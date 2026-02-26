Nonostante l’enorme successo a livello globale di Spotify, il suo team di sviluppatori è alla costante ricerca di nuove soluzioni che possano garantire agli utenti un’esperienza sempre più piacevole e nelle scorse ore è arrivato un altro esempio di questo incessante impegno.

Il colosso dello streaming musicale, infatti, ha annunciato di avere avviato il rilascio di una nuova funzionalità pensata per rendere le transizioni tra i brani ancora più fluide.

Spotify introduce una novità per gli utenti Premium

Alla fine della scorsa estate Spotify ha introdotto la possibilità di creare delle transizioni personalizzate all’interno delle playlist, in modo da consentire agli utenti di avere delle progressioni ininterrotte e, soprattutto, eliminare i fastidiosi silenzi tra i brani, soluzione che secondo il colosso dello streaming è stata molto apprezzata.

Ebbene, adesso per gli utenti Premium si è alzata l’asticella, in quanto avranno la possibilità di assicurarsi che i brani nelle loro playlist si susseguano in modo ancora più fluido, ciò in quanto il servizio andrà ora a riordinare i vari brani in base alle tonalità e ai BPM (battiti al minuto).

Il team di Spotify ci tiene a mettere in evidenza che questa nuova funzionalità, chiamata Smart Reorder, richiede semplicemente la pressione di un tasto. Ecco i passaggi da seguire:

Tocca Mix su una delle tue playlist, quindi tocca Modifica per trovare Smart Reorder. Ora le tracce vengono riordinate in base a BPM e tonalità, in modo che le transizioni suonino meglio.

Se siete curiosi di avere un assaggio delle potenzialità della funzionalità delle transizioni di Spotify, potete trovare diversi esempi nell’articolo pubblicato dal colosso dello streaming.