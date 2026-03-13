Mentre è impegnata nella causa legale contro il Pentagono, Anthropic ha annunciato la creazione di un nuovo istituto di ricerca interno dedicato allo studio degli effetti dell’intelligenza artificiale sulla società. L’iniziativa si chiama Anthropic Institute e nasce con l’obiettivo di analizzare le conseguenze su larga scala dello sviluppo delle tecnologie AI. Il progetto riunisce tre team di ricerca già presenti all’interno dell’azienda e punta ad affrontare alcune delle questioni più discusse legate alla diffusione di questi sistemi, tra cui l’impatto sull’occupazione e sull’economia, i potenziali rischi per la sicurezza e il modo in cui i criteri e le regole con cui vengono progettati i modelli di intelligenza artificiale potrebbero, nel tempo, influenzare il modo in cui la società interpreta le informazioni e prende decisioni.

Il ruolo dell’intelligenza artificiale (e delle persone)

Anthropic ha comunicato che il nuovo istituto studierà anche il tema del controllo umano sui sistemi sempre più avanzati. L’idea è quella di sviluppare ricerche che possano contribuire al dibattito pubblico e politico sul ruolo dell’intelligenza artificiale nel lungo periodo, andando oltre gli aspetti puramente tecnologici legati allo sviluppo dei modelli.

La nascita dell’Anthropic Institute è accompagnata da alcuni cambiamenti nella struttura dirigenziale dell’azienda. Il cofondatore Jack Clark guiderà il nuovo centro di ricerca assumendo il ruolo di responsabile delle iniziative di beneficio pubblico. Clark lascia quindi la posizione che ricopriva da oltre cinque anni come responsabile delle politiche pubbliche. Il team che si occupa di relazioni istituzionali e regolatorie passerà invece sotto la guida di Sarah Heck, in precedenza responsabile degli affari esterni.

Anthropic ha inoltre confermato l’apertura del nuovo ufficio a Washington. La presenza nella capitale statunitense consentirà all’azienda di seguire più da vicino le discussioni politiche e normative che riguardano l’intelligenza artificiale. Il team di public policy continuerà a lavorare su temi strategici che comprendono la sicurezza nazionale, le infrastrutture tecnologiche necessarie allo sviluppo dell’AI, le esigenze energetiche dei nuovi sistemi e il ruolo delle democrazie nella guida dell’innovazione nel settore.

Perché studiare l’impatto sociale dell’intelligenza artificiale

Lo studio degli effetti dell’intelligenza artificiale sulla società sta diventando un tema sempre più centrale nel dibattito internazionale. Anche se spesso, a livello mediatico, prevale una narrazione catastrofistica sull’AI. Sistemi basati sull’intelligenza artificiale sono già utilizzati in numerosi ambiti della vita quotidiana, dalla selezione dei candidati per un lavoro agli strumenti che suggeriscono contenuti online, fino alle applicazioni in campo sanitario, finanziario e nella pubblica amministrazione. Analizzare come vengono progettati questi sistemi e quali effetti possono generare nel lungo periodo è considerato fondamentale per evitare distorsioni, bias o conseguenze inattese.

L’intelligenza artificiale è una realtà tecnologica ancora agli inizi con la quale, salvo rivoluzioni al momento inimmaginabili, dovremo convivere nei prossimi anni. Capirne di più è sicuramente il modo migliore per poterla e saperla davvero controllare.