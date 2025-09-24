TIM si prepara a lanciare una nuova proposta in collaborazione con Poste Italiane: a partire dal 29 settembre 2025, prenderà il via TIM Energia Luce e Gas powered by Poste Italiane, la nuova offerta pensata per rispondere alle esigenze di tutte le famiglie, con vantaggi esclusivi per i clienti TIM (vecchi e nuovi). Scopriamo di cosa si tratta più da vicino e come funzionerà.

TIM Energia Luce e Gas powered by Poste Italiane: come funzionano le offerte

TIM Energia Luce e Gas powered by Poste Italiane è una proposta da costruire su misura con il supporto di un consulente TIM in base agli effettivi consumi, utilizzando energia elettrica sostenibile e certificata proveniente da fonti 100% rinnovabili.

“Con TIM Energia powered by Poste Italiane, portiamo alle famiglie un servizio essenziale, facile da comprendere e da gestire e introduciamo un nuovo elemento nella nostra strategia di Customer Platform. Vogliamo dare stabilità ai costi, chiarezza nelle opzioni e attenzione alla sostenibilità, valorizzando la nostra relazione di fiducia con i clienti“, ha dichiarato Andrea Rossini, Chief Consumer, Small & Medium and Mobile Wholesale Market Officer di TIM. “Il nostro impegno è rispondere in modo integrato a tutte le esigenze dei clienti con offerta di qualità, da quelle di intrattenimento ai servizi evoluti di connettività, Intelligenza Artificiale, cloud, cybersecurity, soluzioni finanziarie e assicurative“.

Come funzioneranno le offerte? TIM Energia Luce prevede l’opzione di pagamento a rata fissa mensile, costruita su misura e calcolata partendo dai consumi dell’anno precedente. Si tratta di una soluzione studiata per offrire una spesa stabile e proteggere il bilancio familiare da eventuali oscillazioni del mercato. Dopo l’anno, la rata verrà nuovamente ricalcolata basandosi sugli effettivi consumi, con prezzo della materia prima luce fissato per singolo kWh e bloccato per 12 mesi.

TIM Energia Gas prevede invece un costo legato al prezzo variabile della materia prima indicizzato al Punto di Scambio Virtuale (PSV, che definisce il prezzo all’ingrosso), al quale si aggiunge un margine del fornitore bloccato per 12 mesi. Garantisce trasparenza e un adeguamento automatico del prezzo della materia prima alle fluttuazioni del mercato italiano. Come accennato, l’energia elettrica è al 100% proveniente da fonti rinnovabili certificate, mentre il gas viene interamente compensato per le emissioni di CO₂.

Bollette, consumi mensili e dettagli saranno naturalmente consultabili attraverso l’app MyTIM, disponibile gratuitamente su Google Play Store e App Store. Per i clienti TIM Energia sarà attivo un numero di assistenza dedicato (800.800.187).

Le promozioni di lancio di TIM Energia e Gas

Per il lancio arriveranno promozioni dedicate. I nuovi clienti che sottoscriveranno contemporaneamente TIM WiFi Casa, la TV di TIM, un’offerta mobile TIM e le offerte TIM Energia Luce e Gas potranno avere sconti fino a 190 euro per 12 mesi, che saranno ripartiti nelle rate.

Chi è già cliente TIM potrà avere uno sconto di 65 euro all’anno con l’attivazione di un’offerta solo Luce o solo Gas, oppure di 130 euro all’anno (il doppio) con l’attivazione di entrambe le forniture. I clienti che vorranno avere tutto il pacchetto di proposte TIM potranno accedere a ulteriori vantaggi attraverso le formule all inclusive, con WiFi, 5G Ultra, contenuti TIMVISION, assistenza prioritaria al 187, smartphone di ultima generazione e offerte TIM Energia.

Come detto, il lancio ufficiale avverrà il 29 settembre: sul sito ufficiale TIM saranno disponibili tutti i dettagli a tempo debito.