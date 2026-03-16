Nel mercato delle telecomunicazioni le modifiche contrattuali non sono certo una novità e, come molti utenti sanno bene, gli operatori aggiornano periodicamente le condizioni delle proprie offerte per adeguarle all’andamento del mercato e ai costi di gestione delle infrastrutture. In queste ore arriva una nuova comunicazione ufficiale da parte di WINDTRE, che riguarda alcune offerte di telefonia fissa attualmente attive.

L’operatore ha infatti annunciato che a partire dal 1° giugno 2026 il costo mensile di alcune offerte di rete fissa subirà un incremento di 2 euro al mese. Si tratta di una modifica contrattuale che interesserà soltanto una parte dei clienti e che sarà comunicata in modo diretto agli utenti coinvolti.

Aumento di 2 euro al mese per alcune offerte WINDTRE di rete fissa

Secondo quanto comunicato dall’operatore, la modifica è legata alla necessità di aggiornare il posizionamento dell’offerta e continuare a garantire livelli di servizio in linea con le esigenze del mercato, che negli ultimi anni sono cresciute in modo significativo.

In concreto, dal 1° giugno 2026 il costo di alcune offerte di rete fissa WINDTRE verrà quindi aumentato di 2 euro al mese. Gli utenti coinvolti dalla modifica riceveranno una comunicazione personalizzata nel Conto Telefonico WINDTRE, attraverso la quale verranno informati in modo dettagliato della variazione delle condizioni contrattuali.

Come previsto dalla normativa vigente, in caso di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali gli utenti hanno comunque la possibilità di recedere dal contratto senza costi aggiuntivi. In base a quando stabilito dal D. Lgs. 207/2021, chi non dovesse accettare la modifica potrà recedere dai servizi WINDTRE o passare a un altro operatore, senza penali né costi di disattivazione.

Il diritto di recesso potrà essere esercitato entro il 31 maggio 2026, nel rispetto del termine di 60 giorni dalla comunicazione della modifica.

Gli utenti che non intendono accettare l’aumento dovranno inviare una comunicazione con causale Modifica delle condizioni contrattuali utilizzando uno dei seguenti canali:

raccomandata A/R all’indirizzo Wind Tre SpA – Servizio Disdette

CD Milano Recapito Baggio Casella Postale 159 – 20152 Milano

CD Milano Recapito Baggio Casella Postale 159 – 20152 Milano PEC all’indirizzo servizioclienti159@pec.windtre.it

chiamata al Servizio Clienti 159

punti vendita WINDTRE

web form presente sul sito dell’operatore

Nel caso di passaggio ad altro operatore con mantenimento del numero, sarà inoltre necessario effettuare la richiesta di migrazione direttamente con il nuovo operatore entro lo stesso termine del 31 maggio 2026.

Un aspetto importante riguarda gli utenti che hanno acquistato dispositivi associati alla linea (come modem o telefoni) tramite pagamento rateizzato. In questo caso, prima di procedere con il recesso o il passaggio ad altro operatore, il cliente potrà scegliere se continuare a pagare le rate residue secondo il piano previsto, oppure saldare tutte le rate rimanenti in un’unica soluzione. La scelta dovrà essere indicata direttamente nella comunicazione inviata all’operatore.

Gli utenti che desiderano ricevere ulteriori chiarimenti possono contattare il Servizio Clienti 159 oppure recarsi presso uno dei negozi ufficiali WINDTRE.

Come spesso accade in questi casi, il consiglio è quello di verificare attentamente la comunicazione ricevuta nel proprio Conto Telefonico, così da conoscere con precisione se la propria offerta rientra tra quelle interessate dall’aumento previsto dal 1° giugno 2026.