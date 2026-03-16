La Festa delle Offerte di Primavera di Amazon sta volgendo al termine, e si concluderà proprio oggi, 16 marzo. Curiosi di scoprire le proposte più popolari di queste ultime ore? Vediamo insieme quali sono gli sconti più apprezzati di oggi, 16 marzo, naturalmente per quanto riguarda la tecnologia: ecco i bestseller del momento.
Le offerte bestseller dell’ultimo giorno su Amazon: ecco le proposte più popolari di oggi
Come ormai saprete, la Festa delle Offerte di Primavera 2026 di Amazon si concluderà alle 23:59 di oggi, lunedì 16 marzo: mentre ci avviciniamo alla chiusura, il sito sta continuando a proporre migliaia di sconti in tante categorie, tra cui elettronica, abbigliamento, casa, giardino e giocattoli, con il coinvolgimento di diversi grandi marchi. A differenza del Prime Day o della Festa delle Offerte Prime di Amazon, le offerte sono in questo caso generalmente valide per tutti (a meno di ribassi specifici), anche se l’abbonamento riserva comunque i suoi vantaggi (e a volte qualche sconto anticipato).
L’iniziativa è partita alla mezzanotte del 10 marzo, e in queste ultime ore possiamo fare un ulteriore bilancio e scoprire insieme le offerte più popolari dell’ultimo giorno, e quindi gli sconti più apprezzati e i prodotti più venduti di oggi. I prezzi riportati qui in basso sono quelli attuali, e potrebbero dunque essere superiori rispetto a quelli attivi nelle scorse ore. In ogni caso, tante delle proposte risultano tuttora valide (scorte permettendo). Anche oggi a dominare è la categoria smart home, con tanti prodotti per la casa intelligente.
Offerte smartphone bestseller
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Apple iPhone 17 Pro Max 256 GB: display 6,9'', ProMotion fino a 120Hz, chip A19 Pro, autonomia mai vista su iPhone, sistema di fotocamere Pro Fusion, fotocamera frontale Center Stage; Blu profondo
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-4%
Apple iPhone 17 Pro 256 GB: display 6,3'', ProMotion fino a 120Hz, chip A19 Pro, autonomia senza precedenti, sistema di fotocamere Pro Fusion con fotocamera frontale Center Stage; Blu profondo
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-7%
Apple iPhone 17 256 GB: display 6,3'' con ProMotion, chip A19, fotocamera frontale Center Stage per selfie di gruppo più facili, più resistenza ai graffi, un giorno intero di batteria; Lavanda
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-8%
Apple iPhone 17 256 GB: display 6,3'' con ProMotion, chip A19, fotocamera frontale Center Stage per selfie di gruppo più facili, più resistenza ai graffi, un giorno intero di batteria; Bianco
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-8%
Apple iPhone 17 256 GB: display 6,3'' con ProMotion, chip A19, fotocamera frontale Center Stage per selfie di gruppo più facili, più resistenza ai graffi, un giorno intero di batteria; Azzurro nebbia
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-8%
Apple iPhone 17 256 GB: display 6,3'' con ProMotion, chip A19, fotocamera frontale Center Stage per selfie di gruppo più facili, più resistenza ai graffi, un giorno intero di batteria; Nero
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-22%
Apple iPhone 16 128 GB: Telefono 5G con Controllo fotocamera, chip A18 e tanta autonomia in più. Compatibile con AirPods; Nero
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-13%
Apple iPhone 16e 128 GB: progettato per Apple Intelligence, con chip A18, un’autonomia grandiosa, fotocamera Fusion da 48MP e display Super Retina XDR 6,1''; Nero
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-34%
Google Pixel 9a – Smartphone Android sbloccato con fotocamera AI, batteria che dura tutto il giorno e funzioni di sicurezza avanzate – nero ossidiana, 128GB
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Samsung Galaxy A56 5G Android Smartphone 8GB RAM AI Display 6.7'' Super AMOLED Fotocamera 50MP 5.000 mAh (Graphite)
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-25%
Samsung Galaxy A36 5G, Smartphone con Funzioni intelligenti, Display Super AMOLED 6.7'', 6GB RAM, 128GB, Camera 50MP, Batteria 5.000 mAh, IP67, Awesome Lavender
Offerte smart home bestseller
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-21%
DREAME A2 1200 Tosaerba robotico – Connessione wireless senza RTK, per 1200 m², LiDAR 3D a 360° e visione AI, capacità di salita fino al 50% (26,5°), taglio di precisione EdgeMaster da 5 cm
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-19%
DREAME Matrix10 Ultra Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti, Superamento Ostacoli 8 cm, Aspirazione 30.000Pa, Auto-svuot/Riemp, Autopulizia Moci, 0 Grovigli, Rileva 240+ Ostacoli, Controllo Vocale
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-44%
roborock Saros Z70 Robot Aspirapolvere con Braccio Meccanico OmniGrip, 7,98 cm Ultrasottile, 22.000 Pa, Tecnologia FlexiArm Riser, Telaio AdaptiLift, Stazione Multifunzionale 4.0, Hello Rocky, Nero
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-44%
roborock Saros Z70 Robot Aspirapolvere con Braccio Meccanico OmniGrip, 7,98cm Ultrasottile, 22.000Pa, Tecnologia FlexiArm Riser, Telaio AdaptiLift, Stazione Multifunzionale 4.0, Hello Rocky, Argentato
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-40%
DREAME Aqua10 Ultra Roller Complete Robot Aspirapolvere, Autopulizia Rullo, Supera Ostacoli da 8cm, Auto-Svuotamento, Aspirazione 30.000 Pa, Evita Oltre 240 Oggetti, Controllo Vocale Intelligente,Nero
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-40%
DREAME Aqua10 Ultra Roller Complete Robot Aspirapolvere, Autopulizia Rullo, Supera Ostacoli da 8cm, Auto-Svuotamento, Aspirazione 30.000 Pa, Evita Oltre 240 Oggetti, Controllo Vocale Intelligente
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-40%
DREAME Aqua10 Ultra Track Complete Robot Aspirapolvere, Lavaggio 45 °C, Supera Ostacoli di 6 cm, Auto-pulizia Mocio, Aspirazione da 19.500 Pa, 0 Grovigli, Evita Oltre 240 Oggetti, Controllo Vocale
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-40%
DREAME Aqua10 Ultra Roller Complete Robot Aspirapolvere, Autopulizia Rullo, Supera Ostacoli da 8cm, Auto-Svuotamento, Aspirazione 30.000 Pa, Evita Oltre 240 Oggetti, Controllo Vocale Intelligente,Nero
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-40%
DREAME Aqua10 Ultra Roller Complete Robot Aspirapolvere, Autopulizia Rullo, Supera Ostacoli da 8cm, Auto-Svuotamento, Aspirazione 30.000 Pa, Evita Oltre 240 Oggetti, Controllo Vocale Intelligente
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-40%
DREAME Aqua10 Ultra Track Complete Robot Aspirapolvere, Lavaggio 45 °C, Supera Ostacoli di 6 cm, Auto-pulizia Mocio, Aspirazione da 19.500 Pa, 0 Grovigli, Evita Oltre 240 Oggetti, Controllo Vocale
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-43%
roborock Saros 10R Robot Aspirapolvere, 7,98 cm, Antigroviglio, Telaio AdaptiLift, Rimozione Automatica dei Moci, Pulizia degli Angoli e dei Bordi, Stazione Multifunzionale 4.0, Hello Rocky
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-11%
MOVA LiDAX Ultra 800 Robot Tagliaerba Senza Filo Perimetrale, Consigliato 800 m², Mappatura Automatica senza RTK con LiDAR 3D 360° e Visione IA, Taglio Bordi 5 cm, Percorso a U Efficace
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-29%
Mova Z60 Ultra Roller Complete Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, 28000Pa, Dotato di Lavaggio HydroForce, Tecnologia AutoShield, Telaio LiftPro, Sistema StepMaster 2.0, Lavaggio con DuoSolution
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-35%
roborock Qrevo Curv 2 Pro Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti, 25000 Pa, Zero-Grovigli, Acqua 100°C, Autopulente, Evita Ostacoli, Asciugatura Auto, per Peli di Animali Domestici
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-6%
DREAME L50 Pro Ultra Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, Auto-svuotamento e Pulizia dei Moci, Rilevamento ostacoli, Navigazione a 360°, Aspirazione da 19.500 Pa, Doppia spazzola Antigroviglio
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-38%
ECOVACS X11 OMNICYCLONE Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, BLAST e 19.500 Pa, Boost di Potenza Ultrarapido, OZMO ROLLER 2.0, Altezza Massima di Salita di 4 cm, Rullo Esteso, Svuotamento Automatico
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Gardena 15005-47 Robot Tagliaerba Sileno City fino a 300 m² di Prato, Pendenza fino al 35%, Altezza di Taglio 20-50 Mm, Controllo Tramite Bluetooth App, Protezione Antifurto
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-15%
Tineco Floor One S9 Artist Steam Pro Lavapavimenti a Vapore 2-in-1 Tecnologia con Display LCD HyperSteam a 160℃ con Tecnologia, Fino a 90 minuti di autonomia Design DualBlock anti-groviglio
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-30%
DREAME Aqua10 Roller Robot aspirapolvere con lavaggio AquaRoll, protezione del rullo per la cura di tappeti e moquette, superamento degli ostacoli di 6 cm, auto-svuotamento, aspirazione da 30.000 Pa
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roborock QV 35A Set Robot Aspirapolvere, Antigroviglio, 8000Pa, Panno Sollevabile, Autolavaggio, Asciugatura ad Aria, Stazione Tutto in Uno, Evitare Ostacoli, Strategie di Pulizia dei Tappeti, Nero
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NARWAL Freo Z10 Pro Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, 18500Pa, CarpetFocus2.0, DualFlow2.0 Anti-groviglio di Peli, Mop Estensibile, Navigazione Radar LDS, Acqua Calda a 75℃, Autopulizia e Asciugatura
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-40%
MOVA 600 Robot Tosaerba Senza Filo Perimetrale, Mappatura 360° 3D LiDAR Fino a 600 m², Superamento Ostacoli Intelligente, Controllo via App, Taglio a U, Silenzioso, Allarmi di Sicurezza
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-33%
DREAME L40s Pro Ultra Robot Aspirapolvere, Auto-pulizia moci, Aspirazione 19.000 Pa, Spazzola antigroviglio, Estensione Moci e Spazzola Laterale per Angoli, evita oltre 180 oggetti, Controllo Vocale
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-5%
XIAOMI Robot Vacuum 5 Pro - Robot Aspirapolvere Lavapavimenti Intelligente,vacuum cleaner con Videocamera HD 5MP Supporto per chiamate unidirezionali,20.000 Pa,Radar intelligent
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-31%
NARWAL Freo Z10 Ultra, Robot Aspirapolvere, Potenza di Aspirazione 18000 Pa, Estensione Mocio Dinamica, Sistema Anti-aggrovigliamento, Pulizia Intelligente con Separazione Umido e Secco
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-15%
NARWAL Freo Z10 Ultra, Robot Aspirapolvere, Potenza di Aspirazione 18000 Pa, Estensione Mocio Dinamica, Sistema Anti-aggrovigliamento, Pulizia Intelligente con Separazione Umido e Secco
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-26%
Tineco FLOOR ONE S7 Stretch Steam Lavapavimenti Aspirapolvere a Vapore Senza Fili, 140℃ HyperSteam, 180° Posizione Piana, Design Anti-Ingroppamento, Auto-pulizia FlashDry, Fino a 80 min di autonomia
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-55%
ECOVACS DEEBOT T80 OMNI Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, 18.000 Pa, Spazzola OZMO ROLLER, ZeroTangle 3.0, Lavaggio Mocio con Acqua Calda a 40-75 °C, Asciugatura ad Aria Calda, Bianco
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-58%
Mova Z50 Ultra Robot Aspirapolvere Lavapavimenti con Mappatura, 19000 Pa, con Mocio a Rullo, Forza di lavaggio da 18N, Rilevamento AI dello Sporco,Pulizia Moci con Acqua Calda a 75℃, Nero
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-37%
Tineco Floor One S9 Artist Aspirapolvere Lavapavimenti, Aspirazione di 22000 Pa, 360° SmoothDrive, Anti-Tangle, Auto-Pulizia Flashdry a 85°C, 50 Minuti di Autonomia, 180° Lay-Flat
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-22%
DREAME H15 Pro Heat Aspirapolvere Lavapavimenti, Lavaggio 85 °C, Braccio Robotico IA GapFree, RGB, Aspirazione 22.000 Pa, 0 Grovigli,Lavaggio Spazzola 100 °C,Asciugatura 5 Min 90 °C,Navigazione e App
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-42%
roborock Qrevo S5V Robot Aspirapolvere, Aspirazione 12000Pa, Doppia Spazzola Anti-Groviglio, Prevenzione Intelligente Degli Ostacoli, Doppia Spazzola Rotante Sollevabile, Nero (Nero)
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-42%
roborock Qrevo S5V Robot Aspirapolvere, Aspirazione 12000Pa, Doppia Spazzola Anti-Groviglio, Prevenzione Intelligente Degli Ostacoli, Doppia Spazzola Rotante Sollevabile, Nero (Bianco)
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-30%
DREAME L10s Ultra Gen 3 Kit Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti, Aspirazione da 25.000 Pa, Spazzola Laterale e Moci Estensibili,Stazione di Pulizia Automatica All-in-One,Controllo Vocale e tramite App
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-20%
ECOVACS DEEBOT T50 PRO OMNI Gen2 Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, (Migliorato da T30 PRO), 21000 Pa, Spazzola Laterale Estensibile e Lavapavimenti, Aggiunta Automatica Soluzione Detergente
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-20%
ECOVACS DEEBOT T50 PRO OMNI Gen2 Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, (Migliorato da T30 PRO), 21000 Pa, Spazzola Laterale Estensibile e Lavapavimenti, Aggiunta Automatica Soluzione Detergente, Nero
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-53%
EUREKA J15 Ultra Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, Potente Aspirazione 19.000 Pa, Lavaggio Mocio ad Acqua Calda a 75℃, Mappatura con AI, Pulizia Avanzata dei Bordi, Stazione Autopulizia
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-42%
DREAME H15 Pro Aspirapolvere Lavapavimenti, Braccio robotico AI DescendReach GapFree, Aspirazione da 21.000 Pa, 0 grovigli, Lavaggio spazzola a immersione a 100 °C, Asciugatura in 5 min a 90°C
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-45%
roborock QV 35A Set Robot Aspirapolvere, Antigroviglio, 8000Pa, Panno Sollevabile, Autolavaggio, Asciugatura ad Aria, Stazione Tutto in Uno, Evitare Ostacoli, Strategie di Pulizia dei Tappeti, Bianco
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-20%
Tineco Floor ONE S7 Stretch Ultra Lavapavimenti aspirapolvere senza fili, ad umido e a secco, Design reclinabile a 180°zero grovigli, 50 minuti di autonomia, auto-pulizia FlashDry a 85°C
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-18%
Tineco FLOOR ONE S6 Stretch Steam Aspirapolvere e lavapavimenti a vapore, Pulizia a vapore ad alta temperatura 160℃, Posizione piatta a 180°, Auto-pulizia FlashDry, Cavo lungo 8,3 m
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-6%
DREAME L10s Ultra Gen 2 Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti con MopExtend RoboSwing, Aspirazione 10.000 Pa, Stazione Base Automatica, 32 Livelli di Acqua,Batteria da 240 Min
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-19%
DREAME H14 Pro Lavapavimenti Senza Filo, Design Piatto a 180°, Cura Della Spazzola a 60 °C, Aspirazione da 18.000 Pa,Asciugatura in 5 min, Dosaggio Automatico del Detergente, Controllo Tramite App
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-23%
Rowenta X-Clean 5, Lavapavimenti Senza Fili, Aspira e Lava fino a 50 Minuti, Tecnologia Smart, Autopulizia e Asciugatura a 60°, con Assistente Vocale e Accessori Inclusi, Colore Nero Gama, GZ5555
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-30%
Xiaomi Robot Vacuum X20+, Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, Stazione Smart All-in-one, Aspirazione 6.000 Pa, Navigazione Laser 3D, Lavaggio e Pulizia Pavimenti con Doppio Panno Rotante, Controllo App
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-23%
Reolink 4K Telecamera da Esterno con SIM 4G LTE, Batteria e Pannello Solare, Auto-Tracking, 355° Pan/90° Tilt, Doppio Obiettivo, Zoom Ibrido 6X, Visione Notturna a Colori, Alexa & Cloud, TrackMix LTE
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-12%
TP-Link Deco X3000-5G Router con Sim, 5G Mesh WiFi 6, AX3000Mbps Dual Band, Modem Ultraveloce con Velocità Fino a 3.4 Gbps, Porta WAN/LAN da 2.5 Gbps, Alexa, Plug&Play
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-23%
roborock Q10 S5+ Set Robot Aspirapolvere con Stazione, 10.000Pa, Panno Sollevabile, Pulizia VibraRise 2.0(3000 volte/min), Anti-groviglio, Evitamento degli Ostacoli, Strategie dei Tappeti, APP, Nero
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-8%
roborock Q10 S5+ Set Robot Aspirapolvere con Stazione, 10.000Pa, Panno Sollevabile, Pulizia VibraRise 2.0(3000 volte/min), Anti-groviglio, Evitamento degli Ostacoli, Strategie dei Tappeti, APP, Bianco
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-23%
Tineco FLOOR ONE STRETCH S6 aspirapolvere a secco e umido, inclinazione fino a 180°, design compatto 13 CM autopulente e con asciugatura veloce a 70°C, pulizia dei bordi su ambo i lati
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-26%
Tineco FLOOR ONE S6 Stretch Lite Aspirapolvere e Liquidi, Piatto a 180°, Design Compatto da 13 cm, Autopulente, Lunga Durata, Pulizia dei Bordi su Entrambi i Lati, Flessibilità di Pulizia Migliorata
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-33%
ECOVACS WINBOT MINI Robot Lavavetri, Design Compatto, Doppi Ugelli con Spruzzo Ultrasonico, Sistema di Protezione a 9 Fasi, Pianificazione Intelligente del Percorso, 3 Modalità di Pulizia
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-26%
DREAME H12 Pro FlexReach Aspirapolvere Lavapavimenti, Design Piatto a 180°, 5 Min di Asciugatura, Aspirazione da 18.000 Pa, Pulizia a caldo a 90 °C, 50 Min di pulizia continua
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-29%
Tineco FLOOR ONE i6 Stretch, Aspirapolvere e Lavapavimenti 2 in 1, 20 000Pa, Design Piatto 180°, Anti-Groviglio, Autopulente, Asciugatura 85℃, 40 Min Autonomia, Batteria Pouch Cell
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-43%
roborock Q10 S5 Set Robot Aspirapolvere, 10.000Pa, Panno Sollevabile, Pulizia VibraRise 2.0(3000 volte/min), Anti-groviglio, Evitamento degli Ostacoli, Strategie dei Tappeti, Controllo APP, Nero
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-43%
Tineco FLOOR ONE i5 Stretch Aspirapolvere Lavapavimenti, 20000Pa Potente, Aspira e Lava Insieme, Design Piatto 180°, Anti-Groviglio, Pulizia Bordi, Autonomia 30 Min, Serbatoi Capienti
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-25%
EZVIZ CP5 Videocitofono WiFi con Schermo Touch Screen a Colori da 7'', Visione Notturna 1080p e Audio Bidirezionale, Citofono con Sblocco Remoto, Dual Band, Design Sottile
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-24%
BTICINO SXW8002 Termostato WiFi Smarther2 with Netatmo, Termostato Caldaia da Incasso, Controllo anche da Remoto con App, Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit, Programmabile, Risparmio Energetico
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-72%
LEFANT M330Pro Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti con Mappatura, 5000Pa, Navigazione dToF, Evitamento PSD, Senza Grovigli, Riconoscimento Tappeti, App WiFi Alexa, Ideale per Tappeti e Pavimenti Duri
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-20%
LEVOIT Purificatore d'Aria per Allergie e PM2.5, Filtro HEPA, Guarda Qualità dell'Aria, Contro 99,97% dei Acari Polveri Pollini Odori Muffe, CADR 258m³/h, 54m², 24dB Modalità di Sonno e Auto
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-76%
LEFANT M1 Robot Aspirapolvere Lavapavimenti con Mappatura Laser dToF, Doppia Spazzola Laterale, 5500Pa, Batteria 4000mAh 200 Min, Controllo APP Alexa Google, Design Slim per Case Moderne, Grigio
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EZVIZ CB8 Lite 2K+ Telecamera WiFi Esterno con Pannello Solare, PTZ 360° AOV, Rilevamento di Persone/Veicoli, Audio Bidirezionale, Visione Notturna a Colori, Difesa Attiva
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Rilevatore FumoWiFi, Rilevatore Fumo con Batteria Sostituibile, Pulsante di silenzio, Funzione di auto-controllo, Conforme allo standard EN 14604 (3pacco wifi)
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EZVIZ CP2 Spioncino Digitale a Batteria 1080P con Schermo a Colori da 4,3'', Visione Grandangolare a 146°, Batteria Ricaricabile da 2200 mAh, WiFi 2.4 GHz, NO Rilevamento di Movimento, Colore Argento
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-11%
Tapo C510W Telecamera WiFi da esterno 2K 3MP, visione a 360°, visione notturna a colori, telecamera di sorveglianza IP, sensore di movimento, impermeabile IP65, audio bidirezionale, Alexa
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-50%
Tapo C220 Telecamera Wi-Fi Interno 2K 4MP QHD, Videocamera Sorveglianza, 360º Horizontal, Panoramica e iInclinazione, Visione Notturna, MicroSD fino a 512GB, Alexa, Google Assistant
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-37%
Tapo C200 Telecamera Wi-Fi Interno FHD, Videocamera sorveglianza, Visione Notturna, 360° Visuale, Audio Bidirezionale, Rilevamento di movimento e notifiche, Allarme acustico e luminoso integrato
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-27%
Tapo P125M Matter Presa Smart Italiana, Monitoraggio Energia, WiFi Intelligente Smart Plug, Compatibile con Alexa e Google Home, Controllo Vocale e Remoto, Tempo di Preselezione
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Tapo L530E Lampadina WiFi Intelligente LED Smart Multicolore, E27, Compatibile con Alexa e Google Home, 806 lumen, 9W(Equivalente 60 W), Controllo Remoto tramite APP
Offerte PC e informatica bestseller
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Apple MacBook Pro Portatile con chip M5 Max, CPU 18 core e GPU 32 core: progettato per l’AI, display Liquid Retina XDR da 14,2'', 36GB di memoria unificata, 2 TB SSD, Wi Fi 7; color Nero siderale
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PC Gaming Ryzen 7 9800X3D 8x 5,2 GHz, 64 GB di RAM DDR5, SSD M.2 da 2TB, Nvidia RTX 5070 Ti 16GB, Scheda madre B850 con Wi-Fi, Windows 11 Pro
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Apple MacBook Pro Portatile con chip M5 Pro, CPU 15 core e GPU 16 core: progettato per l’AI, display Liquid Retina XDR da 14,2'', 24GB di memoria unificata, 1 TB SSD, Wi Fi 7; color Nero siderale
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Apple MacBook Pro Portatile con chip M5, CPU 10 core e GPU 10 core: progettato per l’AI, display Liquid Retina XDR da 14,2'', 32GB di memoria unificata, 1 TB SSD, Wi Fi 7; color Nero siderale
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acer Predator Helios Neo 16S AI PHN16S-71-976U Notebook Gaming, NVIDIA GeForce RTX 5070 8 GB GDDR7, Intel Core Ultra 9 275HX, RAM 32 GB DDR5, 2 TB SSD, Display 16'' OLED 240 Hz DDS, Windows 11 Home
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acer Predator Helios Neo 16 AI PHN16-73-91XB Notebook Gaming, NVIDIA GeForce RTX 5070 8 GB GDDR7, Intel Core Ultra 9 275HX, RAM 32 GB DDR5, 1 TB SSD, Display 16'' WQXGA 240 Hz DDS, Windows 11 Home
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-9%
Apple iPad Pro 13'' (M5): Ultra Retina XDR, Vetro standard, 512 GB, Wi-Fi, fotocamere frontale e posteriore da 12MP, scanner LiDAR, un giorno di batteria – Nero siderale
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-10%
Apple Mac mini Computer desktop con chip M4 Pro, CPU 12-core e GPU 16-core): 24 GB di memoria unificata, 512 GB di archiviazione SSD, Gigabit Ethernet. Compatibile con iPhone/iPad
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-26%
msi Katana 17 HX B14WGK-018IT, Notebook Gaming 17.3'' QHD 240Hz, Intel i7-14650HX, Nvidia RTX 5070 8GB GDDR7, 16GB DDR5 5600MHz, 1TB SSD PCIe4, WiFi 6E, Win 11 Home [Layout e Garanzia ITA]
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ASUS Vivobook 16 V3607VH#B0DXQCV4JB, Notebook con NVIDIA RTX 5050, Monitor da 16'' Anti-glare, 144Hz, Processore Intel® Core™ 7 240H, RAM 16GB, 1TB SSD, Windows 11 Home, Nero
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Apple MacBook Air 13'' con chip M5: progettato per l’AI, display Liquid Retina da 13,6'', 16GB di memoria unificata, 512 GB di archiviazione SSD, 10 CPU, 8 GPU, Wi Fi 7 – Mezzanotte
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-11%
Apple Mac mini Computer desktop con chip M4, CPU 10-core e GPU 10-core): 24 GB di memoria unificata, 512 GB di archiviazione SSD, Gigabit Ethernet. Compatibile con iPhone/iPad
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-21%
msi Cyborg 15 B2RWFKG-077IT, Notebook Gaming 15.6'' FHD 144Hz, Intel Core 7 240H, Nvidia RTX 5060 8GB GDDR7, 16GB RAM DDR5 5600MHz, 1TB PCIe4, WiFi 6E, Win 11 Home [Layout e Garanzia ITA]
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-12%
Apple Portatile MacBook Air 13'' con chip M4 (2025): progettato per Apple Intelligence, display Liquid Retina da 13,6'', 16GB di memoria unificata, 256GB di archiviazione SSD, Touch ID; Mezzanotte
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ASUS ROG Xbox Ally X RC73XA, Console Gaming, AMD Ryzen Z2 Extreme, RAM 24GB, 1TB SSD PCIE, Display touchscreen da 7'' a 120Hz, Impulse Trigger, Windows 11 Home, Nero
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-38%
LG StanbyME 2 27LX6TDGA, Schermo Portatile Touchscreen 27'' Orientabile, Monitor Touch con Base a Stelo con Rotelle, Batteria Integrata 4 ore, Wi-Fi, webOS, Dolby Vision, Dolby Atmos, HDMI, USB-C 2025
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-6%
Lenovo IdeaPad 5 (2 in 1) Notebook - OLED Touch 14'' WUXGA (1920x1200), Intel Core i5-13420H, 16GB RAM, 512GB SSD, Intel UHD Graphics, WiFi 6, Windows 11H, Digital Pen 2 inclusa - Cosmic Blue
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Apple MacBook Neo 13'' con chip A18 Pro: progettato per l’AI e Apple Intelligence, display Liquid Retina, 256GB di archiviazione SSD, videocamera FaceTime HD a 1080p – Indaco
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Apple MacBook Neo 13'' con chip A18 Pro: progettato per l’AI e Apple Intelligence, display Liquid Retina, 256GB di archiviazione SSD, videocamera FaceTime HD a 1080p – Rosa pastello
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-18%
Samsung Galaxy Book4, 3 anni di garanzia, Processore Intel Core 5, 16GB RAM, 512GB, Laptop 15.6'' LED IPS Full HD, Windows 11 Home, Gray [Versione Italiana]
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-18%
Apple Mac mini Computer desktop con chip M4, CPU 10-core e GPU 10-core): 16 GB di memoria unificata, 256 GB di archiviazione SSD, Gigabit Ethernet. Compatibile con iPhone/iPad
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Lenovo IdeaPad Slim 3 Notebook 15.3'' IPS WUXGA (1920x1200), Intel Core i5-13420H, RAM 16GB, 1TB SSD, Windows 11 Home, WiFi 6 - Luna Grey
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ASUS Vivobook 15 F1504VA, Notebook con Monitor da 15.6'' Anti-glare, 60Hz, Intel® Core™ 7 150U, RAM 16GB, 512GB SSD, Win11 Home, Blu
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Samsung Memorie MZ-VAP4T0BW 9100 PRO SSD Interno da 4TB, PCIe 5.0 x4, NVMe 2.0, SSD Progettato per Professionisti e Gamer, Compatibile con PC e Playstation 5
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MSI Modern 15 F13MG-074IT, Notebook 15.6” FHD 60Hz, Intel Core i5-1335U, Intel Iris Xe, 16GB RAM DDR4 3200MHz, 512GB SSD PCIe4, WiFi 6E, Win 11 Home [Layout e Garanzia ITA]
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Samsung Galaxy Tab S10 FE, 3 anni di garanzia, Android Tablet, Display 10.9'' LCD, Wifi, RAM 8GB, 128GB, 8.000 mAh, S Pen, Android 15, IP68, Gray [Versione italiana]
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CORSAIR VENGEANCE RGB DDR5 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL36 AMD EXPO Intel XMP iCUE Memoria Compatibile per Computer - Grigio (CMH32GX5M2E6000Z36)
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CORSAIR VENGEANCE DDR5 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL36 AMD EXPO Intel XMP iCUE Memoria Compatibile per Computer - Grigio (CMK32GX5M2E6000Z36)
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Apple iPad con chip A16: display Liquid Retina da 11'', 128 GB, Wi Fi 6, fotocamera frontale e posteriore da 12MP, Touch ID, autonomia di un giorno intero di batteria — Rosa
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Apple iPad con chip A16: display Liquid Retina da 11'', 128 GB, Wi Fi 6, fotocamera frontale e posteriore da 12MP, Touch ID, autonomia di un giorno intero di batteria — Azzurro
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Apple iPad con chip A16: display Liquid Retina da 11'', 128 GB, Wi Fi 6, fotocamera frontale e posteriore da 12MP, Touch ID, autonomia di un giorno intero di batteria — Argento
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Samsung Galaxy Tab A11+, Tablet Android, WiFi, 8GB RAM, 256GB, 11.0'' 90Hz Display, Silver [Versione Italiana]
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Samsung Galaxy Tab A11+, Tablet Android, WiFi, 6GB RAM, 128GB, 11.0'' 90Hz Display, Silver [Versione Italiana]
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Lenovo Idea Tab Tablet - Display 11'' 2.5K (2560x1600) 90Hz, Processore Mediatek Dimenity 6300, RAM 8GB, Memoria 128GB, WiFi 5, Tablet Android 15, Tab Pen inclusa - Polar Blue
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SanDisk 1TB Extreme SSD portatile, Unità a stato solido NVMe esterna, fino a 1050 MB/s, USB-C, USB 3.2 Gen 2x2, Indice di protezione IP65 per la resistenza ad acqua e polvere, Nero
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LG 27U411A Monitor 27'' Full HD IPS, HDR 10, 120Hz, 1ms MBR, HDMI, D-Sub (VGA), Uscita cuffie, 1920x1080, sRGB 99%, Schermo Antiriflesso, Flicker Safe, Reader Mode, Nero
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Anker Hub USB C 8 in 1 100W Adattatore PowerExpand, 100W Power Delivery, 4 K 60 Hz, HDMI, 10 Gbps USB C e 2 porte USB A, Porta Ethernet, Micro SD e SD, per MacBook Pro e Altro
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Kensington K72369EU Mouse Pro Fit, Mouse Ottico di Dimensioni Standard, con Cavo, 5 Pulsanti e Design Ergonomico per Destrorsi, Connessione Plug & Play, Compatibile con Windows e MacOS, Nero
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Logitech K120 Tastiera con Cavo per Windows, USB Plug-and-Play, Dimensioni Standard, Resistente agli Schizzi, Barra Spaziatrice Curva, Compatibile con PC, Laptop, Layout Italiano QWERTY - Nero
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Logitech M240 Silenzioso Bluetooth Mouse, Wireless, Compatto, Portatile, Smooth Tracking, durata batteria 18 mesi, per Windows, macOS, ChromeOS, Compatibile PC, Mac, Laptop, Tablet - Grafite
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Logitech M185 Mouse Wireless, 2,4 GHz con Mini Ricevitore USB, Durata Batteria di 12 Mesi, Tracciamento Ottico 1000 DPI, Ambidestro, Compatibile con PC, Mac, Laptop - Grigio
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DJI Osmo Pocket 3 Creator Combo, fotocamera digitale con CMOS da 1'' e video 4K/120fps, stabilizzazione a 3 assi, tracciamento volti/oggetti, messa a fuoco rapida, microfono incluso, vlog camera
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Haier QLED 4K UHD 50'' Smart TV, Google TV, Dolby Audio, HDR 10, Telecomando Smart, Google Assistant, Bluetooth 5.1, Gaming 120Hz, USB 2.0, DBX TV, HDMI 2.1 x 4 [2025], 6 Mesi DAZN inclusi
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DJI Mini 4K, drone per adulti, fotocamera 4K HD, < 249 g, stabilizzatore 3 assi, trasmissione video 10 km, return automatico, resistenza al vento, 1 batteria per tempo di volo 31', volo intelligente
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XIAOMI TV F 32, 32 pollici (81 cm), HD, Smart TV, Fire TV,Triple Tuner DVB-C/S/S2/T/T2, Dolby Audio, DTS Virtual:X, DTS-HD, Controllo Vocale Alexa, Compatibile con Apple AirPlay
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Questi erano dunque i bestseller dell’ultimo giorno di Festa delle Offerte di Primavera di Amazon. Le proposte potrebbero subire alcune piccole variazioni di prezzo nelle prossime ore, oppure andare esaurite ancora prima del termine dell’iniziativa (cioè la mezzanotte). Nel caso abbiate individuato qualche prodotto di vostro interesse, vi consigliamo di non tentennare troppo in quanto le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.
Per offerte riguardanti altre tipologie di prodotti potete dare uno sguardo ai nostri articoli dedicati qui sotto, suddivisi per categoria. Per scoprire altri ribassi della Festa delle Offerte di Primavera di Amazon potete seguire il link in basso. Non volete perdervi le migliori offerte durante questo evento (e non solo)? Ricordate di iscrivervi al nostro canale Prezzi.tech, disponibile non solo su Telegram, ma anche su WhatsApp. Sempre su Telegram ci sono anche i nostri canali Errori Bomba (dedicato ad errori di prezzo e alle offerte bomba) e Sconti Casa.
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