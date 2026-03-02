Il mondo dell’elettronica di consumo in questi ultimi mesi sta affrontando il problema dell’aumento dei costi delle memorie e della crescente difficoltà da parte dei vari produttori di dispositivi di reperire queste importanti componenti.

Se il settore degli smartphone ha già dovuto prendere atto della situazione e in alcuni casi ciò ha comportato un aumento dei prezzi dei device, anche i produttori di altri dispositivi elettronici hanno il medesimo problema e un esempio in tal senso è quello che ci arriva da Nintendo Switch 2.

Come Nintendo potrebbe evitare i rincari per Switch 2

Ricordiamo che è il boom dell’intelligenza artificiale la causa principale dell’aumento dei costi delle memorie, situazione che i vari produttori stanno provando ad affrontare in modi diversi, chi stringendo apposite partnership, chi facendo ingenti scorte e chi cambiando fornitori.

Per quanto riguarda Nintendo Switch 2, di recente il Presidente del colosso nipponico ha dichiarato agli azionisti che non ci sono piani immediati per un aumento di prezzo, senza tuttavia escludere del tutto tale ipotesi: del resto, se i costi delle memorie resteranno elevati, l’azienda potrebbe avere poche alternative per proteggere i propri margini di guadagno.

Secondo l’analista Matthew Ball, Nintendo avrebbe già aumentato il prezzo della console, facendolo tuttavia in modo intelligente, ossia indirettamente.

Il prezzo ufficiale della versione base di Nintendo Switch 2 rimane 469,99 euro nella maggior parte dei Paesi UE ma una configurazione che include un gioco non è più disponibile in molti negozi. A dire di Ball, l’aumento dei costi della memoria avrebbe pertanto notevolmente ridotto la durata di vita della versione della console venduta in bundle con Mario Kart World.

Anche per quanto riguarda lo spazio di archiviazione Nintendo potrebbe cercare delle alternative al più ovvio aumento di prezzo di Nintendo Switch 2 e una delle possibilità più concrete pare essere rappresentata da un aumento del prezzo del servizio Nintendo Switch Online. Staremo a vedere.