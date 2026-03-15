AliExpress festeggia il 16° anniversario proponendo una interessantissima promozione chiamata OFFERTE DEL 16° ANNIVERSARIO che è attiva oggi, lunedì 16 marzo 2026 e durerà fino alle 23:59 di mercoledì 25 marzo 2026.

Con questa promozione, uno dei più grandi colossi dell’e-commerce, propone sconti fino all’80% su tantissimi prodotti e, soprattutto, coupon sconto esclusivi che permettono di risparmiare ulteriormente sul singolo ordine: questi coupon non sono illimitati e quindi conviene riscattarli in fretta! Andiamo a scoprire tutti i dettagli, un ulteriore modo per risparmiare e alcuni esempi di prodotti in offerta.

AliExpress lancia le “Offerte del 16° Anniversario” con sconti fino all’80% e coupon esclusivi

AliExpress ha da poco lanciato una interessantissima promozione per festeggiare il 16° anniversario: questa, chiamata Offerte del 16° Anniversario è attiva dalla mezzanotte di oggi, lunedì 16 marzo 2026, e proseguirà fino alle 23:59 di mercoledì 25 marzo 2026.

La promozione prevede sconti fino all’80% su un’infinità di prodotti, anche su quelli dei marchi più blasonati, e alcuni coupon sconto esclusivi (da aggiungere nella pagina del carrello) che vi permetteranno di risparmiare tra i 3 e i 100 euro sul totale dell’ordine.

Questi coupon sono disponibili fino a esaurimento e possono essere applicati solo agli ordini idonei del periodo promozionale. Ecco, di seguito, la lista con tutti i coupon disponibili:

Coupon TUTTOA3 o ITAS03 o ASIT03 – per ottenere 3 euro di sconto su un ordine minimo di 15 euro

o o – per ottenere su un ordine minimo di 15 euro Coupon TUTTOA5 o ITAS05 o ASIT05 – per ottenere 5 euro di sconto su un ordine minimo di 30 euro

o o – per ottenere su un ordine minimo di 30 euro Coupon TUTTOA7 o ITAS07 o ASIT07 – per ottenere 7 euro di sconto su un ordine minimo di 49 euro

o o – per ottenere su un ordine minimo di 49 euro Coupon TUTTOA11 o ITAS11 o ASIT11 – per ottenere 11 euro di sconto su un ordine minimo di 79 euro

o o – per ottenere su un ordine minimo di 79 euro Coupon TUTTOA20 o ITAS20 o ASIT20 – per ottenere 20 euro di sconto su un ordine minimo di 139 euro

o o – per ottenere su un ordine minimo di 139 euro Coupon TUTTOA30 o ITAS30 o ASIT30 – per ottenere 30 euro di sconto su un ordine minimo di 209 euro

o o – per ottenere su un ordine minimo di 209 euro Coupon TUTTOA45 o ITAS45 o ASIT45 – per ottenere 45 euro di sconto su un ordine minimo di 319 euro

o o – per ottenere su un ordine minimo di 319 euro Coupon TUTTOA60 o ITAS60 o ASIT60 – per ottenere 60 euro di sconto su un ordine minimo di 429 euro

o o – per ottenere su un ordine minimo di 429 euro Coupon ITAS70 o ASIT70 – per ottenere 70 euro di sconto su un ordine minimo di 509 euro

o – per ottenere su un ordine minimo di 509 euro Coupon ITAS100 – per ottenere 100 euro di sconto su un ordine minimo di 569 euro – solo 100 disponibili

Come anticipato, segnaliamo che i coupon sono in quantità limitata e funzionano a prenotazione: pertanto, potrebbero terminare prima della scadenza della promozione; inoltre, alcuni coupon potrebbero risultare non più disponibili ma ritornare nei prossimi giorni.

In aggiunta, coloro che scelgono di pagare con PayPal per tutto il periodo della promozione, potranno usufruire di altri due sconti cumulabili con le offerte e con i coupon sconto:

8 euro di sconto su un acquisto minimo di 100 euro

su un acquisto minimo di 100 euro 45 euro sconto su un acquisto minimo di 300 euro.

Termini e condizioni della promo OFFERTE DEL 16° ANNIVERSARIO con sconti fino all’80%

AliExpress informa che la promozione OFFERTE DEL 16° ANNIVERSARIO – Fino all’80% di sconto, attiva dalla mezzanotte di lunedì 16 marzo 2026 alle 23:59 di mercoledì 25 febbraio 2026, prevede alcuni termini e condizioni:

Ogni codice può essere utilizzato una volta per utente e si applica a tutti gli ordini spediti in Italia.

I codici non sono validi per i prodotti virtuali.

I codici non possono essere utilizzati in combinazione con altre promozioni.

I codici hanno un importo massimo di riscatto e possono esaurirsi.

I coupon possono essere applicati ai prodotti della categoria telefonia (esclusi gli iPhone).

Ecco alcuni prodotti in offerta per le Offerte invernali di AliExpress

Come anticipato, la promo Promozione di San Valentino + Sport invernali consente di risparmiare sul prezzo d’acquisto di tantissimi prodotti: ad esempio, troviamo in offerta mini PC, componenti, dispositivi indossabili (inclusi tantissimi smartwatch), action cam e tanto altro. Di seguito vi proponiamo solo alcuni esempi.

Ricordiamo infine che con AliExpress è possibile usufruire dei resi gratuiti con rimborso, delle spedizioni di merce da magazzini in Europa per consegne più veloci, della possibilità di pagare i beni acquistati con PayPal e Klarna (anche in 3 rate, senza interessi) e di tantissime iniziative interessanti nell’app.

Il tutto, condito con i prezzi super competitivi e il risparmio garantito dalle promo che mette in piedi il colosso dell’e-commerce. Per maggiori informazioni, potete visitare la sezione dedicata a spedizioni, resi, consegne e metodi di pagamento sul sito di AliExpress.