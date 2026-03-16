La Festa del Papà è dietro l’angolo, e per l’occasione Polaroid lancia una promozione dedicata a una delle sue fotocamere istantanee più apprezzate: l’idea è quella di consentire di catturare gli attimi e i piccoli momenti che diventano ricordi preziosi, attraverso le istantanee di Polaroid Flip.

Polaroid Flip in offerta per la Festa del Papà

Ci sono le fotografie studiate nei minimi dettagli per risultare perfette, ma poi ci sono quelle scattate al volo, anche un po’ storte o catturate in pose apparentemente “sbagliate”: in realtà, proprio queste ultime possono risultare le più “autentiche”, con immagini che smettono di essere semplici file digitali e si trasformano in preziosi ricordi da stringere tra le mani.

Secondo Polaroid sono questi istanti spontanei a restare nel tempo, quelli nei quali ci si ritrova, si ride insieme e la giornata scorre leggera, fatta di piccoli momenti. Per catturare questi ultimi, l’azienda offre Polaroid Flip, macchina fotografica istantanea con design a conchiglia, che risulta non solo un omaggio allo stile vintage, ma anche una soluzione pratica e compatta per proteggere l’ottica.

Mette a disposizione un display integrato per visualizzare l’anteprima digitale e scegliere quale scatto stampare e “mettere sul frigorifero”, un sistema a 4 lenti iperfocali, la messa a fuoco automatica sonar e un potente flash (il più potente della gamma). Risulta compatibile con l’app Polaroid per Android e iOS, che offre controlli creativi ottimizzati e la possibilità di condividere gli scatti.

Per la Festa del Papà, vengono proposte in sconto sia la versione standard, sia la versione Bundle Film, che include un pacchetto di pellicole e che risulta dunque già completa e pronta all’uso. Dal 15 marzo al 5 aprile 2026 è possibile acquistare Polaroid Flip in offerta in entrambe le colorazioni (nera e bianca) a 179,99 euro invece di 219,99, e la versione Polaroid Flip Bundle Film con pellicola a 184,99 euro invece di 224,99.