli ma interessanti miglioramenti per l’esperienza d’uso quotidiana. Ad esempio ora è possibile aggiungere note personalizzate ai contatti nella lista amici, una funzione utile per tenere traccia delle proprie conoscenze online senza dover affidarsi alla memoria; le note restano private, quindi visibili solo all’utente.

Anche la modalità aereo è stata aggiornata e ora è in grado di ricordare le impostazioni precedenti di Wi-Fi e Bluetooth, rendendo il passaggio tra le diverse modalità più rapido e intuitivo.

L’aggiornamento interviene anche su altri aspetti del sistema, dopo l’installazione viene richiesto automaticamente l’update dei controller, inclusi Joy-Con e Pro Controller, con l’obbiettivo di migliorare la stabilità della connessione e ridurre eventuali disconnessioni.

Novità anche per GameChat, che ora consente di inviare amici nelle stanze di gioco anche se non hanno ancora completato la configurazione iniziale, semplificando l’accesso alle sessioni multiplayer.

Sul fronte audio invece, arriva una nuova opzione che permette di testare il sistema quando si utilizza l’uscita linear PCM 5.2 Surround, una funzione pensata soprattutto per chi utilizza la console con impianti home teather.

Infine, la sezione Album guadagna qualche funzionalità in più: ora è possibile aggiungere testo a screenshot e clip video e caricarli automaticamente sui social collegati, rendendo più immediata la condivisione dei contenuti.

Nel complesso, l’aggiornamento 22.0.0 rappresenta uno dei più interessanti rilasciati finora per Nintendo Switch 2, soprattutto grazie all’introduzione della Modalità portatile potenziata. La possibilità di avvicinare l’esperienza handheld a quella della modalità dock era una delle richieste più frequenti da parte degli utenti e, almeno sulla carta, Nintendo sembra aver trovato una soluzione convincente.