Da questa mattina è possibile attivare una nuova offerta Iliad per la rete fissa. È disponibile infatti la rinnovata Iliadbox con Wi-Fi 7, che aumenta di prezzo rispetto a prima ma offre un servizio aggiuntivo: vediamo in cosa consiste nello specifico, quanto costa e come attivarla direttamente online sul sito dell’operatore.

La nuova Iliadbox con Wi-Fi 7 cambia prezzo e include Cafeyn

Da oggi, 30 dicembre 2025, Iliad propone una rinnovata offerta per la rete fissa, che resterà disponibile fino alle 10:00 del 26 febbraio 2026 (salvo proroghe). La nuova versione dell’offerta fibra Iliadbox non introduce cambiamenti rilevanti per quanto riguarda la connettività: l’operatore mette a disposizione il modem Iliadbox Wi-Fi 7 in comodato d’uso, la navigazione illimitata fino a un massimo di 5 Gbps complessivi in download e 700 Mbps in upload su rete FTTH EPON (o fino a 2,5 Gbps e 1 Gbps su rete FTTH GPON), minuti illimitati di chiamate verso tutti i numeri fissi e mobili in Italia e minuti illimitati verso numeri fissi e mobili di Canada e Stati Uniti, oltre a minuti illimitati verso i numeri fissi di una lunga selezione di Paesi.

La rinnovata proposta include anche il servizio Cafeyn, che consente di leggere giornali e riviste online senza costi aggiuntivi (tra cui Gazzetta dello Sport, ELLE Italia e Panorama): l’abbonamento dà accesso a migliaia di contenuti e ha normalmente un costo di 9,99 euro al mese. È disponibile come app per Android (tramite Google Play Store) e iOS (tramite App Store) e su PC (tramite web) e offre un’ampia varietà di titoli di attualità, politica, cultura, sport e tempo libero con un catalogo in costante aggiornamento.

Oltre a quest’ultimo servizio, l’unica altra differenza rispetto alla precedente versione di Iliadbox è il prezzo mensile: il costo di attivazione rimane di 39,99 euro (una tantum), mentre il costo mensile è di 22,99 euro per chi ha già un’offerta mobile da 9,99 o 11,99 euro al mese (e pagamento automatico), oppure di 26,99 euro. All’offerta, valida come al solito “per sempre”, è possibile aggiungere il Wi-Fi Extender al costo di 1,99 euro al mese e McAfee Multi Access al costo di 2,99 euro al mese.

Naturalmente, il nuovo prezzo e la nuova offerta non comporteranno modifiche agli abbonamenti già attivi. Resta a disposizione senza cambiamenti la proposta Iliadbox Super, che a partire da 29,99 euro al mese include anche Wi-Fi Extender, Saponetta Wi-Fi con SIM dati e Antivirus. Entrambe le offerte permettono di accedere ai vantaggi di Iliadclub, iniziativa che va ad aumentare i giga a disposizione di chi sceglie di far entrare nel proprio “club” amici e familiari.

Se siete interessati all’attivazione della nuova offerta Iliadbox con Cafeyn incluso, o volete semplicemente saperne di più, potete cliccare sul link qui in basso e seguire i passaggi guidati. Vi ricordiamo che la proposta rimarrà valida fino alle 10:00 del 26 febbraio 2026, salvo proroghe.