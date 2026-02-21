Buone notizie per tutti i videogiocatori appassionati di Pokémon. Nel corso delle ultime ore, infatti, Game Freak e The Pokémon Company hanno annunciato ufficialmente l’arrivo di Pokémon Rosso Fuoco e Pokémon Verde Foglia, remake della prima generazione del franchise, su Nintendo Switch e Nintendo Switch 2: scopriamone insieme tutti i dettagli.

Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia: disponibilità e prezzi

A partire dal prossimo 27 febbraio sarà possibile scaricare, in versione digital delivery, Pokémon Rosso Fuoco e Pokémon Verde Foglia su Nintendo Switch e (ovviamente) Nintendo Switch 2. Contrariamente a quanto avvenuto in passato per altri titoli per GameBoy Advance, entrambi i titoli non richiederanno alcuna sottoscrizione al piano d’abbonamento di Nintendo Switch Online: sarà infatti possibile acquistarli separatamente al costo di 19,99 euro ciascuno, con un codice fornito via email per il download sulla propria console tramite Nintendo eShop.

È bene specificare che si tratta di puri e semplici porting, completamente fedeli alla controparte originale uscita nel 2004 su GameBoy Advance: non aspettatevi dunque nessuna miglioria dal punto di vista del comparto tecnico o delle funzionalità di gameplay, ma una semplice riproposizione 1:1.

Le novità non si fermano qui: in occasione del 27 febbraio, The Pokémon Company ha infatti annunciato un nuovo Pokémon Presents completamente dedicato al franchise, con il fine ultimo di celebrare i 30 anni di Pokémon. Questa sarà dunque la (probabile) occasione per togliere finalmente il velo alla decima generazione di Pokémon, che potrebbe chiamarsi Pokémon Wind e Pokémon Wave, e fare il suo debutto entro la fine dell’anno in esclusiva per Nintendo Switch 2, oltre (probabilmente) a nuovi titoli spin-off per console e smartphone.

Si tratta ovviamente di rumor e indiscrezioni che vanno prese con le dovute pinze, ma le voci di corridoio si fanno sempre più insistenti nelle ultime settimane: attendiamo dunque ulteriori aggiornamenti a tal proposito direttamente da The Pokémon Company, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso dei prossimi giorni o settimane.