A poco più di un mese dalla presentazione al Meta Connect 2025, gli occhiali smart Oakley Meta Vanguard sono finalmente disponibili all’acquisto in Italia.

Si tratta dell’ennesimo modello della gamma, che affianca gli Oakley Meta HTSN e i Ray-Ban Meta, rivolgendosi stavolta al pubblico degli sportivi outdoor grazie a un design che coniuga stile iconico e robustezza e all’integrazione di funzioni IA che puntano a supportare le attività sportive più intense su strada, pista o sentieri. Scopriamo tutti i dettagli.

Oakley Meta Vanguard: al via le vendite in Italia

Oakley, brand che come Ray-Ban fa parte del gruppo EssilorLuxottica, ha realizzato una nuova gamma di occhiali smart in collaborazione con Meta, chiamata Oakley Meta Vanguard, presentata nel mese di settembre e, come anticipato in apertura, disponibile all’acquisto in Italia a partire da oggi, dopo oltre un mese di periodo in pre-ordine.

Si tratta di occhiali realizzati per offrire un vantaggio competitivo agli atleti grazie all’integrazione con Garmin e Strava: abbiamo statistiche in tempo reale e avvio automatico delle riprese al raggiungimento di determinati traguardi/obiettivi, con annessa possibilità di sovrapporre le metriche al video in stile telemetria.

Questi occhiali smart offrono un’autonomia di nove ore nell’utilizzo misto (si sale a 36 ore complessive con la custodia di ricarica) e dispongono di una fotocamera centrale ultra-wide da 12 megapixel: essa permette di acquisire immagini o registrare video fino al formato 3K (a 30 fps) con stabilizzazione eccellente anche in situazioni piuttosto movimentate.

Trattandosi di occhiali pensati per gli sportivi outdoor (a proposito c’è la certificazione IP67), gli Oakley Meta Vanguard integrano altoparlanti open-ear più potenti di 6 dB e una maggiore riduzione del vento (fino a 30 miglia orarie) rispetto agli altri modelli della gamma.

Specifiche tecniche e immagini

Di seguito riportiamo le specifiche tecniche degli Oakley Meta Vanguard.

Dimensioni: 136 x 59 x 120 mm

x x Peso: 66 grammi (occhiali), 258 grammi (custodia di ricarica)

(occhiali), (custodia di ricarica) Certificazione: IP67

Lenti: Oakley Prizm

Fotocamera: ultra-grandangolare da 12 MP (campo visivo da 122°) Acquisizione immagini: 3.024 x 4.032 pixel Registrazione video: 3K @ 30 fps , 1080p @ 30/60 fps

da (campo visivo da 122°) Audio: due altoparlanti open-ear , cinque microfoni (due nella montatura e tre nell’area vicina al naso) Audio chiaro con vento fino a 30 mph

, (due nella montatura e tre nell’area vicina al naso) Memoria flash: 32 GB

Connettività: Wi-Fi 6 , Bluetooth 5.3

, Compatibilità: Android 10+ e iOS 15.2+ Dispositivi Garmin , app Strava , altre app di monitoraggio del fitness

e Autonomia: 9 ore (singola ricarica), 36 ore (con custodia di ricarica) Ricarica completa in 75 minuti

(singola ricarica), (con custodia di ricarica)

Vanguard Black con lenti PRIZM 24K

Vanguard White con lenti PRIZM Black

Vanguard Black con lenti PRIZM Road

Vanguard White con lenti PRIZM Sapphire

Prezzi degli occhiali smart Oakley Meta Vanguard

Tutti i modelli che compongono la collezione Oakley Meta Vanguard sono già in vendita anche in Italia. A prescindere dalla colorazione di montatura e lenti, il prezzo consigliato è pari a 549 euro.

L’acquisto è effettuabile dallo store online ufficiale di Meta. Stando alle informazioni riportate sulle pagine dei prodotti, le prime consegne sono previste a partire dal 28 ottobre 2025.

Prossimamente sarà possibile acquistare alcuni pezzi di ricambio: lenti sostitutive Prizm Low Light al prezzo di 76 euro, custodia di ricarica a 149 euro, naselli a 11 euro e cavo di ricarica USB-C da 1 metro a 29,99 euro.