Mancano ormai pochissimi giorni al lancio ufficiale della versione Nintendo Switch 2 di Super Mario Bros. Wonder, il titolo platform originariamente uscito (quasi) tre anni fa sulla prima Nintendo Switch. Per l’occasione, il porting del gioco offrirà diverse novità e contenuti aggiuntivi che faranno la gioia dei giocatori: scopriamoli insieme nel dettaglio.

Super Mario Bros. Wonder: le principali novità della versione Nintendo Switch 2

Uno degli aspetti più importanti della nuova versione per Nintendo Switch 2 è rappresentato senz’ombra di dubbio dal Parco Bellabel (che dà il titolo al porting stesso), il nuovo parco a tema con tre piazze (rispettivamente Piazza Stanze, Piazza Tour e piazza Multiplayer locale) che consente di dare vita a sfide in multiplayer con altri giocatori, sia in locale che in modalità GameShare all’interno di 17 attrazioni differenti. A queste si aggiunge la possibilità, in modalità online, di prendere parte a sei attrazioni differenti, fino a un massimo di 12 giocatori in contemporanea.

Ultimo ma non per importanza il campo Base, dove figura la scuola d’addestramento capitanata da Toad, dove sarà possibile affrontare sfide di vario genere all’interno dei livelli che compongono il gioco principale.

Mettendo per un attimo da parte il Parco Bellabel, anche il gioco principale (che abbiamo imparato a consocere nel 2023) porterà con sè diverse novità interessanti, prima tra tutte l’introduzione della Principessa Rosalina (protagonista di Super Mario Galaxy) come personaggio giocabile, coadiuavata al suo fianco dallo Sfavillotto, oltre che il ritorno dei Bowserotti. Come già accaduto per Mario, anche la principessa potrà trasformarsi in un’elefantessa, offrendo nuove abilità utili per percorrere i livelli di gioco e affrontare gli ostacoli.

Per gli utenti più giovani o meno smaliziati è stata infine introdotta la modalità Assistita, che consente di utilizzare ogni personaggio giocabile e diventare invulnerabile ad ogni danno, con il Fiore Elica che riporterà al sicuro in caso di rovinose cadute. Dulcis in fundo, il nuovo porting per Nintendo Switch 2 offrirà ovviamente un’esperienza grafica rinnovata, portando la risoluzione 4K nativa e il supporto HDR in modalità dock.

Vi ricordiamo, per chi fosse interessato all’acquisto, che Super Mario Bros. Wonder per Nintendo Switch 2 sarà disponibile a partire dal prossimo 26 marzo. Per i giocatori già in possesso del titolo originale, sarà possibile passare all’edizione per Nintendo Switch 2 attraverso l’acquisto del pacchetto Upgrade.